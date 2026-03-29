Врач назвала категории людей, которым противопоказан "доширак"
От лапши быстрого приготовления стоит воздерживаться всем, но особенно — людям с гипертонией, заболеваниями ЖКТ, лишним весом и детям
29 марта 2026, 08:00, ИА Амител
Лапша быстрого приготовления противопоказана при некоторых заболеваниях. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
По словам эксперта, здоровым людям можно употреблять этот продукт не чаще пары раз в месяц, но есть категории, которым от "доширака" стоит отказаться полностью. В группе риска — пациенты с гипертонией, заболеваниями ЖКТ, лишним весом, а также дети.
«В лапше быстрого приготовления очень много соли, что ведет к отекам, повышает нагрузку на сердце и почки. В пакетиках со вкусовыми добавками, так называемым "бульоном", содержатся трансжиры и усилители вкуса, которые могут стать причиной задержки воды в организме и воспалительных процессов», — объяснила Кованова.
Кроме того, такая лапша содержит простые углеводы, которые дают быстрый скачок сахара, после чего он так же быстро опускается, возвращая чувство голода.
09:05:00 29-03-2026
11:32:17 29-03-2026
Соль не в лапше, а в пакетике с приправами, из которого можно насыпать поменьше. Ощущение сытости даёт, иначе покупатели не использовали бы в таком количестве. Многие берут на работу вместо обеда.
18:38:50 30-03-2026
Гость (11:32:17 29-03-2026) Соль не в лапше... Многие берут на работу вместо обеда или гарнира к основному блюду!
13:24:08 29-03-2026
Тут что хошь говори, но при таком росте цен и тарифов наших алтайских пенсий и зарплат только на пакетик доширака и будет хватать. Тем более, вчера сообщили радостную весть - бомжовка подешевела!