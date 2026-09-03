В России осталось отремонтировать 10% поврежденных НПЗ, заявил Путин

По словам президента России, у отечественных компаний "есть чувство ответственности"

03 сентября 2026, 18:05, ИА Амител

Владимир Путин на ВЭФ / Кадр из видео Mash

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что на пострадавших от атак ВСУ российских НПЗ осталось провести около 10% ремонтных работ. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер при этом подчеркнул, что у отечественных компаний "есть чувство ответственности", поэтому ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах идут "достаточно быстрыми темпами".

"Ремонтная работа проводится. Вчера министр энергетики [Сергей Цивилев] доложил, что где-то процентов десять осталось. В целом провести ремонтных работ на 10% предприятий", — сказал Путин.

Как добавил глава государства, России на фоне роста цен на нефть сейчас выгоднее продавать сырье, нежели самой перерабатывать его.

"Я встречался сейчас с нашими ведущими компаниями, цены на нефть подросли, и выгодно вывозить нефть сырую. Сейчас сколько уже там? 95 долларв, по-моему, за баррель Brent. Выгоднее вывозить нефть сырую, чем перерабатывать внутри страны", — сказал российский лидер.

Владимир Путин также призвал укреплять систему ПВО. В частности, сохранению мощностей предприятий служит указ о защите критической инфраструктуры, который он недавно подписал.

"Бизнес прекрасно все знает, я же с ними регулярно встречаюсь. Это связано только с одним: вы говорите — все знают свои обязательства, да не было никаких обязательств защищать свои предприятия нефтегазовой сферы. Не было никаких обязательств у предприятий защищать и тратить деньги на систему противовоздушной обороны. Не было. И здесь дело совершенно не в каких-то планах по национализации. В мыслях не было у государства что-то там национализировать. Мы просили наших коллег, в данном случае из нефтегазовой сферы, позаботиться о защите своих предприятий", — сказал Путин.

На вопрос о том, привыкать ли россиянам к регулярному дефициту топлива в стране, президент ответил, что Россия должна быть готова ко всему: