В таких центрах люди смогут получить консультации священников и церковных психологов, чтобы попытаться разрешить спор без обращения в суд

31 июля 2026, 16:32, ИА Амител

Церковь / Изображение сгенерировано Алиса AI от ИИ YandexART/ amic.ru

В храмах необходимо создать специализированные семейные центры поддержки для пар, которые переживают кризис или находятся на грани развода, сообщил председатель общественного движения "Россия православная" Михаил Иванов в интервью "Абзацу".

По его словам, люди всегда обращались в церковь, чтобы исповедаться и выразить свои переживания, но этого часто недостаточно. Иванов считает, что создание центров, где пары могли бы получать консультации священников или церковных психологов, поможет сохранить множество семей и улучшить их психологическое состояние. Это также будет способствовать укреплению веры.

«Это была бы реальная помощь, которая помогла бы сохранить семьи, укрепить психологическое здоровье и привлекла бы людей к вере. Даже неверующие, придя в такой центр за советом, могли бы услышать слово Божие и сделать первый шаг к Церкви. Такие центры могли бы стать мостом между Церковью и обществом, особенно в тех случаях, когда люди не решаются прийти в храм сами. Многие не знают, куда обратиться, когда в семье разлад. Они идут к психологам, которые часто не разделяют их ценностей, или остаются один на один с проблемой. А ведь рядом храм, где есть и мудрые священники, и люди, готовые помочь», — отметил Иванов.

Он подчеркнул, что консультации священников должны не заменять, а дополнять таинства Церкви. Практическая помощь в ситуациях, требующих не только духовного, но и человеческого совета, станет важным элементом, способным сохранить семейное благополучие многих людей.

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