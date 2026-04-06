Стало известно, что делать с вербой после Вербного воскресенья

06 апреля 2026, 07:49, ИА Амител

Верба на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

После Вербного воскресенья освященные ветки вербы в православной традиции не выбрасывают, а хранят и утилизируют с уважением как символ праздника Входа Господня в Иерусалим.

Как правило, вербу размещают в сухом месте — рядом с иконами или в так называемом красном углу. Это подчеркивает бережное отношение к святыне и сохраняет память о празднике. Ветки не ставят в воду, чтобы они не зацвели и не начали портиться.

Обычно вербу хранят в течение года — до следующего Вербного воскресенья. После этого старые веточки заменяют новыми.

При утилизации важно соблюдать уважительное отношение. Освященные ветки не рекомендуется выбрасывать вместе с бытовым мусором. Их можно отнести в храм, где их утилизируют установленным способом, сжечь самостоятельно, закопать в безлюдном месте, например в лесу под деревом, или пустить по воде.

При этом священнослужители подчеркивают, что такие действия не являются магическим ритуалом — это лишь форма благоговения и памяти о евангельских событиях.

