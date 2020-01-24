Копай пещеру. Что делать, если застрял на трассе в метель?

Что делать, если сломалась машина или дорогу перемело?

Прежде всего постарайтесь безопасно поставить машину. Если есть возможность, то ближе к обочине, чтобы в вас случайно не въехал другой автомобиль.

Позвоните спасателям.

Оставайтесь в машине, если знаете, что помощь скоро будет. Если стоит две машины, то лучше всем сидеть в одной, чтобы не жечь топливо сразу везде. Мало ли сколько придется ждать.

В метель ставьте машину так, чтобы ветер не дул в выхлопную трубу. Если она забьется, что весь дым будет идти в салон. В некоторых ситуациях выхлопные газы можно не почувствовать и отравиться. Если машину никак не развернуть, то нужно постоянно откапывать выхлопную трубу, чтобы ее не заметало.

Если пришлось заночевать в машине, то хотя бы один должен бодрствовать (или по очереди). Всегда должен быть кто-то, кто контролирует ситуацию.

Если вы понимаете, что помощь придет не скоро или вы вообще не можете никому сообщить о ЧП (например, связи нет или разряжен телефон), то лучше не оставаться в авто, найти безопасное укрытие (об этом в следующей карточке).