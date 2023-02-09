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Житель Алтая перед разводом сжёг все документы жены, чтобы "стереть воспоминания"

Женщина ушла от мужа и забыла забрать сумку с паспортом, СНИЛС и полисом ОМС

09 февраля 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении жителя, который сжёг документы супруги, сообщает региональное МВД.

В полицию обратилась 45-летняя женщина с заявлением о замене паспорта. В ходе выяснения причины данного обращения правоохранители установили, что документы уничтожил 48-летний супруг.

"Семейный союз находится в процессе развода. Желая уйти от мужа, она собрала вещи и уехала, однако забыла забрать сумку с документами, в которой находились паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Через некоторое время супруг сообщил о том, что сумочка находится дома, но забрать её сразу у потерпевшей не получилось, так как она находилась в другом районе", – рассказали в ведомстве.

После этого мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сжёг документы в печи. По его словам, он сделал это для того, чтобы "стереть все воспоминания о прошлом".

Сельчанину грозит до одного года лишения свободы за "уничтожение официальных документов, совершённое из личной заинтересованности".

 

Комментарии 4

  • Неумный. Из чего же он теперь куклу Вуду будет вертеть и глаза ёй прокалывать?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • И правильно что ушла от такого дурака который попал на деньги новый паспорт делать.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Со слов жены и его признания ему грозит лишение свободы до 1 года. В алкогольном опьянении он мог выкинуть её сумку или спрятать, даже не зная что там лежит и по пьяни наплести жене что сжёг, а на трезвую голову не помнить и поверить заявлению жены. А была ли вообще забытая сумка? Может она её сама потеряла? Прежде чем упекать на нары нужны доказательства или не заинтересованные свидетели. Нравится блюстителям порядка, не выходя из кабинета, раскрывать преступления на основе заявлений и признательных показаний?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Глупый поступок. В течении месяца можно восстановить абсолютно все документы. А если они есть на госуслугах, то и того меньше.
    09 февраля, Гость   Ответить
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