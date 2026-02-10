Россияне начали ломать купленную технику для получения крупных компенсаций через суд
Ежегодно ущерб от таких действий составляет миллиарды рублей
10 февраля 2026, 16:36, ИА Амител
Крупные продавцы бытовой техники и электроники обратились в Верховный суд с просьбой остановить волну мошенничества, когда покупатели намеренно портят технику и через суд требуют многомиллионные компенсации, пишет "Коммерсант".
Как отмечается, с инициативой выступили компании "М.Видео", Restore и другие. Письмо направлено к председателю ВС Игорю Краснову.
«Из-за отсутствия единой судебной практики в Самарской, Саратовской областях, Башкортостане и Татарстане недобросовестные покупатели получают преимущество. Ежегодно ущерб от таких действий составляет миллиарды рублей, и до 80% исков по сломанной технике подаются именно в Поволжье, в основном в Самарской области. Это явление называют "потребительским экстремизмом"», — говорится в обращении.
Эксперты отмечают, что в указанных регионах действуют организованные группы с "карманными" организациями, которые помогают истцам завышать требования. В итоге схема превратилось в бизнес-модель, где недобросовестные юристы выбирают суды с наиболее лояльной практикой.
Ретейлеры просят Верховный суд дать разъяснения, чтобы унифицировать практику и исключить злоупотребления.
Ранее сообщалось, что в России массово перестает работать бытовая техника из-за цифровой блокады. В итоге владельцы умной техники вынуждены искать обходные решения.
16:50:07 10-02-2026
Чайник разбил , платите компенсацию?
18:00:14 10-02-2026
Опять Долина что-то новенькое придумала!?
09:45:16 11-02-2026
Тема не раскрыта
10:31:04 11-02-2026
Может надо продавать качественную технику, а не ширпотреб по цене качественной.