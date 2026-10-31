Одним из главных вопросов возможных переговоров останется урегулирование украинского конфликта

31 октября 2026, 14:39, ИА Амител

Переговоры / США / Россия / Политика / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Возможная поездка Владимира Путина в США будет зависеть не только от приглашения Дональда Трампа, но и от готовности Москвы и Вашингтона к конкретным договоренностям. Визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Атланту может стать важным шагом к подготовке переговоров двух президентов. Такое мнение в беседе с "Новыми Известиями" высказал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Константин Булавицкий.

Поводом для обсуждения перспектив встречи стала поездка Лаврова на совещание министров иностранных дел G20, которое проходит в Атланте 30–31 октября. Мероприятие предшествует саммиту лидеров "Группы двадцати", запланированному на 14–15 декабря в Майами.

Ранее Трамп говорил, что хотел бы видеть российского президента среди участников декабрьской встречи. Однако окончательного решения о поездке Путина пока нет, о чем сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По мнению Булавицкого, контакты дипломатов позволяют оценить возможности дальнейшего сближения позиций двух стран, но говорить о согласованном президентском саммите преждевременно.

"Возможный визит Владимира Путина в США следует рассматривать как показатель готовности Москвы и Вашингтона перейти от дипломатических сигналов к предметным договоренностям. В этом контексте поездка Сергея Лаврова в Атланту может стать важным этапом предварительного согласования позиций. Однако сам факт контактов еще не означает, что президентский саммит уже согласован", — отметил политолог.

О чем могут договориться Москва и Вашингтон

Одним из главных вопросов возможных переговоров останется урегулирование украинского конфликта. Однако, считает эксперт, ограничивать повестку только этой темой было бы неправильно. Россия и США имеют целый ряд других вопросов, требующих отдельного обсуждения.

"Отношения двух ядерных держав невозможно свести к одной региональной проблеме. Стратегическая стабильность, санкционные ограничения, энергетические рынки и восстановление экономических связей требуют самостоятельного переговорного процесса. Надо сказать, что задел для этого уже сформировался, во многом благодаря регулярным переговорам Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом", — пояснил Булавицкий.

При этом будущая встреча, по мнению собеседника издания, должна иметь конкретную цель. Еще до переговоров на высшем уровне сторонам необходимо определить круг возможных решений и понять, как будет проверяться выполнение достигнутых договоренностей.

"Но для подготовки встречи на высшем уровне необходимо хотя бы предварительное понимание того, какие решения стороны готовы обсуждать и каким образом будет контролироваться их выполнение. Без такой работы встреча рискует превратиться в обмен уже известными позициями", — подчеркнул эксперт.

Булавицкий также считает, что попытки Вашингтона наладить прямой диалог с Москвой позволяют американской администрации подчеркнуть свою приверженность мирному урегулированию. По его оценке, это приобретает особое значение в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс США.

Что Лавров обсуждает в США

Тем временем российская делегация участвует в обсуждении международных проблем, влияющих на мировую экономику. Как ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, американская сторона предложила уделить внимание безопасности торгового судоходства, продовольственным поставкам и устойчивости энергетических рынков.

Москва, в свою очередь, намерена поднять темы санкционного давления, торговых противостояний и нарушения глобальных цепочек поставок. Российская сторона также выступает за равноправный диалог с учетом интересов всех участников.

Сама поездка Лаврова оказалась непростой. Перелет из Москвы в Атланту занял 20 часов 10 минут, поскольку самолет следовал маршрутом в обход недружественных государств. Кроме того, возникли сложности с оформлением виз и аккредитацией делегации. По словам Захаровой, большую часть организационных вопросов удалось урегулировать лишь в последний момент. Российские дипломаты связывают работу по устранению ограничений, в том числе с подготовкой декабрьского саммита.

На полях встречи внимание привлекла и позиция главы МИД Германии Йоханна Вадефуля. Он заявил, что не намерен отказываться от совместного фотографирования с российским коллегой, поскольку общение входит в число основных задач дипломатов.

Немецкий министр напомнил, что уже встречался с Лавровым в сентябре во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, гораздо важнее не совместные снимки, а содержание разговоров.

Что покажет, возможна ли встреча президентов

Как считает Булавицкий, судить об успехе нынешних контактов следует не по заявлениям политиков, а по дальнейшим действиям сторон.