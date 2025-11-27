В селе Алтайского края ветром сорвало крышу школы, пока дети были на занятиях
Краевые власти выделили 12,5 млн рублей на ее замену
27 ноября 2025, 11:45, ИА Амител
В селе Николаевка Поспелихинского района во время занятий сильным порывом ветра сорвало часть новой крыши школы. В этот момент дети находились в здании, из-за чего происшествие всерьез напугало родителей, сообщают "Вести Алтай".
Ранее местные жители жаловались, что старая кровля сильно протекала, и в августе во время прямой линии обратились за помощью к губернатору. После этого краевые власти выделили 12,5 млн рублей на ее замену. Работы планировали завершить к 30 ноября, однако ЧП сдвинуло сроки.
«Крайний ряд они не проклеили. Оставили, чтобы подводить следующий. В принципе они ничего такого особенного не нарушили, но этот ковер улетел. Контракт с подрядчиком не закрыт, он еще работы будет вести», – заверила технический заказчик на объекте Изольда Плотникова.
В районном управлении образования сообщили, что обрушился участок примерно на 70 квадратных метрах – около 10% всей кровли. На восстановление, по предварительной оценке, потребуется около двух недель.
Ранее сообщалось, что в школе № 14 города Балей Забайкальского края обрушился потолок прямо во время урока. Инцидент произошел на первом этаже здания, однако благодаря быстрой реакции учительницы никто не пострадал – педагог успела оперативно вывести всех учеников в коридор.
12:46:11 27-11-2025
А почему дети вообще учились, находились в школе, когда крыша ещё не сделана? Это же вообще не про безопасность.
У нас вот в художке, когда крышу делали, на время работ, перевели детей на дистанционное обучение.
13:43:49 27-11-2025
Вид школы меня убил!
15:46:05 27-11-2025
Гость (13:43:49 27-11-2025) Вид школы меня убил!... Как вы можете, ведь у нас все только самое лучшее!!! ))))