Семейный конфликт в Рубцовске обернулся побоями, угрозами убийством и примирением сторон
В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину
05 июня 2026, 13:08, ИА Амител
В Рубцовске уголовное дело об угрозе убийством прекратили после примирения супругов. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Как следует из материалов дела, конфликт произошел во время совместного распития спиртного. Между супругами вспыхнула ссора, которая быстро переросла в рукоприкладство.
По данным суда, мужчина стащил жену с дивана, однако она вновь заняла свое место и продолжила спор. После этого рубцовчанин подошел к супруге, стал сдавливать ей шею руками и угрожать убийством. Затем он начал избивать женщину руками и ногами, пытаясь вытолкнуть ее из квартиры. Когда потерпевшая пыталась удержаться за дверной проем, мужчина наносил удары по ее рукам.
В отношении горожанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.
В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину. Он пояснил, что в момент конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения. Также подсудимый сообщил, что после произошедшего супруги помирились, а причиненный вред был возмещен.
Потерпевшая и обвиняемый обратились в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.
Рассмотрев материалы дела, мировой судья удовлетворил просьбу супругов и прекратил уголовное дело.
13:14:58 05-06-2026
Рассмотрев материалы дела, мировой судья удовлетворил просьбу супругов и прекратил уголовное дело.
надо в таких вот случаях обязать заплатить штраф в бюджет исполнительной государственной системы
и штраф брать приличный с обоих
13:28:54 05-06-2026
Никогда такое не было, и вот опять!