На Алтае возбудили дело на псевдоюристов, похищавших деньги у семей участников СВО

Родственникам военнослужащих предлагалось заключать договоры об оказании помощи

25 марта 2026, 10:46, ИА Амител

Задержание / Фото: прокуратура Алтайского края

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело о хищении денег под видом оказания юридических услуг членам семей участников специальной военной операции, сообщает региональная прокуратура.

Как отмечается, индивидуальный предприниматель вместе с товарищами в марте 2023 года арендовал в Барнауле офис, где проводились беседы с родственниками военнослужащих. Им предлагалось заключать договоры об оказании помощи в поиске без вести пропавших бойцов и получении различных выплат.

«Стоимость услуг варьировалась от 25 до 75 тысяч рублей. В действительности все действия сводились к формированию однотипных шаблонных обращений в различные ведомства, без последующего направления или контроля за результатом их рассмотрения. Когда граждане начинали спрашивать о выполнении взятых обязательств, с ними прекращали общение и переставали выходить на связь», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества. Всех фигурантов задержали, точное их количество в ведомстве пока не уточняют.

Как отметили в прокуратуре, пострадавших выявляется очень много, соответственно увеличивается количество участников и сумма общего ущерба. Да данный момент речь идет о 280 тыс. рублей. Оперативные и следственные действия продолжаются.

Проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты сотовые телефоны, компьютерная техника, документация, подтверждающая противоправную деятельность, а также ежедневники и блокноты с рукописными записями фигурантов.

Возбуждение уголовного дела и пресечение противоправной деятельности псевдоюристов — итог совместной работы прокуратуры, полиции и регионального ОНФ.

Ранее алтайский омбудсмен Антон Васильев рассказал о проблеме псевдоюристов: вместо быстрого решения юридических вопросов за деньги жители региона рискуют получить лишь новые трудности.