Место для кульминации детектива. Осенняя фотопрогулка к пивоварскому водопаду в Барнауле

Единственный городской водопад осенней порой

18 сентября 2025, 07:00, ИА Амител

Пивоварский водопад, сентябрь 2025 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В эти дни бабьего лета, когда осень набирает яркие краски, мы отправились на съемку, чтобы запечатлеть единственный городской водопад – пивоварский. Он находится в районе пересечения проспекта Строителей и Павловского тракта, недалеко от ТРЦ "Галактика". Путь туда лежит через гаражные комплексы и частный сектор – маршрут непростой: тропинки поросли травой, а местами приходится преодолевать остатки мусора и ждать встречи с собаками. Однако тем, кто готов встретиться с трудностями, открывается атмосферная картина.

Место, скрытое от большинства горожан, сегодня выглядит как кадр из постапокалипсиса: несмотря на усилия по уборке территории, мусор продолжает появляться, и кажется, что он как будто часть этой неприветливой атмосферы. Осень, с ее красочными оттенками, не смогла скрыть запущенность этого уголка в промзоне, и все равно место остается довольно необычным – идеально подходящим для съемок кульминационной сцены какого-нибудь детектива.

Ранее студентка АГИК Кристина Рогонова разработала проект по благоустройству водопада. Концепция родилась только после того, как она сама увидела это место.

Проект по благоустройству пивоварского водопада / Проект: Кристина Рогонова