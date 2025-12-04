В Барнауле спасатели вытащили пса, который пять дней просидел в колодце на улице Купинской

Спасателям удалось благополучно вытащить его на поверхность

04 декабря 2025, 22:00, ИА Амител

Спасенная собака / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле спасатели достали собаку, которая, по словам очевидцев, провела в трехметровом колодце около пяти дней. Инцидент произошел днем 4 декабря на улице Купинской, сообщили в Управлении Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

Прохожие заметили животное внизу шахты и вызвали поисково-спасательный центр. Команда оперативно приехала на место и начала подъем пса при помощи специальной петли. Процесс оказался непростым: пес нервничал, скользил и несколько раз срывался, но спасателям все же удалось благополучно вытащить его на поверхность, пишет Telegram-канал "В курсе 22".

К счастью, по итогам спасательной операции животное не получило повреждений.

