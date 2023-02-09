Житель Алтая перед разводом сжёг все документы жены, чтобы "стереть воспоминания"

Женщина ушла от мужа и забыла забрать сумку с паспортом, СНИЛС и полисом ОМС

09 февраля 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении жителя, который сжёг документы супруги, сообщает региональное МВД.

В полицию обратилась 45-летняя женщина с заявлением о замене паспорта. В ходе выяснения причины данного обращения правоохранители установили, что документы уничтожил 48-летний супруг.

"Семейный союз находится в процессе развода. Желая уйти от мужа, она собрала вещи и уехала, однако забыла забрать сумку с документами, в которой находились паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Через некоторое время супруг сообщил о том, что сумочка находится дома, но забрать её сразу у потерпевшей не получилось, так как она находилась в другом районе", – рассказали в ведомстве.

После этого мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сжёг документы в печи. По его словам, он сделал это для того, чтобы "стереть все воспоминания о прошлом".

Сельчанину грозит до одного года лишения свободы за "уничтожение официальных документов, совершённое из личной заинтересованности".