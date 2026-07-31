Эксперты связывают рост спроса с удешевлением техники и изменением потребительских привычек

31 июля 2026, 17:00, ИА Амител

Кофемашина / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART/ amic.ru

Аналитики компании "Платформа ОФД" сообщили РИА Новости о снижении средней стоимости кофемашин в России за первое полугодие на 9%, до 18 810 рублей.

«Кофемашины: средневзвешенная цена — 18 810 рублей, на 9% ниже уровня прошлого года. Число покупок — выше на 13% в сравнении год к году», — выяснили аналитики, сравнив данные за первое полугодие этого и прошлого годов.

Аналогичное снижение стоимости наблюдалось и в сегменте кофеварок, где средневзвешенная цена уменьшилась на 6%, до 3070 рублей, а продажи выросли на 10%.

Аналитики связали снижение стоимости с падением цен на кофейное сырье в конце 2025-го — начале 2026 года, что позволило поставщикам и продавцам предложить более доступные цены и стимулировать спрос на кофе и оборудование для его приготовления.

Дополнительным фактором роста продаж стала более холодная зима и весна, отметили авторы исследования.

Ранее эксперты спрогнозировали подорожание электроники в России на 30–60% за год.