Апноэ во сне повышает риск поражения печени

26 февраля 2026, 15:10, ИА Амител

Женщина, сон / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Качество сна тесно связано со здоровьем печени. Некоторые проблемы со сном могут указывать на заболевания печени и требуют консультации врача-гепатолога. Например, дневная сонливость иногда связана с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), рассказала "Газете.ru" ассистент кафедры госпитальной терапии им. Сторожакова Пироговского университета Анна Тихомирова.

«Печень играет ключевую роль в регулировании циркадных ритмов организма, которые отвечают за цикл сна и бодрствования. В ее клетках находятся рецепторы, контролирующие обмен веществ, метаболизм жиров и выработку гормонов, влияющих на сон. При нарушениях работы печени, вызванных НАЖБП или циррозом, эти механизмы могут сбоить, что приводит к десинхронизации циркадных ритмов и ухудшению качества сна», — отметила специалист.

Проблемы с печенью часто проявляются через поверхностный, фрагментированный и короткий сон. Пациенты испытывают трудности с засыпанием и чувствуют усталость по утрам. Особенно заметно влияние печени на сон у пациентов с циррозом.

Исследования показали, что такие пациенты страдают от нарушений сна в пять раз чаще. Это связано с риском развития печеночной энцефалопатии, вызванной накоплением токсинов в мозге из-за недостаточной работы печени, что нарушает цикл сна и приводит к частым пробуждениям и дневной сонливости.

Существует и обратная связь между печенью и сном. Обструктивное апноэ сна, при котором дыхание прекращается во время сна, может способствовать развитию жировой болезни печени. Гипоксия, вызванная апноэ, усиливает воспаление и фиброз в печени.

«Нездоровая печень нарушает циркадные ритмы, превращая сон в прерывистый и неэффективный. В крайних случаях это может привести к серьезным неврологическим проблемам, которые тоже влияют на сон. С другой стороны, нарушения сна, например, апноэ, ухудшают состояние печени, образуя замкнутый круг», — подытожила врач.

