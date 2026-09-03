"Важно не допустить переохлаждения экономики". Ключевые заявления Путина на ВЭФ

В своей речи президент России назвал главный нынешний вызов для России и дал понять, кто мог бы помочь в решении украинского конфликта

03 сентября 2026, 15:50, ИА Амител

Владимир Путин на ВЭФ / Кадр из видео Mash

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. Как и обещал ранее советник главы государства, ответственный секретарь форума Антон Кобяков, в речи российского лидера было немало крайне важных заявлений. Amic.ru собрал основные тезисы из речи главы государства.

По инфляции "цель достигается"

В своем выступлении Путин отметил, что для развития экономики важнее не государственные, а частные инвестиции, для которых необходимо создать все условия.

"Самое важное — это не государственные инвестиции, не государственные ресурсы, а частные инвестиции, а задача государства здесь заключается в том, чтобы создать условия для этого инвестирования. Инвестиции у нас в последнее время действительно снизились в силу целого ряда причин, в том числе и в первую очередь из-за сознательно проводимой политики регулятора, Центрального банка, и правительства Российской Федерации", — заявил президент РФ.

Он также заметил, что уровень инфляции сегодня в годовом выражении составляет 6,3%, а угрозу всплеска гиперинфляции удалось ликвидировать.

"Цель достигается. Здесь важно не переохладить экономику", — подчеркнул Путин.

Что касается бюджетного дефицита, то он некритичен на фоне низкого госдолга, при этом средства казны нужно "рационально расходовать", указал глава государства:

"Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей государственного долга в мире, то ничего критичного здесь нет. Что касается дефицита, профицита — это все такими волнами идет. Был и профицит, и тоже мы говорили, надо создать условия для частного инвестирования. Сейчас дефицит".

Льготные кредиты и горные лыжи

Путин коснулся и темы возвращаемых в бюджет инфраструктурных кредитов регионов Арктики и Дальнего Востока:

"В целом по стране уже принято решение по реинвестированию таких погашаемых кредитов. Я прошу правительство Российской Федерации рассмотреть вариант, когда Дальний Восток и Арктика смогут направить эти средства в инфраструктурные проекты именно своих мастер-планов. То есть вложить в развитие городов и территорий, в повышение качества жизни граждан именно здесь, на Дальнем Востоке и в Арктике".

Президент РФ затронул и жилищный вопрос в этих регионах:

"За последние шесть лет, кстати, ввод жилья на Дальнем Востоке и в Арктике увеличился примерно вдвое. В прошлом году он составил 5,3 миллиона квадратных метров. Здесь, конечно, помогли специальные ипотечные программы со ставкой в 2%".

Он не без гордости сообщил, что "сегодня каждая вторая квартира в новостройках региона покупается с этим льготным кредитом".

Уделил Путин внимание и снабжению арктической территории энергией, в том числе с использованием уникальных технологий:

"Новые объекты генерации должны появиться в Арктической зоне, включая малые атомные станции, которые не имеют аналогов в мире. Кстати, атомной энергетике отводится важная роль в развитии цифровой платформенной экономики, включая инструменты искусственного интеллекта, а также центры хранения и обработки данных".

Высказался Путин и о развитии на Дальнем Востоке одного из своих любимых видов спорта:

"Каждый десятый проект, который реализуется сегодня при господдержке на Дальнем Востоке и в Арктике, носит как раз туристический характер. Уже заключено более 400 соглашений по строительству горнолыжных центров, отелей, баз отдыха и глэмпингов. Скоро откроется первый на Дальнем Востоке круглогодичный горнолыжный комплекс в Арсеньеве".

Демография — это "на грани"

Одним из главных нынешних вызовов для России президент назвал демографическую ситуацию, впрочем, он обнадежил собравшихся, что РФ не одинока в этом плане:

"Нам, конечно, недостаточно того уровня рождаемости, который мы сейчас имеем. Но мы не в самом худшем положении. Вы знаете, что в Южной Корее — 0,7, в два раза меньше, чем у нас. В Японии такой же уровень рождаемости".

При этом связывать проведение СВО с падением рождаемости он отказался:

"Ну, СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакой СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной".

По мнению российского лидера, "демография — это вообще что-то на грани науки и искусства":

"Поэтому чтобы определить такие знаковые и эффективные точки, нужно всем вместе поработать. Но мы же все с вами хорошо знаем, что в постиндустриальном обществе уровень рождаемости низкий, а в странах с относительно бедным населением — высокий. Но мы должны стремиться не назад, а вперед, и будем делать все для того, чтобы этот рейтинг был выше. Это вызов для нас —дин из самых главных".

Вернувшись к российско-украинскому конфликту, Путин мягко намекнул, что хотел бы видеть в качестве сильного посредника в разрешении ситуации не только американцев:

"Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина, а все остальные страны готовы поддержать, помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И председатель Си Цзиньпин, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос".

Стоит напомнить, что Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 1–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Его главная тема на этот раз — "Дальний Восток — развитие во благо людей".