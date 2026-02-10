Россияне начали ломать купленную технику для получения крупных компенсаций через суд

Ежегодно ущерб от таких действий составляет миллиарды рублей

Бытовая техника / Фото: amic.ru

Крупные продавцы бытовой техники и электроники обратились в Верховный суд с просьбой остановить волну мошенничества, когда покупатели намеренно портят технику и через суд требуют многомиллионные компенсации, пишет "Коммерсант".

Как отмечается, с инициативой выступили компании "М.Видео", Restore и другие. Письмо направлено к председателю ВС Игорю Краснову.

«Из-за отсутствия единой судебной практики в Самарской, Саратовской областях, Башкортостане и Татарстане недобросовестные покупатели получают преимущество. Ежегодно ущерб от таких действий составляет миллиарды рублей, и до 80% исков по сломанной технике подаются именно в Поволжье, в основном в Самарской области. Это явление называют "потребительским экстремизмом"», — говорится в обращении.

Эксперты отмечают, что в указанных регионах действуют организованные группы с "карманными" организациями, которые помогают истцам завышать требования. В итоге схема превратилось в бизнес-модель, где недобросовестные юристы выбирают суды с наиболее лояльной практикой.

Ретейлеры просят Верховный суд дать разъяснения, чтобы унифицировать практику и исключить злоупотребления.

