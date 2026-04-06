"Мусорный произвол". В Новоалтайске контейнеры превратили в свалку крупных отходов

Крупногабаритный мусор нельзя размещать в обычных баках

06 апреля 2026, 08:31, ИА Амител

В Новоалтайске на одной из контейнерных площадок неизвестные загрузили обычные мусорные баки крупногабаритными отходами, несмотря на действующие правила. По словам жителей, попытки остановить их закончились конфликтом, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Как сообщают очевидцы в соцсетях, 5 апреля на улице Майской к площадке подъехал грузовой автомобиль, из которого двое мужчин начали складывать в стандартные контейнеры доски, мебель и другой крупный мусор.

«Забивают контейнеры крупногабаритом и хамят. Кто ответит за мусорный произвол в Новоалтайске?» — написала автор поста.

Местные жители сделали им замечание, однако, по их словам, в ответ услышали грубость, а выгрузка продолжилась. В результате контейнеры оказались заполнены отходами, которые не предназначены для такого способа утилизации.

Согласно правилам, крупногабаритный мусор нельзя размещать в обычных баках. Для этого предусмотрены специальные бункеры или отдельные зоны рядом с контейнерными площадками, откуда такие отходы вывозятся специализированной техникой.

Теперь, как отмечают жители, из-за подобных действий возникает дополнительная нагрузка на коммунальные службы, а сама площадка требует разборки и очистки. Официальных комментариев по ситуации на момент публикации не поступало.