Семейный конфликт в Рубцовске обернулся побоями, угрозами убийством и примирением сторон

В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину

05 июня 2026, 13:08, ИА Амител

Агрессивный человек / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Рубцовске уголовное дело об угрозе убийством прекратили после примирения супругов. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Как следует из материалов дела, конфликт произошел во время совместного распития спиртного. Между супругами вспыхнула ссора, которая быстро переросла в рукоприкладство.

По данным суда, мужчина стащил жену с дивана, однако она вновь заняла свое место и продолжила спор. После этого рубцовчанин подошел к супруге, стал сдавливать ей шею руками и угрожать убийством. Затем он начал избивать женщину руками и ногами, пытаясь вытолкнуть ее из квартиры. Когда потерпевшая пыталась удержаться за дверной проем, мужчина наносил удары по ее рукам.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.

В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину. Он пояснил, что в момент конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения. Также подсудимый сообщил, что после произошедшего супруги помирились, а причиненный вред был возмещен.

Потерпевшая и обвиняемый обратились в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Рассмотрев материалы дела, мировой судья удовлетворил просьбу супругов и прекратил уголовное дело.