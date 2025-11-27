В селе Алтайского края ветром сорвало крышу школы, пока дети были на занятиях

Краевые власти выделили 12,5 млн рублей на ее замену

27 ноября 2025, 11:45, ИА Амител

Упавшая крыша / Кадр из видео: "Вести Алтай"

В селе Николаевка Поспелихинского района во время занятий сильным порывом ветра сорвало часть новой крыши школы. В этот момент дети находились в здании, из-за чего происшествие всерьез напугало родителей, сообщают "Вести Алтай".

Ранее местные жители жаловались, что старая кровля сильно протекала, и в августе во время прямой линии обратились за помощью к губернатору. После этого краевые власти выделили 12,5 млн рублей на ее замену. Работы планировали завершить к 30 ноября, однако ЧП сдвинуло сроки.

«Крайний ряд они не проклеили. Оставили, чтобы подводить следующий. В принципе они ничего такого особенного не нарушили, но этот ковер улетел. Контракт с подрядчиком не закрыт, он еще работы будет вести», – заверила технический заказчик на объекте Изольда Плотникова.

В районном управлении образования сообщили, что обрушился участок примерно на 70 квадратных метрах – около 10% всей кровли. На восстановление, по предварительной оценке, потребуется около двух недель.

Ранее сообщалось, что в школе № 14 города Балей Забайкальского края обрушился потолок прямо во время урока. Инцидент произошел на первом этаже здания, однако благодаря быстрой реакции учительницы никто не пострадал – педагог успела оперативно вывести всех учеников в коридор.