Житель Алтая перешел по ссылке "Ты его знал?" и оплатил мошенникам покупку электроники

Аферисты получили доступ к личному кабинету мужчины на портале "Госуслуги"

06 апреля 2026, 10:25, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники отправили сообщение 61-летнему жителю Заринска и оформили на него кредит почти на 150 тыс. рублей, сообщает региональное МВД.

«Ранее в мессенджере ему приходило сообщение: "Ты его знал? Он попал в ДТП", в котором была ссылка. Он перешел по ней, однако файл не открылся. Когда спустя какое-то время зашел в банковское приложение, обнаружил, что на него оформлен кредит. Якобы были совершены покупки в магазине электроники», — рассказали в ведомстве.

Мужчина позвонил в банк, чтобы сообщить, что никаких кредитов не оформлял и покупок в кредит не совершал. После звонка на горячую линию операция была приостановлена. 

В ходе разбирательства выяснилось, что в личный кабинет мужчины на портале "Госуслуги" был осуществлен несанкционированный вход.

Комментарии 6

Гость

10:47:05 06-04-2026

Почему не написали через какой мессенджер мошенники получили доступ к госуслугах, такой доступ имеет только мах, объединив вход упростили жизнь мошенникам.

ВВП

10:54:18 06-04-2026

Гость (10:47:05 06-04-2026) Почему не написали через какой мессенджер мошенники получили... Маху надо верить, он не может обманывать. ))

Гость

11:03:27 06-04-2026

Гость (10:47:05 06-04-2026) Почему не написали через какой мессенджер мошенники получили... а какая разнца, если обман идет в стиле: "але, это идиот? срочно шли деньги на безопасный счет!"

Гость

10:53:24 06-04-2026

Это поделка дырявая как извращенцы из Европы

Гость

11:16:39 06-04-2026

По - моему, единственный способ избежать неприятностей - не иметь регистрации в Госуслугах. Все проблемы можно решить другими путями. Пусть чуть больше времени, но без мошенников. Уже год без Госуслуг, неудобств не вижу. Кстати, банки настойчиво присылают всякие ссылки, просят подтвердить доступ и личные данные через Госуслуги. Но нет!

Гость

12:48:00 06-04-2026

а че по ссылкам то тыркать стал? позвонил бы по мобиле побазарил по пацански
пусть бы звонила подгребал и предьявлял....

