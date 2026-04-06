"Мусорный произвол". В Новоалтайске контейнеры превратили в свалку крупных отходов
Крупногабаритный мусор нельзя размещать в обычных баках
06 апреля 2026, 08:31, ИА Амител
В Новоалтайске на одной из контейнерных площадок неизвестные загрузили обычные мусорные баки крупногабаритными отходами, несмотря на действующие правила. По словам жителей, попытки остановить их закончились конфликтом, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Как сообщают очевидцы в соцсетях, 5 апреля на улице Майской к площадке подъехал грузовой автомобиль, из которого двое мужчин начали складывать в стандартные контейнеры доски, мебель и другой крупный мусор.
«Забивают контейнеры крупногабаритом и хамят. Кто ответит за мусорный произвол в Новоалтайске?» — написала автор поста.
Местные жители сделали им замечание, однако, по их словам, в ответ услышали грубость, а выгрузка продолжилась. В результате контейнеры оказались заполнены отходами, которые не предназначены для такого способа утилизации.
Согласно правилам, крупногабаритный мусор нельзя размещать в обычных баках. Для этого предусмотрены специальные бункеры или отдельные зоны рядом с контейнерными площадками, откуда такие отходы вывозятся специализированной техникой.
Теперь, как отмечают жители, из-за подобных действий возникает дополнительная нагрузка на коммунальные службы, а сама площадка требует разборки и очистки. Официальных комментариев по ситуации на момент публикации не поступало.
08:38:32 06-04-2026
Дрова страшно дорогие, людей вон садят за деревья срубленные. А тут халява, совсем обленились.
09:40:55 06-04-2026
"Согласно правилам...." ... да клали все на правила, в том числе экосоюз. Они не вывозят вовремя и взеде, трепхаются, говорят, что если не вывезли у вас мусор, моожете выбросить его В ЛЮБОЙ контейнер города.
Ну вот люди и выбрасывают. в том числе негабарит, потому что деваться некуда.
Сам в такой же ситуации. пос.Лесной. строительный мусор не вывозят, крупногабарит пробовал заказывать - не вывозят. А куда его девать? Тоже отвожу в город. Ибо компания, которой я оплачиваю вывоз мусора, выеживается. Понаделали мусорных реформ, появился очередной миллиардер у госкормушки, а проблема с мусором только усилилась.
11:29:52 06-04-2026
А в столице края не так разве? Бедный Новоалтайск , ни одной позитивной новости из этого муниципального округа. Может это народонаселение такое проживает в нем, а может власти до всего дела нет? Кто ответит?