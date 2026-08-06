ВС РФ имеют преимущество на всей линии боевого соприкосновения

06 августа 2026, 21:40, ИА Амител

СВО на Украине / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

К сентябрю ситуация в зоне СВО достигнет критического момента, когда российские войска благодаря своему вооружению и тактической подготовке начнут продвигаться значительно быстрее, сообщил капитан I ранга запаса, член экспертного совета организации "Офицеры России" Василий Дандыкин в интервью "Абзацу".

«Сейчас мы близки к полному освобождению Донбасса, продвигаемся на Запорожье, в Сумах и Харьковской области, блокируем Украину от Черного моря, придет черед и Черниговской области. ПВО противника находится в разобранном состоянии и не может защитить даже Киев. Все идет к переломному моменту. Если брать ближайшее будущее, то сейчас завершаются бои на севере и будет освобожден Красный Лиман, это значит, что начнется конкретная битва за Славянск и Краматорск после Дружковки. Это будет август-сентябрь. Тактика украинских крепостей исчерпала себя», — заявил Дандыкин.

Эксперт подчеркнул, что киевский режим способен только на террористические акты и обстрелы мирных объектов, однако Россия готова дать адекватный ответ на такие действия. Он напомнил, что во время вторжения в Курскую область ВСУ считали себя на высоте военного искусства, но в итоге понесли серьезные потери в элитных подразделениях и западной технике, потерпев поражение.

«С той поры и особенно сейчас идут жалобы и вой киевского режима. Залужный, который считается на Украине одним из великих полководцев, хотя это и не так, но понимание обстановки на театре военных действий у него есть. Он признает, что по факту ВС РФ имеют преимущество на всей линии боевого соприкосновения. Это достигается за счет выверенной тактики и стратегии, превосходства в использовании артиллерии, танков, авиации, беспилотных систем и ракет. Это все будет усиливаться в ближайшие месяцы», — отметил Дандыкин.

Ранее в Британии признали успехи России в ходе СВО.