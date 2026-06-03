Житель Новосибирской области получил деменцию после удара поленом по голове
Нападавший ранее уже привлекался к уголовной ответственности
03 июня 2026, 20:33, ИА Амител
Новосибирский областной суд ужесточил наказание жителю поселка Колывань, который во время застолья ударил знакомого поленом по голове. После полученной травмы потерпевший стал страдать деменцией, пишет "КП-Новосибирск".
Как следует из материалов дела, конфликт произошел вечером 20 октября 2024 года. 55-летний мужчина распивал спиртное вместе с подругой и соседями в съемной квартире. Позже к компании присоединился знакомый одного из соседей.
Во время застолья между мужчинами вспыхнула драка. В ходе конфликта хозяин квартиры схватил полено и ударил гостя по голове. Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму, последствия которой привели к развитию деменции.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия.
Известно, что нападавший ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и на момент совершения преступления находился на условном сроке. После задержания он написал явку с повинной и принес извинения потерпевшему.
В марте 2026 года Колыванский районный суд назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима. Однако приговор был обжалован как стороной обвинения, так и защитой осужденного.
«Осужденный совершил преступление в период условного осуждения, но суд первой инстанции не учел это в решении. Новосибирский областной суд усилил приговор, назначив один год шесть месяцев колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», — сообщил "КП-Новосибирск" прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Сергей Мельниченко.
В результате срок лишения свободы был увеличен до полутора лет колонии общего режима.
21:05:57 03-06-2026
Очередное доказательство истинности материализма и ложности идеализма: именно бытие определяет сознание, качество которого в данном инциденте, будь оно "первичным", ничуть бы не пострадало от воздействия якобы "вторичной" материи!
09:24:34 04-06-2026
выйдет и еще кому нибудь башку проломит
а вот в сша есть правило трех раз. Если в суд хоть за что попался в третий раз то приговор один - электрический стул
надо и у нас так же сделать. В третий рецидив -расстрел. И судов лишних не надо. А то растрачивают бюджет государства налево и направо
10:35:07 04-06-2026
Вообще то должны были эти 1.5 добавить к тому что не досидел по УДО, раньше всегда так было, нарушил условия УДО идешь досиживать плюс то что натворил.