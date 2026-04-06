В Барнауле жители уже несколько лет ждут ремонта Южного Власихинского проезда

Речь идет об участке дороги, который до сих пор не имеет асфальтового покрытия

06 апреля 2026, 09:37, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Жители Барнаула уже несколько лет не могут добиться ремонта дороги в проезде Южном Власихинском — за это время сроки работ так и не определены, а ответы властей меняются от года к году, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

По словам горожан, обращения регулярно направляются через сервис "Решаем вместе", однако ситуация остается без изменений. В 2024 году им сообщили, что на ремонт нет финансирования. В 2025-м в качестве причины назвали необходимость разработки проектно-сметной документации. В 2026-м, как утверждают жители, сроки и источники финансирования по-прежнему не определены.

Речь идет об участке дороги, который до сих пор не имеет асфальтового покрытия. По словам горожан, его состояние остается неудовлетворительным: в проезде образуются ямы, в дождливую погоду — грязь, а в сухую — пыль. Все это, как отмечают барнаульцы, затрудняет движение и влияет на безопасность.

«И все это время люди продолжают ездить по разбитой дороге», — отметил автор поста.

Жители подчеркивают, что за несколько лет, несмотря на обращения, не были выполнены даже базовые этапы подготовки к ремонту — не разработана смета, не пройдена экспертиза и не определено финансирование.

Официальных комментариев от администрации на момент публикации не поступало.

Ранее сообщалось, что в Барнауле проводят обследование дорог и улиц, по итогам которого сформируют план ремонта на 2026 год. Проверка должна выявить наиболее проблемные участки после зимы и расставить приоритеты для дорожных работ. Комплексные выезды позволяют оценить состояние дорожного полотна и определить, какие участки требуют первоочередного вмешательства. На текущий ремонт дорог в Барнауле из городского бюджета предусмотрено более 230 млн рублей.