Маршруты трамваев и автобусов временно изменили в Барнауле из-за дождя
Некоторые участки дорог подтопило
24 июля 2026, 09:30, ИА Амител
В Барнауле из-за дождей временно изменили схемы движения трамваев и троллейбусов, сообщает пресс-служба мэрии города.
Высокий уровень дождевых вод зафиксировали на проспекте Строителей рядом с остановкой "КДМ", в связи с чем общественный транспорт пока будет ходить по-другому.
Обновлено.
Движение трамваев по пр. Строителей в сторону Нового рынка восстановлено по прежним маршрутам. Трамваи № 1, 4, 7 выполняют перевозки по прежним маршрутам в обоих направлениях. Движение троллейбусов восстановлено по прежним маршрутам.
Измененные маршруты
- Трамвай № 1: Докучаево — Попова — Космонавтов — Калинина — Северо-Западная — Советской Армии — Челюскинцев — Анатолия — пл. Свободы (в обратном направлении — так же);
- трамвай № 4: ст. Депо №1 — пл. Свободы — ст. Депо № 1;
- трамвай № 7: Депо № 3 — Малахова — Власихинская — Попова — Антона Петрова — Советской Армии — Челюскинцев — Анатолия — Красноармейский — Змеиногорский тракт — Кордон (в обратном направлении — так же);
- троллейбус № 6: Солнечная Поляна — Юрина — Матросова — пр. Ленина — Дом быта (в обратном направлении — так же).
В настоящее время подтопления зафиксированы на улицах Партизанской, Шевченко, Чайковского (в поселке Южном), Молодежной, Ядринцева, проспекте Строителей и на других участках.
09:36:02 24-07-2026
Что-то не так в этом городом, если автобусы и трамваи лужи объезжают!
09:47:39 24-07-2026
Гость (09:36:02 24-07-2026) Что-то не так в этом городом, если автобусы и трамваи лужи ... с городом всё в порядке.
с властью в городке непорядок.
глава есть-головы нет.
у пэра, в лесу-сухо, светло, и медведь(почти цитата)
09:52:17 24-07-2026
Гость (09:36:02 24-07-2026) Что-то не так в этом городом, если автобусы и трамваи лужи ... все так с городом просто дождь пошел и город поплыл.
10:11:16 24-07-2026
Гость (09:52:17 24-07-2026) все так с городом просто дождь пошел и город поплыл. ... Город, он на то и город, а не чисто поле, не тайга непролазная и не буераки. Он создается для безопасности и комфорта проживания. ОБЩЕСТВЕННЫЙ транспорт, призван перемещать людей с комфортом и в безопасности в строго установленное время и по строго определенному маршруту, изолируя их от непогоды в виде дождя, снега, ветра, холода, жары. И что делает этот транспорт во время дождя? И по какой причине происходит то, что он не выполняет свои ОСНОВНЫЕ функции?
10:31:14 24-07-2026
Гость (10:11:16 24-07-2026) Город, он на то и город, а не чисто поле, не тайга непролазн... Это вы сейчас Хельсинки описали ? или Стокгольм ?
Вы не на тот сайт зашли немного .
Вы сейчас на Барнаульском сайте.
У нас тут как в Гвадалахаре- дождь идет раз в год, поэтому никто тут не знает как воду отводить.
10:48:31 24-07-2026
Гость (10:31:14 24-07-2026) Это вы сейчас Хельсинки описали ? или Стокгольм ? Вы не ... Мы как раз на тот сайт зашли, и недоумеваем, почему люди (не макаки, не органтутаны, не шимпанзе какие-нибудь) в этом географическом месте не в состоянии обустроить жизнь должным образом, как это делается в цивилизации.
11:02:35 24-07-2026
Гость (10:48:31 24-07-2026) Мы как раз на тот сайт зашли, и недоумеваем, почему люди (не... Это страна где делается все для галочек и отчетов. Был такой чувак Потемкин, вот с него как началось так и продолжается до сих пор.
14:26:15 24-07-2026
Гость (11:02:35 24-07-2026) Это страна где делается все для галочек и отчетов. Был такой... брехня и навет на Светлейшего князя Григория Потёмкина Таврического.
его деревни и города стоят и поныне.
10:09:18 24-07-2026
Как там у Агутина "Всего лишь летний дождь" Закроем глаза и представим, что мы в Венеции)) Мэрия соберёт очередное совещание.
10:30:58 24-07-2026
ВВП (10:09:18 24-07-2026) Как там у Агутина "Всего лишь летний дождь" Закроем глаза и ... Оперативный Штаб соберёт? Если нет то непорядок, ситуацию надо мониторить
12:01:23 24-07-2026
Гость (10:30:58 24-07-2026) Оперативный Штаб соберёт? Если нет то непорядок, ситуацию на... Штаб шоберет и шкажет ШШШШШШШ!
10:12:58 24-07-2026
В какую эпоху живём, что дождик мешает движению?
10:17:07 24-07-2026
Ожидаю дальнейшие бурные излияния. Ну давайте, милые нытики, расскажите какие города не топит после дождя?
10:35:04 24-07-2026
Афиноген (10:17:07 24-07-2026) Ожидаю дальнейшие бурные излияния. Ну давайте, милые нытики,... Под небом голубым есть город золотой
С прозрачными воротами и яркою звездой
А в городе том сад, всё травы да цветы
Гуляют там животные невиданной красы©
кушайте, как просили.
