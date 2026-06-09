Разовое употребление не смертельно, но привычка заменять полноценный прием пищи чипсами может привести к серьезным проблемам со здоровьем

09 июня 2026, 16:39, ИА Амител

Лапша / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В последнее время среди жителей России набирает популярность новый вид снеков — чипсы из сухой лапши. Это та же лапша, но с добавлением большого количества соли и усилителей вкуса. Хотя такие чипсы могут показаться интересным перекусом, диетолог Татьяна Файзуллина предупредила в беседе с РИАМО, что они опасны для здоровья.

В качестве примера она приводит чипсы с соевым соусом и барбекю, которые содержат столько натрия и глутамата, что одна небольшая пачка может покрыть половину дневной нормы соли.

«Регулярное употребление таких снеков может привести к повышению артериального давления и проблемам с почками, особенно у людей с гипертонией или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это может вызвать криз», — отметила врач.

Кроме того, сухие перекусы создают дополнительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

«Если употреблять чипсы из лапши не чаще одного раза в неделю, это не причинит серьезного вреда здоровью. Но если такие перекусы становятся привычкой и заменяют полноценную пищу, это может быть опасно», — пояснила она.

Диетолог рекомендует контролировать общее потребление соли и если хочется что-то хрустящее, выбирать орехи, сухарики из цельнозернового хлеба или овощные чипсы.

Ранее сообщалось, что подросток скончался после употребления сырой лапши быстрого приготовления.