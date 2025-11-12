Виктор Томенко взял на контроль ремонт школ и замену автобусов в Заринске и Бийске
12 ноября 2025, 19:30, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провел личный прием граждан, в ходе которого рассмотрел вопросы капитального ремонта школ и работы школьного транспорта. Особое внимание было уделено срокам обновления школ в Заринске и Бийске, которые должны быть готовы к следующему учебному году.
Контроль за ремонтом школ
Родители учащихся школ № 2 в Заринске и № 41 в Бийске выразили обеспокоенность сроками капитального ремонта. Губернатор заверил, что вопрос находится на постоянном контроле правительства края.
«В Заринске я сам недавно был, проверял, как идут работы. Поручил обеспечить дополнительный контроль и Министерству образования края, и главам муниципалитетов», – отметил Томенко.
Он также предложил представителям родительских комитетов самостоятельно следить за ходом работ.
Финансирование образовательных учреждений
В 2026 году на ремонт 37 школ и пяти детских садов планируется выделить 2,3 млрд рублей, из которых 1,8 млрд поступят из федерального бюджета.
«Наша цель – чтобы у детей в каждом городе, в каждом селе края были возможности получить качественное образование в современных условиях», – подчеркнул губернатор.
Проблема школьных автобусов
Отдельное внимание было уделено проблеме школьного транспорта. Жительница Кулунды обратилась с жалобой на частые поломки автобуса, перевозящего детей из сел Кротовка и Мышкино.
Учитывая, что в крае эксплуатируется более 700 школьных автобусов, перевозящих около 13 тысяч детей, губернатор распорядился обновить старый автобус 2016 года выпуска и проработать временные решения по транспортировке учащихся на период ремонтов, обязав ответственных представить отчет о выполнении поручений.
Все озвученные на приеме вопросы будут решены в установленные сроки под строгим контролем краевого правительства.
20:18:34 12-11-2025
хотелось бы знать, какие школы будут ремонтироваться в 2026 году? Где новые начнут строить? Всего 2 млрд? Сколько школ на эти деньги можно отремонтировать? Всего ничего.
21:17:00 12-11-2025
гость (20:18:34 12-11-2025) хотелось бы знать, какие школы будут ремонтироваться в 2026 ... Всего 2 миллиарда? Мне пенсионеру с моей пенсией, эти 2 миллиарда, кажутся фантастической суммой, но есть дотошные, которым это кажется капля в море.
08:12:20 13-11-2025
Гость (21:17:00 12-11-2025) Всего 2 миллиарда? Мне пенсионеру с моей пенсией, эти 2 милл... вот именно, тебе пенсионеру с мизерной пенсией о такой сумме рассуждать не нужно, все равно что попало скажешь. Построить одну школу на 400 мест стоит больше миллиарда, теперь понятно, что 2 млрд. - ни о чем?
08:26:21 13-11-2025
гость (08:12:20 13-11-2025) вот именно, тебе пенсионеру с мизерной пенсией о такой сумме... Гост, По данным Алтайкрайстата, на 1 июля 2025 года в Алтайском крае было официально зарегистрировано 687,9 тысячи пенсионеров, что на 1,2% меньше, чем на ту же дату прошлого года. Это большая часть Алтайского края в которую вхожу и я, и они одобрят эти два миллиарда, что и нужно для чиновников.
20:30:36 12-11-2025
Давно надо взять на контроль. Страшно было представить, если бы в Яровом не взяли на контроль ТЭЦ, сейчас бы были здесь замороженные мамонты.
00:50:49 13-11-2025
Кругом контроль и контролеры. А кто будет работать? И разве ранее все эти работы не контролировались? И на каких основаниях родительский комитет может вести контроль? Есть же заказчик и есть исполнитель. Или кто-то родительский комитет наделил особыми правами, где они прописаны? Что значит строгий контроль? За строительством ФОКа тоже ведь был контроль или нет, а результат? А за строительством развязки на Змеиногорском тракте был контроль или нет, в результате сдача на ГОД позже? И почему первое лицо края контролирует ремонт школ и исправность школьных автобусов? А министерства и ведомства чем заняты? Будем надеяться, что для детей все будет сделано в лучшем виде.