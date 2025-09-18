Место для кульминации детектива. Осенняя фотопрогулка к пивоварскому водопаду в Барнауле
Единственный городской водопад осенней порой
18 сентября 2025, 07:00, ИА Амител
В эти дни бабьего лета, когда осень набирает яркие краски, мы отправились на съемку, чтобы запечатлеть единственный городской водопад – пивоварский. Он находится в районе пересечения проспекта Строителей и Павловского тракта, недалеко от ТРЦ "Галактика". Путь туда лежит через гаражные комплексы и частный сектор – маршрут непростой: тропинки поросли травой, а местами приходится преодолевать остатки мусора и ждать встречи с собаками. Однако тем, кто готов встретиться с трудностями, открывается атмосферная картина.
Место, скрытое от большинства горожан, сегодня выглядит как кадр из постапокалипсиса: несмотря на усилия по уборке территории, мусор продолжает появляться, и кажется, что он как будто часть этой неприветливой атмосферы. Осень, с ее красочными оттенками, не смогла скрыть запущенность этого уголка в промзоне, и все равно место остается довольно необычным – идеально подходящим для съемок кульминационной сцены какого-нибудь детектива.
Ранее студентка АГИК Кристина Рогонова разработала проект по благоустройству водопада. Концепция родилась только после того, как она сама увидела это место.
07:44:30 18-09-2025
Если б плескалось там пиво...
10:04:19 18-09-2025
...Я б красивым стал дельфином.
"идеально подходящим для съемок кульминационной сцены какого-нибудь детектива."
Спуск к гостинице занял у меня час, и, несмотря на то, что я бежал изо всех сил, прошло еще два, прежде чем я снова достиг Пивоварского водопада. Ледоруб Холмса все еще стоял у скалы, возле которой я его оставил, но самого Холмса не было, и я тщетно звал его. Единственным ответом было эхо, гулко повторявшее мой голос среди окружавших меня отвесных скал.
10:56:27 18-09-2025
Гость (10:04:19 18-09-2025) ...Я б красивым стал дельфином."идеально под... Надо бы перечитать Шерлока)
13:30:48 18-09-2025
Гость (10:56:27 18-09-2025) Надо бы перечитать Шерлока) ... Успевайте, скоро запретят.
10:14:00 18-09-2025
и везде эта уродливая кривопись, руки бы оторвать
10:22:52 18-09-2025
Ну прямо Трахенбахский водопад, ага...
🤣
10:57:48 18-09-2025
Кхм... (10:22:52 18-09-2025) Ну прямо Трахенбахский водопад, ага...🤣... это какой-то новый вид водопада? Рейхенбахский вроде был, не? Или вы на уединенность места намекаете?
11:23:47 18-09-2025
А ведь можно совсем недорого сделать интересное место . Есть даже эскизные проекты . Самым затратным будет конечно дорожка в хорошем исполнении . Когда нибудь городские власти это сделают . А при желании можно и следующем году .
11:32:05 18-09-2025
С.М. (11:23:47 18-09-2025) А ведь можно совсем недорого сделать интересное место . Есть... Конечно! Зачем дорогами и ливневками заниматься))))
13:58:43 18-09-2025
Это не проект - это ужас! Так изуродовать красивое, в сущности, место - это надо сильно постараться! А надо-то немного - сделать к нему нормальную тропинку и регулярно убирать мусор. А не городить вот это вот все безобразие.
23:17:30 18-09-2025
Закатать всю Пивоварку в трубу, тогда точно вода чище будет и окружающего мусора меньше
09:37:23 27-09-2025
Скорее всего все снесут и поставят высотку. На драме гору сравняли и старый мост, который наши при строительстве, разрушили, то откуда такой оптимизм под поводу этого места. У нас любят грандиозные проекты, на которые надо потратить много. А такие маленькие интересности никому не нужны. В лучшем случае огородят, а когда время придет, уничтожат. Увы, сейчас так