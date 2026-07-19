В одной палате. Мать и дочь из Ростова родили девочек с разницей в сутки

Беременности у женщин проходили по-разному

19 июля 2026, 21:38, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В одном из роддомов Ростова-на-Дону произошла необычная семейная история: 43-летняя женщина стала мамой и бабушкой с разницей всего в один день. Сначала она родила третью дочь, а спустя сутки ее 24-летняя дочь впервые стала мамой. После родов обе женщины вместе с новорожденными оказались в одной палате.

Как рассказала "КП — Ростов-на-Дону" Елена, до рождения младшей дочери она воспитывала двоих детей — 24-летнюю Кристину и 18-летнего Илью. Несколько лет назад женщина мечтала о третьем ребенке, однако со временем перестала надеяться на пополнение в семье и признается, что начала ждать появления внуков.

По словам ростовчанки, о собственной беременности она узнала неожиданно. Первое время тесты не показывали положительного результата, а подтвердить беременность удалось только после обследования у врача. Почти в это же время долгожданную новость услышала и ее дочь Кристина: молодая семья ожидала появления первенца.

Когда Елена решила рассказать дочери о своей беременности, она просто показала обменную карту из женской консультации. По ее словам, сначала Кристина была удивлена и переживала за здоровье матери, однако вскоре вместе с супругом поддержала ее решение.

Беременности у женщин проходили по-разному. Если дочь столкнулась с токсикозом, отеками и изжогой, то Елена, по ее словам, чувствовала себя хорошо практически весь срок. До седьмого месяца беременности она продолжала работать, соблюдая необходимые меры предосторожности.

В роддом женщины поступили с разницей в сутки. Елену госпитализировали 6 июля, Кристину — 7 июля. Обеим на 39-й неделе беременности выполнили плановое кесарево сечение.

Первой на свет появилась дочь Елены — Екатерина. Девочка родилась ростом 51 сантиметр и весом 3100 граммов. На следующий день родилась дочь Кристины — Вика. Ее рост составил 53 сантиметра, а вес — 3400 граммов.

После операций молодые мамы оказались в одной палате. По словам Елены, они помогали друг другу ухаживать сразу за двумя малышками, поскольку после кесарева сечения обеим было непросто вставать.

«Внучечка оказалась громче. Но тетя Катя, как и положено, старше племянницы Вики, пусть всего на сутки», — с улыбкой рассказала женщина.

Через четыре дня обе семьи выписались домой. Елена признается, что сейчас не может уделять внучке столько времени, сколько хотелось бы, поскольку сама заботится о новорожденной дочери. При этом, по ее словам, Кристину активно поддерживают муж и родственники.

Семьи уже строят совместные планы на будущее. Родные надеются, что Екатерина и Вика будут расти вместе, хотя одна из них приходится другой тетей, а разница в возрасте между ними составляет всего сутки.