Врач назвала категории людей, которым противопоказан "доширак"

От лапши быстрого приготовления стоит воздерживаться всем, но особенно — людям с гипертонией, заболеваниями ЖКТ, лишним весом и детям

29 марта 2026, 08:00, ИА Амител

Лапша быстрого приготовления / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky
Лапша быстрого приготовления противопоказана при некоторых заболеваниях. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

По словам эксперта, здоровым людям можно употреблять этот продукт не чаще пары раз в месяц, но есть категории, которым от "доширака" стоит отказаться полностью. В группе риска — пациенты с гипертонией, заболеваниями ЖКТ, лишним весом, а также дети.

«В лапше быстрого приготовления очень много соли, что ведет к отекам, повышает нагрузку на сердце и почки. В пакетиках со вкусовыми добавками, так называемым "бульоном", содержатся трансжиры и усилители вкуса, которые могут стать причиной задержки воды в организме и воспалительных процессов», — объяснила Кованова.

Кроме того, такая лапша содержит простые углеводы, которые дают быстрый скачок сахара, после чего он так же быстро опускается, возвращая чувство голода.

Гость

09:05:00 29-03-2026

Это верно

Гость

11:32:17 29-03-2026

Соль не в лапше, а в пакетике с приправами, из которого можно насыпать поменьше. Ощущение сытости даёт, иначе покупатели не использовали бы в таком количестве. Многие берут на работу вместо обеда.

Гость

18:38:50 30-03-2026

Гость (11:32:17 29-03-2026) Соль не в лапше... Многие берут на работу вместо обеда или гарнира к основному блюду!

Гость

13:24:08 29-03-2026

Тут что хошь говори, но при таком росте цен и тарифов наших алтайских пенсий и зарплат только на пакетик доширака и будет хватать. Тем более, вчера сообщили радостную весть - бомжовка подешевела!

