Путин назвал слухи о заморозке вкладов россиян "глупыми вбросами"
До этого федеральные аналитики подтвердили невозможность такого сценария
03 сентября 2026, 17:37, ИА Амител
Президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании Восточного экономического форума, во время которой прокомментировал слухи о возможной заморозке банковских вкладов россиян. Об этом пишет РИА Новости.
"Это просто вбросы. Кстати говоря, довольно глупые", — сказал он.
Ранее эксперты объяснили, почему россиянам не стоит бояться заморозки вкладов. В целом федеральные аналитики уверены: высокая ключевая ставка будет "жить" в России еще долго, а ее последующее снижение (неизвестно, конечно, сколько его ждать) окажется плавным. Так, пройдет много времени до того момента, когда ставка опустится до 10% годовых.
Поэтому ожидать массового оттока денег с депозитов, как и всех последующих негативных событий, не стоит. А потому слухи о заморозке вкладов — всего лишь слухи.
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