В самолете по пути из Петербурга в Красноярск пассажирка родила близнецов
Роды приняла военный фельдшер
15 июля 2026, 22:28, ИА Амител
Военный фельдшер Адэль Эралиева, возвращавшаяся домой со службы, стала героиней нештатной ситуации на борту самолета, следовавшего из Санкт‑Петербурга в Красноярск. Рядом с ней оказалась беременная женщина, сообщает "Газета.ru". На втором часу полета у пассажирки неожиданно начались схватки — хотя роды ожидались только 27 июля.
Для Адэль это был первый самостоятельный опыт принятия родов: раньше она участвовала в таких процедурах лишь в качестве практиканта под контролем врача. Но в экстренной обстановке медик не растерялась и начала действовать по отработанному алгоритму.
Сначала она попросила пассажиров, сидевших впереди и позади, освободить пространство: нужно было откинуть спинку кресла, чтобы обеспечить роженице удобное положение. Затем Адэль проверила положение плода и выяснила, что на свет должны появиться близнецы. На борту не оказалось никаких медикаментов — ни анестезии, ни даже морфина. Фельдшер обратилась к окружающим с просьбой помочь и поддержать женщину.
Первой родилась девочка — все прошло без осложнений. С рождением мальчика ситуация оказалась сложнее: он находился в тазовом предлежании и никак не мог перевернуться в головное. Адэль призналась, что сильно переживала, ведь наружный акушерский переворот — рискованная манипуляция.
«Одно неточное движение могло привести к отслойке плаценты и опасной кровопотере, справиться с которой в условиях полета было бы невозможно. В состоянии стресса фельдшер слегка подтолкнула ребенка — и случилось чудо: малыш самостоятельно перевернулся и затем благополучно появился на свет», — сообщает издание.
После приземления в Красноярске роженицу и младенцев уже ждала бригада скорой помощи. Мать и детей передали врачам, их состояние медики оценили как удовлетворительное. Адэль оставалась рядом с женщиной вплоть до передачи ее специалистам. Она назвала этот случай своим настоящим "боевым крещением".
22:52:43 15-07-2026
Не удивительно. Я пятерых так родил.
08:31:09 16-07-2026
Гость (22:52:43 15-07-2026) Не удивительно. Я пятерых так родил.... отец-герой
00:33:56 17-07-2026
Гость (22:52:43 15-07-2026) Не удивительно. Я пятерых так родил.... Ума нет, считай калека
23:08:34 15-07-2026
10 дней до родов ,а она в полет отправилась
07:02:15 16-07-2026
Гость (23:08:34 15-07-2026) 10 дней до родов ,а она в полет отправилась... Во во, все ищут приключения на свою задницу
15:37:37 16-07-2026
Гость (07:02:15 16-07-2026) Во во, все ищут приключения на свою задницу... ее не должны были на таком сроке допустить до полета, тут вот нарушение закона усматривается
07:16:20 16-07-2026
Молодец!
08:16:16 16-07-2026
А мать про двойню не знала?
09:38:44 16-07-2026
Слабоумие и отвага. Двойня ж это довольно часто преждевременные роды. Интересно, как ее вообще на борт пустили, а\к пофиг было?
11:43:20 16-07-2026
Какой национальности были малыши?
15:38:21 16-07-2026
что за люди?! что за мать? так рисковать детьми!!! какая такая срочнейщая проблема, что она полетела ?! преступница да и всё
00:36:21 17-07-2026
А если бы фельдшера на борту не оказалось? Редкая дура, так детьми рисковать.