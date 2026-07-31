В Барнауле открыли новую умную спортивную площадку за 9,7 млн рублей

Многофункциональное пространство с QR‑подсказками появилось на территории спортшколы № 6

31 июля 2026, 21:47, ИА Амител

Новая спортплощадка / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле появилась еще одна современная спортивная площадка — ее открыли на территории спортивной школы № 6 по ул. Советской Армии, 73. На каждом тренажере есть QR‑код: навел телефон — и сразу увидел, как правильно делать упражнение, сообщает мэрия Барнаула.

Площадка многофункциональная. Здесь можно играть в волейбол, футбол и баскетбол, а также есть зона с уличными тренажерами. Всего установлено 11 снарядов: брусья, турники, шведская стенка и оборудование для тренировки разных групп мышц.

На открытии побывали городские и краевые чиновники, а также депутат Госдумы. Глава города Вячеслав Франк поблагодарил федеральные и краевые власти за поддержку: площадку удалось построить благодаря госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта".

Он отметил, что это уже вторая подобная площадка в городе, и власти намерены продолжать участие в программе, чтобы открывать новые спортивные пространства.

Депутат Госдумы Даниил Бессарабов подчеркнул, что площадка станет центром спортивной жизни микрорайона, и предложил распространять такой опыт и в других районах.

А депутат краевого парламента Александр Локтев назвал объект подарком для жителей Железнодорожного района.

Построить площадку удалось за июнь 2026 года, ее стоимость составила 9,7 млн рублей: 7 млн выделили из федерального бюджета, еще 2,7 млн — из городского. Сейчас она готова к работе и активно используется юными спортсменами — в школе занимаются 736 ребят.