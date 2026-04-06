Житель Алтая перешел по ссылке "Ты его знал?" и оплатил мошенникам покупку электроники

Аферисты получили доступ к личному кабинету мужчины на портале "Госуслуги"

06 апреля 2026, 10:25, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники отправили сообщение 61-летнему жителю Заринска и оформили на него кредит почти на 150 тыс. рублей, сообщает региональное МВД.

«Ранее в мессенджере ему приходило сообщение: "Ты его знал? Он попал в ДТП", в котором была ссылка. Он перешел по ней, однако файл не открылся. Когда спустя какое-то время зашел в банковское приложение, обнаружил, что на него оформлен кредит. Якобы были совершены покупки в магазине электроники», — рассказали в ведомстве.

Мужчина позвонил в банк, чтобы сообщить, что никаких кредитов не оформлял и покупок в кредит не совершал. После звонка на горячую линию операция была приостановлена.

В ходе разбирательства выяснилось, что в личный кабинет мужчины на портале "Госуслуги" был осуществлен несанкционированный вход.

Ранее мошенник обманул Викторию Цыганову: представился покупателем и отправил в мессенджере ссылку с вопросом этот ли дом она продает. В итоге певице пришлось срочно ехать в МФЦ.