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В Госдуме заявили о подготовке провокаций перед выборами

В числе планируемых методов — провоцирование конфликтов, массовая подача формальных жалоб о якобы допущенных нарушениях и распространение недостоверной информации

03 августа 2026, 15:07, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru
Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев предупредил о готовящихся провокациях на предстоящих выборах. По его словам, в них будут участвовать лженаблюдатели, прошедшие подготовку за рубежом. Об этом сообщает Telegram-канал комиссии.

«К выборам готовятся провокации с участием специально обученных за границей лженаблюдателей», — предупредил Пискарев.

Он добавил, что иностранные агенты привлекают беглых политологов и бывших муниципальных депутатов, обучая их основам права, цифровым навыкам и взаимодействию со средствами массовой информации.

«В работе по пресечению провокаций в ходе предстоящих выборов находимся в тесном взаимодействии с ЦИК России и правоохранительными органами», — заключил председатель комиссии.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября. 

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В Алтайском крае назначили выборы в девятый созыв АКЗС

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Россия Политика Госдума выборы
       

Комментарии 9

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Гость

15:29:24 03-08-2026

"Вор, всегда кричит первым - держите вора."

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медведь-шатун

15:38:42 03-08-2026

Согласен, там у себя вокруг Китай - города посмотрите повнимательнее....

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Гость

15:41:53 03-08-2026

Больше чем они себя спровоцировали, уже не получится. Теперь главное чтобы люди в очередной раз не решили, что их голос не имеет ни какого значения

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Гость

15:53:14 03-08-2026

Гость (15:41:53 03-08-2026) Больше чем они себя спровоцировали, уже не получится. Теперь... Гость, какая же у тебя наивность. Значение имело в конце восьмидесятых прошлого века, а сейчас - идите ко мне бандерлоги.

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правильный выбор.

15:47:24 03-08-2026

ты знаешь за кого голосовать.

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Гость

16:16:25 03-08-2026

А что за выборы? Кого будут выбирать и кому это нужно?

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Гость

16:48:05 03-08-2026

Гость (16:16:25 03-08-2026) А что за выборы? Кого будут выбирать и кому это нужно?... Вот из-за таких мы так и живём, и всё время удивляемся

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ДМВ

16:37:17 03-08-2026

Заголовок говорит сам за себя...

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Гость

18:35:01 03-08-2026

Типа рассказывать про премии в 2 миллиарда?

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