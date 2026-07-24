Маршруты трамваев и автобусов временно изменили в Барнауле из-за дождя

Некоторые участки дорог подтопило

24 июля 2026, 09:30, ИА Амител

Ливень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле из-за дождей временно изменили схемы движения трамваев и троллейбусов, сообщает пресс-служба мэрии города.

Высокий уровень дождевых вод зафиксировали на проспекте Строителей рядом с остановкой "КДМ", в связи с чем общественный транспорт пока будет ходить по-другому.

Обновлено.

Движение трамваев по пр. Строителей в сторону Нового рынка восстановлено по прежним маршрутам. Трамваи № 1, 4, 7 выполняют перевозки по прежним маршрутам в обоих направлениях. Движение троллейбусов восстановлено по прежним маршрутам.

Измененные маршруты

Трамвай № 1: Докучаево — Попова — Космонавтов — Калинина — Северо-Западная — Советской Армии — Челюскинцев — Анатолия — пл. Свободы (в обратном направлении — так же);

трамвай № 4: ст. Депо №1 — пл. Свободы — ст. Депо № 1;

трамвай № 7: Депо № 3 — Малахова — Власихинская — Попова — Антона Петрова — Советской Армии — Челюскинцев — Анатолия — Красноармейский — Змеиногорский тракт — Кордон (в обратном направлении — так же);

троллейбус № 6: Солнечная Поляна — Юрина — Матросова — пр. Ленина — Дом быта (в обратном направлении — так же).

В настоящее время подтопления зафиксированы на улицах Партизанской, Шевченко, Чайковского (в поселке Южном), Молодежной, Ядринцева, проспекте Строителей и на других участках.