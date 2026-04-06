Ушел из жизни создатель гиперзвуковой ракеты "Циркон" Александр Леонов

Леонов возглавлял НПО машиностроения с 2007 года

06 апреля 2026, 10:16, ИА Амител

Александр Леонов / Фото: сайт МГТУ им. Н.Э. Баумана

На 75-м году жизни скончался генеральный директор и генеральный конструктор НПО машиностроения Александр Леонов. О его смерти сообщили в пресс-службе предприятия.

Леонов возглавлял НПО машиностроения с 2007 года. За годы работы он был удостоен звания Героя Труда Российской Федерации и "Заслуженный машиностроитель РФ", а также стал лауреатом Премии правительства РФ в области науки и техники.

Под его руководством были разработаны и приняты на вооружение ряд ракетных комплексов с крылатыми ракетами, включая "Гранит", "Вулкан", а также подвижный береговой ракетный комплекс "Бастион" с ракетой "Оникс". Кроме того, он принимал участие в реализации совместного российско-индийского проекта "БраМос".

НПО машиностроения входит в число ключевых предприятий ракетно-космической отрасли страны. В разные годы на его базе разрабатывались современные системы вооружения, в том числе гиперзвуковой комплекс "Циркон", комплекс "Авангард", а также радиолокационные спутники дистанционного зондирования Земли семейства "Кондор".