В самолете по пути из Петербурга в Красноярск пассажирка родила близнецов

Роды приняла военный фельдшер

15 июля 2026, 22:28, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Военный фельдшер Адэль Эралиева, возвращавшаяся домой со службы, стала героиней нештатной ситуации на борту самолета, следовавшего из Санкт‑Петербурга в Красноярск. Рядом с ней оказалась беременная женщина, сообщает "Газета.ru". На втором часу полета у пассажирки неожиданно начались схватки — хотя роды ожидались только 27 июля.

Для Адэль это был первый самостоятельный опыт принятия родов: раньше она участвовала в таких процедурах лишь в качестве практиканта под контролем врача. Но в экстренной обстановке медик не растерялась и начала действовать по отработанному алгоритму.

Сначала она попросила пассажиров, сидевших впереди и позади, освободить пространство: нужно было откинуть спинку кресла, чтобы обеспечить роженице удобное положение. Затем Адэль проверила положение плода и выяснила, что на свет должны появиться близнецы. На борту не оказалось никаких медикаментов — ни анестезии, ни даже морфина. Фельдшер обратилась к окружающим с просьбой помочь и поддержать женщину.

Первой родилась девочка — все прошло без осложнений. С рождением мальчика ситуация оказалась сложнее: он находился в тазовом предлежании и никак не мог перевернуться в головное. Адэль призналась, что сильно переживала, ведь наружный акушерский переворот — рискованная манипуляция.

«Одно неточное движение могло привести к отслойке плаценты и опасной кровопотере, справиться с которой в условиях полета было бы невозможно. В состоянии стресса фельдшер слегка подтолкнула ребенка — и случилось чудо: малыш самостоятельно перевернулся и затем благополучно появился на свет», — сообщает издание.

После приземления в Красноярске роженицу и младенцев уже ждала бригада скорой помощи. Мать и детей передали врачам, их состояние медики оценили как удовлетворительное. Адэль оставалась рядом с женщиной вплоть до передачи ее специалистам. Она назвала этот случай своим настоящим "боевым крещением".