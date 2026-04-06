Весенний ледоход начался на реке Бие в Алтайском крае
Ледоход на Бие начинается в первой декаде апреля
06 апреля 2026, 08:00, ИА Амител
В Бийске начался ледоход на реке Бие. Кадры движения льда днем 5 апреля опубликовал Telegram-канал "Бийск 22".
На записи видно, как крупные льдины пришли в движение и начали постепенно спускаться вниз по течению — в сторону слияния с рекой Катунь. Очевидцы отмечают, что процесс уже набирает силу.
Как правило, ледоход на Бие начинается в первой декаде апреля. В ближайшие дни за этим природным явлением смогут наблюдать не только жители Бийска, но и Барнаула.
11:30:46 06-04-2026
уважаемая редакция АМИК, вы еще в 2015 году по теме как правильно писать "по реке Бии или Бие", ответили так: "Как видно, подчеркивает "Бийский рабочий", название нашей реки даже приведено в качестве одного из примеров. Правильно писать: "по Бии"." Определитесь уже.. или всё течет, всё меняется?