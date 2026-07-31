В России упали цены на кофемашины
Эксперты связывают рост спроса с удешевлением техники и изменением потребительских привычек
31 июля 2026, 17:00, ИА Амител
Аналитики компании "Платформа ОФД" сообщили РИА Новости о снижении средней стоимости кофемашин в России за первое полугодие на 9%, до 18 810 рублей.
«Кофемашины: средневзвешенная цена — 18 810 рублей, на 9% ниже уровня прошлого года. Число покупок — выше на 13% в сравнении год к году», — выяснили аналитики, сравнив данные за первое полугодие этого и прошлого годов.
Аналогичное снижение стоимости наблюдалось и в сегменте кофеварок, где средневзвешенная цена уменьшилась на 6%, до 3070 рублей, а продажи выросли на 10%.
Аналитики связали снижение стоимости с падением цен на кофейное сырье в конце 2025-го — начале 2026 года, что позволило поставщикам и продавцам предложить более доступные цены и стимулировать спрос на кофе и оборудование для его приготовления.
Дополнительным фактором роста продаж стала более холодная зима и весна, отметили авторы исследования.
Ранее эксперты спрогнозировали подорожание электроники в России на 30–60% за год.
17:15:19 31-07-2026
Те, кто переоборудовал машину на кофе - молодцы.
18:08:44 31-07-2026
Квас-истинно русский напиток! Есмли Вы патриоты своей родины-пейте квас!
00:58:38 01-08-2026
Иван (18:08:44 31-07-2026) Квас-истинно русский напиток! Есмли Вы патриоты своей родины... Кваса натурального уже нет в природе, а пойло под этим названием убиват быстрее волки.
20:20:56 31-07-2026
средневзвешенная цена — 18 810
я на эти деньги зёрен на 5 лет вперед накуплю и по-старинке буду варить в джезве
20:24:32 31-07-2026
Аналитики? Реально? Сидят балбесы и прайсы магазинов сравнивают.
20:25:47 31-07-2026
Гость (20:20:56 31-07-2026)я на эти деньги зёрен на 5 лет вперед накуплю ... Купите на 10 лет вперед. Пусть испортятся, назло всем аналитикам.