На Алтае женщина зарезала сожителя во время бытового конфликта

17 марта 2026, 22:06, ИА Амител

Маньяк, нож маньяка / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летней жительницы Третьяковского района, обвиняемой в убийстве сожителя. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, трагедия произошла ночью 2 января. Между женщиной и ее сожителем, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. Поводом стало то, что мужчина не мог найти свой мобильный телефон. В ходе ссоры он ударил обвиняемую.

«В ответ, как установили следователи, женщина нанесла мужчине множественные ножевые ранения в область шеи и спины. От полученных травм 49-летний потерпевший скончался в машине скорой помощи», — отметили в ведомстве.

В ходе расследования обвиняемая признала вину. Ей предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие считает собранные доказательства достаточными для рассмотрения дела в суде.