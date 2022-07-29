Жара, дожди и град. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае?

Жителей Алтайского края ожидают жаркие выходные — в субботу, 30 июля, и в воскресенье, 31 июля, воздух днём прогреется до +32 градусов. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в отдельных районах могут пройти дожди с грозами, и даже град.

Согласно прогнозам синоптиков, 30 июля днём воздух прогреется от +27 до +32 градусов. Местами в западных и южных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами по югу порывы до 17 м/с.

Ночью станет прохладнее, до +13...+18 градусов. Местами в южных и западных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле будет схожая ситуация, однако преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Днём столбики термометров покажут от +28 до +30 градусов, в ночь на 31 июля — от +15 до +17 градусов.

31 июля в Алтайском крае сохранится жара, однако в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, днём при грозах временами сильный дождь, возможен град. Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле во второй половине воскресенья синоптики обещают кратковременный дождь с грозой. Температура — от +27 до +29. Ветер северный, 3-8 м/с.