НОВОСТИОбщество

В самолете по пути из Петербурга в Красноярск пассажирка родила близнецов

Роды приняла военный фельдшер

15 июля 2026, 22:28, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru
Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Военный фельдшер Адэль Эралиева, возвращавшаяся домой со службы, стала героиней нештатной ситуации на борту самолета, следовавшего из Санкт‑Петербурга в Красноярск. Рядом с ней оказалась беременная женщина, сообщает "Газета.ru". На втором часу полета у пассажирки неожиданно начались схватки — хотя роды ожидались только 27 июля.

Для Адэль это был первый самостоятельный опыт принятия родов: раньше она участвовала в таких процедурах лишь в качестве практиканта под контролем врача. Но в экстренной обстановке медик не растерялась и начала действовать по отработанному алгоритму.

Сначала она попросила пассажиров, сидевших впереди и позади, освободить пространство: нужно было откинуть спинку кресла, чтобы обеспечить роженице удобное положение. Затем Адэль проверила положение плода и выяснила, что на свет должны появиться близнецы. На борту не оказалось никаких медикаментов — ни анестезии, ни даже морфина. Фельдшер обратилась к окружающим с просьбой помочь и поддержать женщину.

Первой родилась девочка — все прошло без осложнений. С рождением мальчика ситуация оказалась сложнее: он находился в тазовом предлежании и никак не мог перевернуться в головное. Адэль призналась, что сильно переживала, ведь наружный акушерский переворот — рискованная манипуляция.

«Одно неточное движение могло привести к отслойке плаценты и опасной кровопотере, справиться с которой в условиях полета было бы невозможно. В состоянии стресса фельдшер слегка подтолкнула ребенка — и случилось чудо: малыш самостоятельно перевернулся и затем благополучно появился на свет», — сообщает издание.

После приземления в Красноярске роженицу и младенцев уже ждала бригада скорой помощи. Мать и детей передали врачам, их состояние медики оценили как удовлетворительное. Адэль оставалась рядом с женщиной вплоть до передачи ее специалистам. Она назвала этот случай своим настоящим "боевым крещением".

Екатерина Серебрякова / Фото: соцсети

"Давление было 50 на 30". Врач из Барнаула спасла пассажирку самолета во время полета

Екатерина Серебрякова говорит, что не считает произошедшее подвигом
НОВОСТИОбщество

авиаперевозки самолёт
       

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

22:52:43 15-07-2026

Не удивительно. Я пятерых так родил.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:31:09 16-07-2026

Гость (22:52:43 15-07-2026) Не удивительно. Я пятерых так родил.... отец-герой

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:33:56 17-07-2026

Гость (22:52:43 15-07-2026) Не удивительно. Я пятерых так родил.... Ума нет, считай калека

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:08:34 15-07-2026

10 дней до родов ,а она в полет отправилась

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:02:15 16-07-2026

Гость (23:08:34 15-07-2026) 10 дней до родов ,а она в полет отправилась... Во во, все ищут приключения на свою задницу

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:37:37 16-07-2026

Гость (07:02:15 16-07-2026) Во во, все ищут приключения на свою задницу... ее не должны были на таком сроке допустить до полета, тут вот нарушение закона усматривается

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:16:20 16-07-2026

Молодец!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:16:16 16-07-2026

А мать про двойню не знала?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:44 16-07-2026

Слабоумие и отвага. Двойня ж это довольно часто преждевременные роды. Интересно, как ее вообще на борт пустили, а\к пофиг было?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:20 16-07-2026

Какой национальности были малыши?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:38:21 16-07-2026

что за люди?! что за мать? так рисковать детьми!!! какая такая срочнейщая проблема, что она полетела ?! преступница да и всё

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:36:21 17-07-2026

А если бы фельдшера на борту не оказалось? Редкая дура, так детьми рисковать.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров