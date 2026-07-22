Выпускникам могут разрешить оставлять лучший результат после пересдачи ЕГЭ

По мнению авторов инициативы, такой подход позволит сохранить главную цель пересдачи

22 июля 2026, 20:35, ИА Амител

Экзамен, ЕГЭ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" выступили с инициативой изменить правила пересдачи единого государственного экзамена. Они предлагают засчитывать выпускникам не последний, а лучший результат, полученный по предмету в текущем году.

Соответствующее обращение парламентарии направили министру просвещения России Сергею Кравцову, сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в действующий порядок проведения государственной итоговой аттестации, чтобы после пересдачи ЕГЭ действительным признавался наиболее высокий балл.

«Считаем необходимым внести изменения <…>, предусмотрев, что после пересдачи ЕГЭ в дополнительный день действительным признается наиболее высокий результат, полученный выпускником по соответствующему учебному предмету в текущем году», — говорится в обращении.

По мнению авторов инициативы, такой подход позволит сохранить главную цель пересдачи — дать выпускникам возможность улучшить свои результаты, не опасаясь потерять уже набранные баллы.