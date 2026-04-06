Первый участок аэродрома в Барнауле готовят к реконструкции

Подрядчиком по итогам конкурсных процедур, прошедших в ноябре прошлого года, стала компания "Новосибирскавтодор"

06 апреля 2026, 10:32, ИА Амител

Аэропорт / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 10 апреля начнется активная фаза капитального ремонта аэродрома — авиапредприятие "Алтай" передаст подрядчику первый участок для проведения работ. При этом полеты продолжатся по расписанию, сообщил гендиректор предприятия Виталий Архипенко, пишет "Толк".

По его словам, подготовительный этап уже идет: на объекте складируют инертные материалы, необходимые для реконструкции взлетно-посадочной полосы, начинается монтаж асфальтового завода, а также согласована площадка под установку бетонного производства.

Подрядчиком по итогам конкурсных процедур, прошедших в ноябре прошлого года, стала компания "Новосибирскавтодор". Стоимость контракта — 2,9 млрд рублей.

«10 апреля мы передаем подрядчику часть аэродрома для производства работ. Планируется демонтаж существующего покрытия до основания, выполнение работ по реконструкции инфраструктуры, которая необходима для эксплуатации плоскостных сооружений, энергетики», — отметил Архипенко.

Он уточнил, что на время ремонта переданный участок эксплуатироваться не будет, однако расписание рейсов изменять не планируется.

«Сделаем так, чтобы в 2026 году рейсы выполнялись по расписанию и пассажиры влияние масштабных работ не почувствовали», — подчеркнул руководитель предприятия.

Основной этап реконструкции, как ожидается, придется на 2027 год. Ранее председатель профильного комитета АКЗС Игорь Панарин сообщал, что в этот период аэродром могут временно закрыть для приема воздушных судов. Предварительно работы планируют начать в мае и завершить в июле, однако сроки будут зависеть от погодных условий.

Общая площадь аэродромных покрытий, подлежащих капитальному ремонту, превышает 261 тысячу квадратных метров — это сопоставимо примерно с 35 футбольными полями.

Ранее сообщалось, что открытие нового терминала аэропорта Барнаула, которое изначально планировалось на 14 марта, перенесли на май — к началу летнего сезона.