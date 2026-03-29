Врач назвала категории людей, которым противопоказан "доширак"

От лапши быстрого приготовления стоит воздерживаться всем, но особенно — людям с гипертонией, заболеваниями ЖКТ, лишним весом и детям

29 марта 2026, 08:00, ИА Амител

Лапша быстрого приготовления противопоказана при некоторых заболеваниях. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

По словам эксперта, здоровым людям можно употреблять этот продукт не чаще пары раз в месяц, но есть категории, которым от "доширака" стоит отказаться полностью. В группе риска — пациенты с гипертонией, заболеваниями ЖКТ, лишним весом, а также дети.

«В лапше быстрого приготовления очень много соли, что ведет к отекам, повышает нагрузку на сердце и почки. В пакетиках со вкусовыми добавками, так называемым "бульоном", содержатся трансжиры и усилители вкуса, которые могут стать причиной задержки воды в организме и воспалительных процессов», — объяснила Кованова.

Кроме того, такая лапша содержит простые углеводы, которые дают быстрый скачок сахара, после чего он так же быстро опускается, возвращая чувство голода.