10:57:50 24-07-2026
Афиноген (10:17:07 24-07-2026) Ожидаю дальнейшие бурные излияния. Ну давайте, милые нытики,... О, снова ноешь, как обычно впрочем :-)
11:42:26 24-07-2026
Афиноген (10:17:07 24-07-2026) Ожидаю дальнейшие бурные излияния. Ну давайте, милые нытики,... Меня интересует мой город!
11:50:03 24-07-2026
Афиноген (10:17:07 24-07-2026) Ожидаю дальнейшие бурные излияния. Ну давайте, милые нытики,...
Не топит те города, где чиновники на деле следят за строительством ливневки, а не рисуют её в отчете, а коротко-не воруют. И не берут взятки за разрешения на строительство зданий где хотят взяткодатели, не продают щебень на сторону, а засыпают его сколько положено при строительстве дороги, ну и т. д. Но это, видимо, не про Алтайский край. Похоже, и не про Россию.
12:10:34 24-07-2026
гость (11:50:03 24-07-2026) Не топит те города, где чиновники на деле следят за стр... Примеры будут? Али так - мир, дверь , мяч?
12:18:37 24-07-2026
Акакий (12:10:34 24-07-2026) Примеры будут? Али так - мир, дверь , мяч?...
А закажи экспертизу на любых дорогах, только не на их метках. Это классика для алтайских дорог, ну , может, кроме федеральных...
12:37:43 24-07-2026
гость (12:18:37 24-07-2026) А закажи экспертизу на любых дорогах, только не на их ме... А ты погугли. Топит и Нью-Йорк и Лондон и Берлин и Париж наряду с Токио. Будем экспертизы заказывать?
13:36:02 24-07-2026
Афиноген (12:37:43 24-07-2026) А ты погугли. Топит и Нью-Йорк и Лондон и Берлин и Париж нар... Если убрать вообще открытый грунт в городе,типа газонов,то затопит вообще все.
14:31:42 24-07-2026
Николай (13:36:02 24-07-2026) Если убрать вообще открытый грунт в городе,типа газонов,то з... В итоге что предлагаешь? Снести дома вдоль улиц и обустроить газоны? Снести парковки и разбить сады? Прокопать каналы? Разъясни куда сделать уклон например с Малахова, с кольца под Павловским? Куда отвести воду с Попова?
21:47:14 24-07-2026
Внимательный из Б (14:31:42 24-07-2026) В итоге что предлагаешь? Снести дома вдоль улиц и обустроить... построили колодец, а должен был быть маяк - все через jопу, как всегда в нашем царстве.
14:30:22 24-07-2026
Афиноген (12:37:43 24-07-2026) А ты погугли. Топит и Нью-Йорк и Лондон и Берлин и Париж нар... равнятся на хорошее здесь надо, а не кивать, что у соседей ещё хуже.
17:26:18 24-07-2026
таки да. (14:30:22 24-07-2026) равнятся на хорошее здесь надо, а не кивать, что у соседей е... Пример хорошего все таки будет? Или продолжим про мир дверь мяч?
17:47:10 24-07-2026
Афиноген (17:26:18 24-07-2026) Пример хорошего все таки будет? Или продолжим про мир дверь ... моля( Български)
пожалуйста.
люди у нас хорошие(Воланд не даст соврать), но вот с властью(чиновниками) ему постоянно не везёт.
искашь ли оште?
18:23:35 24-07-2026
таки да. (17:47:10 24-07-2026) моля( Български)пожалуйста.люди у нас хорошие(Воланд... Тебе про пример хорошего города который не топит, болезный болгарин. Ни киркоров часом затусовался?
19:47:35 24-07-2026
Шинник (18:23:35 24-07-2026) Тебе про пример хорошего города который не топит, болезный ... шины отгрузил?
умный поймёт-недалёкий переспросит.
Филипок, румыно-грузин.
давай здоровый-учись сам.
развивайся.
по пятницам не подаю/не подсказываю..
.
21:40:44 24-07-2026
Афиноген (12:37:43 24-07-2026) А ты погугли. Топит и Нью-Йорк и Лондон и Берлин и Париж нар... так ты гугли нормально, их топит когда ураганы и ливни несколько дней - это стихийное бедствие, а у нас обычный дождь и приплыли. Ливневок нету, глаза разуй
14:54:34 24-07-2026
гость (11:50:03 24-07-2026) Не топит те города, где чиновники на деле следят за стр... Похоже, что и не про эту планету)
10:25:44 24-07-2026
Надо больше асфальта, плитки и точечной застройки!
10:37:53 24-07-2026
на случай ЧС (жара, холод, бескормица, дождик, НГ) население надо эвакуировать в метро.
а потом и вообще двери закрыть и их там оставить.
11:01:33 24-07-2026
Мусик (10:37:53 24-07-2026) на случай ЧС (жара, холод, бескормица, дождик, НГ) население... лишь бы муси,,социально значимые"из метро не разбежались..
14:51:54 24-07-2026
бездарная застройка без прокладки хороших ливневок превращает город в смрадное болото.
а так как именно власти одобряют каждую стройку - именно их некомпетентность утопит Барнаул
19:15:56 24-07-2026
В Исилькуль бы вас ребята, и сразу всё станет хорошим!