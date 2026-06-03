Житель Новосибирской области получил деменцию после удара поленом по голове

Нападавший ранее уже привлекался к уголовной ответственности

03 июня 2026, 20:33, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новосибирский областной суд ужесточил наказание жителю поселка Колывань, который во время застолья ударил знакомого поленом по голове. После полученной травмы потерпевший стал страдать деменцией, пишет "КП-Новосибирск".

Как следует из материалов дела, конфликт произошел вечером 20 октября 2024 года. 55-летний мужчина распивал спиртное вместе с подругой и соседями в съемной квартире. Позже к компании присоединился знакомый одного из соседей.

Во время застолья между мужчинами вспыхнула драка. В ходе конфликта хозяин квартиры схватил полено и ударил гостя по голове. Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму, последствия которой привели к развитию деменции.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия.

Известно, что нападавший ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и на момент совершения преступления находился на условном сроке. После задержания он написал явку с повинной и принес извинения потерпевшему.

В марте 2026 года Колыванский районный суд назначил мужчине наказание в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима. Однако приговор был обжалован как стороной обвинения, так и защитой осужденного.

«Осужденный совершил преступление в период условного осуждения, но суд первой инстанции не учел это в решении. Новосибирский областной суд усилил приговор, назначив один год шесть месяцев колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», — сообщил "КП-Новосибирск" прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Сергей Мельниченко.

В результате срок лишения свободы был увеличен до полутора лет колонии общего режима.