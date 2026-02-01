Эксперты спрогнозировали подорожание электроники в России на 30–60% за год
Отдельное влияние на цены оказывает активное развитие технологий искусственного интеллекта
01 февраля 2026, 19:31, ИА Амител
С 1 февраля 2026 года в России ожидается рост цен на электронику. Подорожание затронет смартфоны, ноутбуки, игровые устройства и бытовую технику и будет происходить поэтапно в течение года, рассказал aif.ru эксперт в области информационных технологий Эльдар Муртазин.
По его словам, первые изменения на рынке уже заметны, однако наиболее существенные колебания цен прогнозируются в марте – апреле.
«Смартфоны — от 10 до 30%, ноутбуки — на 20%, игровые ноутбуки — на 30–40% вырастут в цене. Постепенно вся техника будет дорожать, включая бытовую», — отметил Муртазин.
Эксперт подчеркнул, что рост стоимости техники носит системный характер и связан не с разовыми факторами, а с глобальными процессами, влияющими на отрасль в целом. По его оценке, по итогам 2026 года цены на электронику могут увеличиться в среднем на 30–60% в зависимости от типа устройств.
«Цены вырастут на всю электронику из-за того, что сейчас мировой кризис, цены растут везде. В течение года можно ожидать минимум три-четыре повышения, первое будет в феврале», — сказал Муртазин, добавив, что откладывать покупку техники не стоит.
Среди факторов, которые приведут к подорожанию, эксперт назвал рост затрат на логистику, увеличение мировых цен на компоненты, прежде всего на память, повышение ставки НДС с 20 до 22%, а также введение технологического сбора.
Отдельное влияние, по его словам, оказывает активное развитие технологий искусственного интеллекта. Высокий спрос со стороны ИИ-рынка на оперативную и встроенную память приводит к дефициту и росту стоимости микросхем, используемых в потребительской электронике.
Кроме того, с 1 сентября 2026 года вступает в силу технологический сбор на электронику. Он будет распространяться на производителей и импортеров компонентов и готовой продукции. Размеры сбора установит правительство в виде фиксированных сумм за единицу товара, при этом они не должны превышать 5 тысяч рублей.
20:05:39 01-02-2026
Это при том, что "зелёный" по отношению к "деревянному" перестал наконец дорожать, а инфляция за год "не превысит 6%"!?
20:43:42 01-02-2026
эта та техника подорожает, что в суверенном интернете работать отказывается. ну-ну. продажи взлетят
20:48:53 01-02-2026
привирает...
20:49:49 01-02-2026
Sunlight?
22:51:25 01-02-2026
Есть предел цены, при котором большинство потребителей перестает покупать товар, цена не может расти бесконечно.
22:59:00 01-02-2026
Зачем каких-то экспертов содержать и зарплату им платить?
Я всем бесплатно буду говорить, что в следующем году (месяце, неделе и т.д.) всё подорожает.
И ведь не обману никого, потому что так оно и происходит уже лет 35...
23:33:03 01-02-2026
Ну видимо так можно с русскими поступать???
02:25:15 02-02-2026
Если включить печатный станок, фабрикуя пустые, не обеспеченные товарной массой "деньги", то пропорционально росту числа фальшивок столь же безудержно смогут галопировать и цены, которые в начале 90-х, к примеру, взлетели за год аж на три порядка и что называется "без ножа ограбили" граждан РФ методом т.н. "шоковой терапии"!
16:22:07 02-02-2026
Гость (02:25:15 02-02-2026) Если включить печатный станок, фабрикуя пустые, не обеспечен... Не получится включить печатный станок. Вы отстали от жизни. Мы колония США и ОНИ могут включить печатный станок, а мы подтянуть трусы.
07:35:10 02-02-2026
Цены вырастут на всю электронику из-за того, что сейчас мировой кризис. Бред. Кризис у нас, зачем валить с больной головы на здоровую?
10:22:04 02-02-2026
Путин обещал сделать страну высокотехнологичной, а у него пока хорошо получается загнать народ в средневековье, мало того что сами ничего не научились производить так ещё и покупать не будет иметь возможности, цены повысились на мировом рынке, а мы ещё додумались и НДС повысить, и технологический сбор ввести, это чтобы народу России жизнь медом не казалась.
13:04:18 02-02-2026
Гость (10:22:04 02-02-2026) Путин обещал сделать страну высокотехнологичной, а у него по...
А при чём здесь Путин?! У него сейчас голова другим забита. Вопросы по НДС и технологическому сбору это к партии ЕР(единственных расхитителей) большинством законы ими приняты. Ты же за них голосуешь?!
16:16:30 03-02-2026
Гость (13:04:18 02-02-2026) А при чём здесь Путин?! У него сейчас голова другим заби... Он 27-й год не в курсе? Весь в делах. Классическая история про царя и бояр