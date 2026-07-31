На тротуарах и переходах скорость будет еще ниже

31 июля 2026, 22:55, ИА Амител

Робот-доставщик / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России собираются провести эксперимент с роботами-доставщиками, которые будут передвигаться по велосипедным дорожкам, тротуарам и обочинам со скоростью до 25 километров в час. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект постановления правительства.

«Проект предполагает проведение эксперимента по использованию роботов-доставщиков в городской среде, он будет проводиться в 35 регионах страны на протяжении трех лет», — пишет издание.

На тротуарах и в пешеходных зонах скорость роботов не должна превышать 10 километров в час, при пересечении дороги — 6 километров в час, а на велодорожках и обочинах максимальная скорость составит 25 километров в час.

Когда роботы будут находиться рядом с пешеходами, велосипедистами и другими участниками дорожного движения, приоритет будет предоставляться последним.

Ранее сообщалось, что умерших людей будут заменять роботами-двойниками.