В Барнауле подключили более 12 километров линий уличного освещения

Обновление системы наружного освещения проводится в рамках муниципальной программы

07 августа 2026, 13:04, ИА Амител

Уличное освещение / Фото: barnaul.org

Сразу в нескольких районах Барнаула появились новые линии наружного освещения. В четверг, 6 августа, в городе подключили фонари на шести участках улично-дорожной сети общей протяженностью 12,9 км. На выполнение работ направили 24,3 млн рублей, сообщили в администрации краевой столицы.

Перед запуском подрядные организации завершили весь комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ, после чего новые линии ввели в эксплуатацию.

Освещение появилось на улице Понтонный Мост, улице Красноярской и Южном Власихинском проезде. Фонари также подключили на улице Лазурной — на участке между Южным и Северным Власихинскими проездами.

Еще один освещенный участок появился в селе Власиха — на улице Ковыльной, от Берестовой до бульвара Цветного. Кроме того, наружное освещение теперь есть на улице Просторной на отрезке между Павловским трактом и улицей Анатолия Мельникова.

«В общей сложности на перечисленных территориях построили 12,9 км линий. Стоимость реализованного комплекса работ составила 24,3 млн рублей», — отметили в мэрии.

Обновление системы наружного освещения проводится в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула".