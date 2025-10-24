Едва успели вывести детей. Потолок обвалился в забайкальской школе после ремонта

Капитальный ремонт в школе проводился всего два года назад

24 октября 2025, 13:17, ИА Амител

В школе № 14 города Балей Забайкальского края обрушился потолок прямо во время урока. Инцидент произошел на первом этаже здания, однако благодаря быстрой реакции учительницы никто не пострадал – педагог успела оперативно вывести всех учеников в коридор. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

Пострадавший кабинет временно закрыт. Как выяснилось, капитальный ремонт в школе проводился всего два года назад, и гарантия на работы сохраняется до 2026 года. Подрядчик уже прибыл на место происшествия для оценки ущерба.

Прокуратура организовала проверку. Следственные органы выясняют, соблюдались ли нормы качества при проведении ремонта и как осуществлялось последующее содержание здания.

Ранее сообщалось, что в городе Татарске Новосибирской области произошло обрушение здания школы. Часть конструкции буквально сложилась на глазах у очевидцев.