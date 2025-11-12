Виктор Томенко взял на контроль ремонт школ и замену автобусов в Заринске и Бийске

В 2026 году на ремонт 37 школ и пяти детских садов планируют выделить 2,3 млрд рублей

12 ноября 2025, 19:30, ИА Амител

Виктор Томенко на отчете / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел личный прием граждан, в ходе которого рассмотрел вопросы капитального ремонта школ и работы школьного транспорта. Особое внимание было уделено срокам обновления школ в Заринске и Бийске, которые должны быть готовы к следующему учебному году.

Контроль за ремонтом школ

Родители учащихся школ № 2 в Заринске и № 41 в Бийске выразили обеспокоенность сроками капитального ремонта. Губернатор заверил, что вопрос находится на постоянном контроле правительства края.

«В Заринске я сам недавно был, проверял, как идут работы. Поручил обеспечить дополнительный контроль и Министерству образования края, и главам муниципалитетов», – отметил Томенко.

Он также предложил представителям родительских комитетов самостоятельно следить за ходом работ.

Финансирование образовательных учреждений

В 2026 году на ремонт 37 школ и пяти детских садов планируется выделить 2,3 млрд рублей, из которых 1,8 млрд поступят из федерального бюджета.

«Наша цель – чтобы у детей в каждом городе, в каждом селе края были возможности получить качественное образование в современных условиях», – подчеркнул губернатор.

Проблема школьных автобусов

Отдельное внимание было уделено проблеме школьного транспорта. Жительница Кулунды обратилась с жалобой на частые поломки автобуса, перевозящего детей из сел Кротовка и Мышкино.

Учитывая, что в крае эксплуатируется более 700 школьных автобусов, перевозящих около 13 тысяч детей, губернатор распорядился обновить старый автобус 2016 года выпуска и проработать временные решения по транспортировке учащихся на период ремонтов, обязав ответственных представить отчет о выполнении поручений.

Все озвученные на приеме вопросы будут решены в установленные сроки под строгим контролем краевого правительства.

