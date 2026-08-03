В числе планируемых методов — провоцирование конфликтов, массовая подача формальных жалоб о якобы допущенных нарушениях и распространение недостоверной информации

03 августа 2026, 15:07, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев предупредил о готовящихся провокациях на предстоящих выборах. По его словам, в них будут участвовать лженаблюдатели, прошедшие подготовку за рубежом. Об этом сообщает Telegram-канал комиссии.

«К выборам готовятся провокации с участием специально обученных за границей лженаблюдателей», — предупредил Пискарев.

Он добавил, что иностранные агенты привлекают беглых политологов и бывших муниципальных депутатов, обучая их основам права, цифровым навыкам и взаимодействию со средствами массовой информации.

«В работе по пресечению провокаций в ходе предстоящих выборов находимся в тесном взаимодействии с ЦИК России и правоохранительными органами», — заключил председатель комиссии.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября.