В России роботы-доставщики смогут ездить со скоростью не более 25 км/ч
На тротуарах и переходах скорость будет еще ниже
31 июля 2026, 22:55, ИА Амител
В России собираются провести эксперимент с роботами-доставщиками, которые будут передвигаться по велосипедным дорожкам, тротуарам и обочинам со скоростью до 25 километров в час. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.
«Проект предполагает проведение эксперимента по использованию роботов-доставщиков в городской среде, он будет проводиться в 35 регионах страны на протяжении трех лет», — пишет издание.
На тротуарах и в пешеходных зонах скорость роботов не должна превышать 10 километров в час, при пересечении дороги — 6 километров в час, а на велодорожках и обочинах максимальная скорость составит 25 километров в час.
Когда роботы будут находиться рядом с пешеходами, велосипедистами и другими участниками дорожного движения, приоритет будет предоставляться последним.
Ранее сообщалось, что умерших людей будут заменять роботами-двойниками.
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