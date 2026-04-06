Стало известно, что делать с вербой после Вербного воскресенья
Обычно вербу хранят в течение года — до следующего Вербного воскресенья
06 апреля 2026, 07:49, ИА Амител
После Вербного воскресенья освященные ветки вербы в православной традиции не выбрасывают, а хранят и утилизируют с уважением как символ праздника Входа Господня в Иерусалим.
Как правило, вербу размещают в сухом месте — рядом с иконами или в так называемом красном углу. Это подчеркивает бережное отношение к святыне и сохраняет память о празднике. Ветки не ставят в воду, чтобы они не зацвели и не начали портиться.
Обычно вербу хранят в течение года — до следующего Вербного воскресенья. После этого старые веточки заменяют новыми.
При утилизации важно соблюдать уважительное отношение. Освященные ветки не рекомендуется выбрасывать вместе с бытовым мусором. Их можно отнести в храм, где их утилизируют установленным способом, сжечь самостоятельно, закопать в безлюдном месте, например в лесу под деревом, или пустить по воде.
При этом священнослужители подчеркивают, что такие действия не являются магическим ритуалом — это лишь форма благоговения и памяти о евангельских событиях.
Ранее сообщали, что в российских магазинах пасхальная выпечка появилась задолго до Пасхи, это вызвало вопросы о допустимости ее употребления до наступления праздника. Как отмечают священники, куличи — это не просто десерт, это хлеб, который символизирует Воскресение Христа и традиционно съедается после окончания Великого поста и церковного освящения.
09:04:48 06-04-2026
Во всякой квартире есть нынче красный угол, туда её засуньте и долбитесь год башкой о половицы.
09:57:10 06-04-2026
По крайней мере, верба стоит получше всяких цветов за 600р три штуки в вонючих хрустальных вазах.
10:07:36 06-04-2026
Что такое красный угол? Это где красное знамя стоит?
09:18:23 06-04-2026
"пасхальная выпечка появилась задолго до Пасхи, это вызвало вопросы о допустимости ее употребления до наступления праздника" - Время потребления продуктов, купленных в магазине, определяется исключительно сроком годности, указанным на упаковке, а не бесовскими бреднями служителей различных культов.
09:43:52 06-04-2026
С целью увеличения торговой выручки продуктовым сетям нужно просто заслать грев и запустить прогон по религиозным учреждениям, типа так и так, есть можно начиная за две недели ДО и месяц ПОСЛЕ. Тогда потребление куличей вырастет на порядок.
10:00:07 06-04-2026
А не рвать вербу вообще не вариант?.. Кстати, жечь костры в городе вроде бы запрещено, а если все будут кидать ветки в речку - ну тоже такое себе.
10:48:19 06-04-2026
К растениям и животным нужно относиться с уважением, как в фильме "Аватар".
Пошептал и нож в сердце.
11:08:35 06-04-2026
Почему штраф не берут с торговцев, вредителей природы? Очень жаль вербы. Скоро первоцветами будут торговать - подснежниками, ландышами, огоньками. Вырывают в лесу безжалостно, а закон о штрафах вроде бы есть, но не работает
21:01:55 06-04-2026
Ландыши у многих в садах растут.
11:14:48 06-04-2026
Мы с соседями: *сжигаем вербу во дворе*
Приехавшие пожарные: ???