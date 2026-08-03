В Госдуме заявили о подготовке провокаций перед выборами
В числе планируемых методов — провоцирование конфликтов, массовая подача формальных жалоб о якобы допущенных нарушениях и распространение недостоверной информации
03 августа 2026, 15:07, ИА Амител
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев предупредил о готовящихся провокациях на предстоящих выборах. По его словам, в них будут участвовать лженаблюдатели, прошедшие подготовку за рубежом. Об этом сообщает Telegram-канал комиссии.
«К выборам готовятся провокации с участием специально обученных за границей лженаблюдателей», — предупредил Пискарев.
Он добавил, что иностранные агенты привлекают беглых политологов и бывших муниципальных депутатов, обучая их основам права, цифровым навыкам и взаимодействию со средствами массовой информации.
«В работе по пресечению провокаций в ходе предстоящих выборов находимся в тесном взаимодействии с ЦИК России и правоохранительными органами», — заключил председатель комиссии.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября.
15:29:24 03-08-2026
"Вор, всегда кричит первым - держите вора."
15:38:42 03-08-2026
Согласен, там у себя вокруг Китай - города посмотрите повнимательнее....
15:41:53 03-08-2026
Больше чем они себя спровоцировали, уже не получится. Теперь главное чтобы люди в очередной раз не решили, что их голос не имеет ни какого значения
15:53:14 03-08-2026
Гость (15:41:53 03-08-2026) Больше чем они себя спровоцировали, уже не получится. Теперь... Гость, какая же у тебя наивность. Значение имело в конце восьмидесятых прошлого века, а сейчас - идите ко мне бандерлоги.
15:47:24 03-08-2026
ты знаешь за кого голосовать.
16:16:25 03-08-2026
А что за выборы? Кого будут выбирать и кому это нужно?
16:48:05 03-08-2026
Гость (16:16:25 03-08-2026) А что за выборы? Кого будут выбирать и кому это нужно?... Вот из-за таких мы так и живём, и всё время удивляемся
16:37:17 03-08-2026
Заголовок говорит сам за себя...
18:35:01 03-08-2026
Типа рассказывать про премии в 2 миллиарда?