06 апреля 2026, 07:38, ИА Амител

В Барнауле в поселке имени Кирова (Булыгино) планируют построить двухэтажное офисное здание площадью чуть более 600 квадратных метров. Проект уже согласовали на градостроительном совете со второй попытки — после доработки он получил положительную оценку экспертов, пишет "Толк".

Проект подготовила строительная компания "Вертикаль". Участок расположен на пересечении улиц Загородной и Гоголя, недалеко от реки Пивоварки. Из-за перепада высот примерно в три метра территорию разделили на два уровня: на нижнем предусмотрена парковка для посетителей на шесть машино-мест, на верхнем — хозяйственная зона и въезд на цокольный этаж с парковкой на девять машино-мест для сотрудников.

«Архитектура представлена в современном минималистичном стиле с отделкой фасадов кирпичом и декоративными панелями. Это монолитно-каркасное здание со стенами из газобетона», — сообщил докладчик.

В обновленной версии проекта авторы усилили входную группу и предложили благоустройство территории перед главным фасадом. При этом заказчик отказался от надстройки третьего этажа по финансовым причинам, однако планирует заложить фундамент с запасом прочности для возможного расширения в будущем.

Эксперты градсовета положительно оценили доработки. «Авторы внесли изменения, ответили почти на все вопросы. Сделали стильное оформление входа», — отметил Сергей Боженко.

Вместе с тем девелоперу дали ряд рекомендаций. В частности, предложено изменить наклон козырька, чтобы вода не попадала на посетителей, а также рассмотреть возможность смещения здания ближе к красной линии. Это позволило бы организовать въезд на парковку с тыльной стороны и увеличить ее вместимость.

«Сейчас въезд с торца и половина цокольного этажа используются как проезд», — подчеркнул Виктор Четошников, добавив, что реализация такого решения может быть затруднена из-за большого количества инженерных сетей в этой зоне.

