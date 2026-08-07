В Барнауле подключили более 12 километров линий уличного освещения
Обновление системы наружного освещения проводится в рамках муниципальной программы
07 августа 2026, 13:04, ИА Амител
Сразу в нескольких районах Барнаула появились новые линии наружного освещения. В четверг, 6 августа, в городе подключили фонари на шести участках улично-дорожной сети общей протяженностью 12,9 км. На выполнение работ направили 24,3 млн рублей, сообщили в администрации краевой столицы.
Перед запуском подрядные организации завершили весь комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ, после чего новые линии ввели в эксплуатацию.
Освещение появилось на улице Понтонный Мост, улице Красноярской и Южном Власихинском проезде. Фонари также подключили на улице Лазурной — на участке между Южным и Северным Власихинскими проездами.
Еще один освещенный участок появился в селе Власиха — на улице Ковыльной, от Берестовой до бульвара Цветного. Кроме того, наружное освещение теперь есть на улице Просторной на отрезке между Павловским трактом и улицей Анатолия Мельникова.
«В общей сложности на перечисленных территориях построили 12,9 км линий. Стоимость реализованного комплекса работ составила 24,3 млн рублей», — отметили в мэрии.
Обновление системы наружного освещения проводится в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула".
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