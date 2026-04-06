Житель Алтая перешел по ссылке "Ты его знал?" и оплатил мошенникам покупку электроники
Аферисты получили доступ к личному кабинету мужчины на портале "Госуслуги"
06 апреля 2026, 10:25, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники отправили сообщение 61-летнему жителю Заринска и оформили на него кредит почти на 150 тыс. рублей, сообщает региональное МВД.
«Ранее в мессенджере ему приходило сообщение: "Ты его знал? Он попал в ДТП", в котором была ссылка. Он перешел по ней, однако файл не открылся. Когда спустя какое-то время зашел в банковское приложение, обнаружил, что на него оформлен кредит. Якобы были совершены покупки в магазине электроники», — рассказали в ведомстве.
Мужчина позвонил в банк, чтобы сообщить, что никаких кредитов не оформлял и покупок в кредит не совершал. После звонка на горячую линию операция была приостановлена.
В ходе разбирательства выяснилось, что в личный кабинет мужчины на портале "Госуслуги" был осуществлен несанкционированный вход.
Почему не написали через какой мессенджер мошенники получили доступ к госуслугах, такой доступ имеет только мах, объединив вход упростили жизнь мошенникам.
Гость (10:47:05 06-04-2026) Почему не написали через какой мессенджер мошенники получили... Маху надо верить, он не может обманывать. ))
Гость (10:47:05 06-04-2026) Почему не написали через какой мессенджер мошенники получили... а какая разнца, если обман идет в стиле: "але, это идиот? срочно шли деньги на безопасный счет!"
По - моему, единственный способ избежать неприятностей - не иметь регистрации в Госуслугах. Все проблемы можно решить другими путями. Пусть чуть больше времени, но без мошенников. Уже год без Госуслуг, неудобств не вижу. Кстати, банки настойчиво присылают всякие ссылки, просят подтвердить доступ и личные данные через Госуслуги. Но нет!
а че по ссылкам то тыркать стал? позвонил бы по мобиле побазарил по пацански
пусть бы звонила подгребал и предьявлял....