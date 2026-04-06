В поселке имени Кирова на берегу Пивоварки возведут офисник с панорамными окнами
Проект подготовила строительная компания "Вертикаль"
06 апреля 2026, 07:38, ИА Амител
В Барнауле в поселке имени Кирова (Булыгино) планируют построить двухэтажное офисное здание площадью чуть более 600 квадратных метров. Проект уже согласовали на градостроительном совете со второй попытки — после доработки он получил положительную оценку экспертов, пишет "Толк".
Проект подготовила строительная компания "Вертикаль". Участок расположен на пересечении улиц Загородной и Гоголя, недалеко от реки Пивоварки. Из-за перепада высот примерно в три метра территорию разделили на два уровня: на нижнем предусмотрена парковка для посетителей на шесть машино-мест, на верхнем — хозяйственная зона и въезд на цокольный этаж с парковкой на девять машино-мест для сотрудников.
«Архитектура представлена в современном минималистичном стиле с отделкой фасадов кирпичом и декоративными панелями. Это монолитно-каркасное здание со стенами из газобетона», — сообщил докладчик.
В обновленной версии проекта авторы усилили входную группу и предложили благоустройство территории перед главным фасадом. При этом заказчик отказался от надстройки третьего этажа по финансовым причинам, однако планирует заложить фундамент с запасом прочности для возможного расширения в будущем.
Эксперты градсовета положительно оценили доработки. «Авторы внесли изменения, ответили почти на все вопросы. Сделали стильное оформление входа», — отметил Сергей Боженко.
Вместе с тем девелоперу дали ряд рекомендаций. В частности, предложено изменить наклон козырька, чтобы вода не попадала на посетителей, а также рассмотреть возможность смещения здания ближе к красной линии. Это позволило бы организовать въезд на парковку с тыльной стороны и увеличить ее вместимость.
«Сейчас въезд с торца и половина цокольного этажа используются как проезд», — подчеркнул Виктор Четошников, добавив, что реализация такого решения может быть затруднена из-за большого количества инженерных сетей в этой зоне.
Ранее сообщалось, что жилой комплекс появится в самом центре города, на пересечении улицы Никитина и пр. Комсомольского. Здание возведут рядом с уже строящимся девятиэтажным ЖК. Участки объединят и сделают единый комплекс. Проект рассмотрели 1 апреля на заседании градсовета Барнаула.
Деньги в офисник - тоже не плохо.. В нашей деревне кирпичный завод работает давно, но собственник не автоматизирует его, да видимо устраивает ручной труд. Порядка 40 лет назад запускали кирпичный с полной автоматизацией, по сей день работает. Где себестоимость ниже и почему сегодня выгоднее ручной труд? Ответ прост - рыночная экономика или др. словами - капитализм.
20:41:55 06-04-2026
Я бы в офисники пошёл,пусть меня научат.Созидал бы что-нибудь во благо...Монитор,кресло,стол,,клавиатура...