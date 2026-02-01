Эксперты спрогнозировали подорожание электроники в России на 30–60% за год

Отдельное влияние на цены оказывает активное развитие технологий искусственного интеллекта

01 февраля 2026, 19:31, ИА Амител

Магазин / Магазин техники / Смартфон / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С 1 февраля 2026 года в России ожидается рост цен на электронику. Подорожание затронет смартфоны, ноутбуки, игровые устройства и бытовую технику и будет происходить поэтапно в течение года, рассказал aif.ru эксперт в области информационных технологий Эльдар Муртазин.

По его словам, первые изменения на рынке уже заметны, однако наиболее существенные колебания цен прогнозируются в марте – апреле.

«Смартфоны — от 10 до 30%, ноутбуки — на 20%, игровые ноутбуки — на 30–40% вырастут в цене. Постепенно вся техника будет дорожать, включая бытовую», — отметил Муртазин.

Эксперт подчеркнул, что рост стоимости техники носит системный характер и связан не с разовыми факторами, а с глобальными процессами, влияющими на отрасль в целом. По его оценке, по итогам 2026 года цены на электронику могут увеличиться в среднем на 30–60% в зависимости от типа устройств.

«Цены вырастут на всю электронику из-за того, что сейчас мировой кризис, цены растут везде. В течение года можно ожидать минимум три-четыре повышения, первое будет в феврале», — сказал Муртазин, добавив, что откладывать покупку техники не стоит.

По итогам года можно ожидать средневзвешенный рост от 30 до 60% в зависимости от типа техники. Поэтому если нужно что-то покупать, то лучше сделать это как можно раньше, пояснил он.

Среди факторов, которые приведут к подорожанию, эксперт назвал рост затрат на логистику, увеличение мировых цен на компоненты, прежде всего на память, повышение ставки НДС с 20 до 22%, а также введение технологического сбора.

Отдельное влияние, по его словам, оказывает активное развитие технологий искусственного интеллекта. Высокий спрос со стороны ИИ-рынка на оперативную и встроенную память приводит к дефициту и росту стоимости микросхем, используемых в потребительской электронике.

Кроме того, с 1 сентября 2026 года вступает в силу технологический сбор на электронику. Он будет распространяться на производителей и импортеров компонентов и готовой продукции. Размеры сбора установит правительство в виде фиксированных сумм за единицу товара, при этом они не должны превышать 5 тысяч рублей.