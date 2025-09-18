НОВОСТИОбщество

Место для кульминации детектива. Осенняя фотопрогулка к пивоварскому водопаду в Барнауле

Единственный городской водопад осенней порой

18 сентября 2025, 07:00, ИА Амител

Пивоварский водопад, сентябрь 2025 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В эти дни бабьего лета, когда осень набирает яркие краски, мы отправились на съемку, чтобы запечатлеть единственный городской водопад – пивоварский. Он находится в районе пересечения проспекта Строителей и Павловского тракта, недалеко от ТРЦ "Галактика". Путь туда лежит через гаражные комплексы и частный сектор – маршрут непростой: тропинки поросли травой, а местами приходится преодолевать остатки мусора и ждать встречи с собаками. Однако тем, кто готов встретиться с трудностями, открывается атмосферная картина.

Место, скрытое от большинства горожан, сегодня выглядит как кадр из постапокалипсиса: несмотря на усилия по уборке территории, мусор продолжает появляться, и кажется, что он как будто часть этой неприветливой атмосферы. Осень, с ее красочными оттенками, не смогла скрыть запущенность этого уголка в промзоне, и все равно место остается довольно необычным – идеально подходящим для съемок кульминационной сцены какого-нибудь детектива.

Ранее студентка АГИК Кристина Рогонова разработала проект по благоустройству водопада. Концепция родилась только после того, как она сама увидела это место.

Проект по благоустройству пивоварского водопада / Проект: Кристина Рогонова
Металлическая Обь на набережной Барнаула / Фото: amic.ru

Обь "потекла" по плитке: на набережной Барнаула стартовал монтаж нового арт-объекта

Скульптура в женском образе и декоративное русло реки станут частью проекта "Туристский код центра города"
Комментарии 12

Avatar Picture
Musik

07:44:30 18-09-2025

Если б плескалось там пиво...

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:04:19 18-09-2025

Musik (07:44:30 18-09-2025) Если б плескалось там пиво... ...
...Я б красивым стал дельфином.


"идеально подходящим для съемок кульминационной сцены какого-нибудь детектива."

Спуск к гостинице занял у меня час, и, несмотря на то, что я бежал изо всех сил, прошло еще два, прежде чем я снова достиг Пивоварского водопада. Ледоруб Холмса все еще стоял у скалы, возле которой я его оставил, но самого Холмса не было, и я тщетно звал его. Единственным ответом было эхо, гулко повторявшее мой голос среди окружавших меня отвесных скал.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:27 18-09-2025

Гость (10:04:19 18-09-2025) ...Я б красивым стал дельфином."идеально под... Надо бы перечитать Шерлока)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:30:48 18-09-2025

Гость (10:56:27 18-09-2025) Надо бы перечитать Шерлока) ... Успевайте, скоро запретят.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:14:00 18-09-2025

и везде эта уродливая кривопись, руки бы оторвать

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

10:22:52 18-09-2025

Ну прямо Трахенбахский водопад, ага...
🤣

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:48 18-09-2025

Кхм... (10:22:52 18-09-2025) Ну прямо Трахенбахский водопад, ага...🤣... это какой-то новый вид водопада? Рейхенбахский вроде был, не? Или вы на уединенность места намекаете?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
С.М.

11:23:47 18-09-2025

А ведь можно совсем недорого сделать интересное место . Есть даже эскизные проекты . Самым затратным будет конечно дорожка в хорошем исполнении . Когда нибудь городские власти это сделают . А при желании можно и следующем году .

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:05 18-09-2025

С.М. (11:23:47 18-09-2025) А ведь можно совсем недорого сделать интересное место . Есть... Конечно! Зачем дорогами и ливневками заниматься))))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:43 18-09-2025

Это не проект - это ужас! Так изуродовать красивое, в сущности, место - это надо сильно постараться! А надо-то немного - сделать к нему нормальную тропинку и регулярно убирать мусор. А не городить вот это вот все безобразие.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:17:30 18-09-2025

Закатать всю Пивоварку в трубу, тогда точно вода чище будет и окружающего мусора меньше

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Елена

09:37:23 27-09-2025

Скорее всего все снесут и поставят высотку. На драме гору сравняли и старый мост, который наши при строительстве, разрушили, то откуда такой оптимизм под поводу этого места. У нас любят грандиозные проекты, на которые надо потратить много. А такие маленькие интересности никому не нужны. В лучшем случае огородят, а когда время придет, уничтожат. Увы, сейчас так

  0 Нравится
Ответить
