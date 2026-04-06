Кирилл Дмитриев посоветовал миру готовиться к глобальному кризису
Глава Российского фонда прямых инвестиций сравнил текущую обстановку в мире с началом пандемии COVID-19
06 апреля 2026, 10:03, ИА Амител
Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел параллель между текущей ситуацией и началом пандемии COVID‑19, призвав готовиться к масштабному экономическому кризису — в том числе через приобретение российских энергоресурсов.
В публикации в соцсети X Дмитриев отметил, что начало пандемии поначалу не воспринималось всерьез, пишет РИА Новости:
«Мы живем в период, схожий с ранним COVID. Когда начался COVID, мало кто понимал, что он подорвет жизни и экономики всех стран».
Он напомнил, что РФПИ еще на ранних этапах оценил масштабы угрозы и оперативно разработал комплекс мер противодействия вирусу, включающий создание теста на COVID‑19, разработку лекарственного препарата и вакцины, которая впоследствии была одобрена более чем в 70 странах.
По словам Дмитриева, официальные лица в Евросоюзе и Великобритании до сих пор недооценивают риски и не признают допущенных ошибок, игнорируя вероятность серьезных экономических потрясений в ближайшем будущем.
В качестве рекомендаций глава РФПИ выделил три ключевых шага. Во-первых, тщательно готовиться к возможным кризисам в сферах энергетики, сельского хозяйства и экономики в целом.
А также поддерживать политиков, выступающих за прозрачные и честные решения и рассматривать приобретение российских энергоресурсов в качестве одной из мер финансовой устойчивости. Ранее эксперты оценили состояние российской экономики.
10:14:18 06-04-2026
Ну выступят с заявлением, что русские во всём виноваты. Делов то....
10:21:50 06-04-2026
Наконец-то!
10:23:45 06-04-2026
А мы из кризиса и не выходили с 91 года, все время то одно то другое
10:26:11 06-04-2026
А чо нам глобальный? У нас нашенский родненький бесконечный.
10:28:11 06-04-2026
Враль.
Таких инвесторов, в каждой кофейне по 20 штук, с кредитными макбуками
10:39:38 06-04-2026
Готовы с 2000х.. Парадокс в том, что в советское время накс не касались забугорные проблемы. Была своя настроенная экономика, далеко не последняя.. Спасибо, предупреждают (есть картошка, дачи, возможно валежник выручит и т.д. ).
10:48:01 06-04-2026
Вот вы финансисты и паникуйте, идет крах вашей системе из воздуха, благодаря спекулятивным вложениям(чаще народным), делать себе прибыль. А простой народ как выживал раньше, так и сейчас будет также выживать
11:19:27 06-04-2026
А сейчас тогда что?
12:43:56 06-04-2026
кому кризис а кому прибыль. момент когда доллары начнут выбрасывать на рынок и их цена станет ценой бумаги можно будет впаривать пачками потому что кризис пойдет неравномерно и озолотиться на этом
13:42:36 06-04-2026
Медведев в замедленном Телеграме выступает, этот спецпредставитель - в запрещенной соцсети Х.
А государственное информационное агенство это всё нам пересказывает.
Звучит странно как-то.