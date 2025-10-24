Едва успели вывести детей. Потолок обвалился в забайкальской школе после ремонта
Капитальный ремонт в школе проводился всего два года назад
24 октября 2025, 13:17, ИА Амител
В школе № 14 города Балей Забайкальского края обрушился потолок прямо во время урока. Инцидент произошел на первом этаже здания, однако благодаря быстрой реакции учительницы никто не пострадал – педагог успела оперативно вывести всех учеников в коридор. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.
Пострадавший кабинет временно закрыт. Как выяснилось, капитальный ремонт в школе проводился всего два года назад, и гарантия на работы сохраняется до 2026 года. Подрядчик уже прибыл на место происшествия для оценки ущерба.
Прокуратура организовала проверку. Следственные органы выясняют, соблюдались ли нормы качества при проведении ремонта и как осуществлялось последующее содержание здания.
Ранее сообщалось, что в городе Татарске Новосибирской области произошло обрушение здания школы. Часть конструкции буквально сложилась на глазах у очевидцев.
13:27:02 24-10-2025
школы ремонтируются субподрядами, то есть шарашкиными конторами. Отсюда и результаты
13:57:04 24-10-2025
гость (13:27:02 24-10-2025) школы ремонтируются субподрядами, то есть шарашкиными контор... Школы ремонтируются на те деньги которые есть, а не которые необходимы. Отсюда результат !!!
14:27:47 24-10-2025
Гость (13:57:04 24-10-2025) Школы ремонтируются на те деньги которые есть, а не которые ... это обывательское мнение. Капитальный ремонт школы - дорогостоящее удовольствие. Капиталить школы не так-то просто найти подрядчика. Они не упустят ни копейки бюджетных денег. А наймут субподряд из алкашей и вообще случайных людей. Им платят копейки, а себе забирают большую часть денег.
18:36:24 24-10-2025
гость (14:27:47 24-10-2025) это обывательское мнение. Капитальный ремонт школы - дорогос... Вам надо посмотреть старый, добрый , детский мультфильм про скорняка и заказчика. Там все ясно расписано как делят бюджет. А строить и ремонтировать надо исходя из тех условий , который прописываются после обследования и дефектовки, а не исходя сколько выделено денег. Я , лично, так строю и ремонтирую
21:06:08 24-10-2025
Гость (18:36:24 24-10-2025) Вам надо посмотреть старый, добрый , детский мультфильм про ... а школы так и ремонтируют - сначала составляют ведомость работ, которые необходимо сделать, потом определяют стоимость и т. д. Цены на стройматериалы утвержденные. Беда некачественного ремонта школ как раз в том, что подрядчик нанимает субподряд, которому мало платит, а те не заинтересованы делать ремонт качественно, воруют стройматериалы, текучка большая, потому как нетрезвые часто бывают. Пока не примут решение на федеральном уровне ремонтировать школы только силами подрядчика, школы будут сыпаться после ремонта.