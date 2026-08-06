Военный эксперт назвал дату переломного момента в СВО
ВС РФ имеют преимущество на всей линии боевого соприкосновения
06 августа 2026, 21:40, ИА Амител
К сентябрю ситуация в зоне СВО достигнет критического момента, когда российские войска благодаря своему вооружению и тактической подготовке начнут продвигаться значительно быстрее, сообщил капитан I ранга запаса, член экспертного совета организации "Офицеры России" Василий Дандыкин в интервью "Абзацу".
«Сейчас мы близки к полному освобождению Донбасса, продвигаемся на Запорожье, в Сумах и Харьковской области, блокируем Украину от Черного моря, придет черед и Черниговской области. ПВО противника находится в разобранном состоянии и не может защитить даже Киев. Все идет к переломному моменту. Если брать ближайшее будущее, то сейчас завершаются бои на севере и будет освобожден Красный Лиман, это значит, что начнется конкретная битва за Славянск и Краматорск после Дружковки. Это будет август-сентябрь. Тактика украинских крепостей исчерпала себя», — заявил Дандыкин.
Эксперт подчеркнул, что киевский режим способен только на террористические акты и обстрелы мирных объектов, однако Россия готова дать адекватный ответ на такие действия. Он напомнил, что во время вторжения в Курскую область ВСУ считали себя на высоте военного искусства, но в итоге понесли серьезные потери в элитных подразделениях и западной технике, потерпев поражение.
«С той поры и особенно сейчас идут жалобы и вой киевского режима. Залужный, который считается на Украине одним из великих полководцев, хотя это и не так, но понимание обстановки на театре военных действий у него есть. Он признает, что по факту ВС РФ имеют преимущество на всей линии боевого соприкосновения. Это достигается за счет выверенной тактики и стратегии, превосходства в использовании артиллерии, танков, авиации, беспилотных систем и ракет. Это все будет усиливаться в ближайшие месяцы», — отметил Дандыкин.
Ранее в Британии признали успехи России в ходе СВО.
22:11:50 06-08-2026
у меня только 1 вопрос - освободим Донбасс и ... ?
Будем дальше освобождать Украину от *** ?
22:40:01 06-08-2026
Шинник (22:11:50 06-08-2026) у меня только 1 вопрос - освободим Донбасс и ... ?Будем ... Про Херсон то уже даже не вспоминают
07:17:49 07-08-2026
Что с Малой Токмачкой?
09:50:47 07-08-2026
Гость (07:17:49 07-08-2026) Что с Малой Токмачкой?... Земля насыщена металлом на десятилетия вперед
08:39:30 07-08-2026
Хм-м ... Симонян Маргарита говорила, про киев за два дня, шёл пятый год ...
09:31:07 07-08-2026
Бартоломео (08:39:30 07-08-2026) Хм-м ... Симонян Маргарита говорила, про киев за два дня, шё... радуйтесь что так.
"Что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например ядерный взрыв, то ничего не будет на земле. Ничего такого страшного." - rbc.ru
09:49:45 07-08-2026
Можно ли глянуть предсказания эксперта за предыдущие года и их сбываемость?
Любого эксперта надо так проверять. Если пять раз чушь несбывшуюся ранее говорил, то шляпа, а если сбывалось, то крепко прислушаться