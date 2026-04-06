Глава Российского фонда прямых инвестиций сравнил текущую обстановку в мире с началом пандемии COVID-19

06 апреля 2026, 10:03, ИА Амител

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел параллель между текущей ситуацией и началом пандемии COVID‑19, призвав готовиться к масштабному экономическому кризису — в том числе через приобретение российских энергоресурсов.

В публикации в соцсети X Дмитриев отметил, что начало пандемии поначалу не воспринималось всерьез, пишет РИА Новости:

«Мы живем в период, схожий с ранним COVID. Когда начался COVID, мало кто понимал, что он подорвет жизни и экономики всех стран».

Он напомнил, что РФПИ еще на ранних этапах оценил масштабы угрозы и оперативно разработал комплекс мер противодействия вирусу, включающий создание теста на COVID‑19, разработку лекарственного препарата и вакцины, которая впоследствии была одобрена более чем в 70 странах.

По словам Дмитриева, официальные лица в Евросоюзе и Великобритании до сих пор недооценивают риски и не признают допущенных ошибок, игнорируя вероятность серьезных экономических потрясений в ближайшем будущем.

В качестве рекомендаций глава РФПИ выделил три ключевых шага. Во-первых, тщательно готовиться к возможным кризисам в сферах энергетики, сельского хозяйства и экономики в целом.

А также поддерживать политиков, выступающих за прозрачные и честные решения и рассматривать приобретение российских энергоресурсов в качестве одной из мер финансовой устойчивости.