НОВОСТИЭкономика

Путин назвал слухи о заморозке вкладов россиян "глупыми вбросами"

До этого федеральные аналитики подтвердили невозможность такого сценария

03 сентября 2026, 17:37, ИА Амител

Банковская карта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Банковская карта / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании Восточного экономического форума, во время которой прокомментировал слухи о возможной заморозке банковских вкладов россиян. Об этом пишет РИА Новости

"Это просто вбросы. Кстати говоря, довольно глупые", — сказал он. 

Ранее эксперты объяснили, почему россиянам не стоит бояться заморозки вкладов. В целом федеральные аналитики уверены: высокая ключевая ставка будет "жить" в России еще долго, а ее последующее снижение (неизвестно, конечно, сколько его ждать) окажется плавным. Так, пройдет много времени до того момента, когда ставка опустится до 10% годовых.

Поэтому ожидать массового оттока денег с депозитов, как и всех последующих негативных событий, не стоит. А потому слухи о заморозке вкладов — всего лишь слухи. 

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Экономика Владимир Путин Россия банки
       

Комментарии 2

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Гость

08:32:32 04-09-2026

пенсионный возраст вертайте взад

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Гость

10:12:25 04-09-2026

Гость (08:32:32 04-09-2026) пенсионный возраст вертайте взад ... Да!! и еще раз Да!

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