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Копай пещеру. Что делать, если застрял на трассе в метель?

, ИА "Амител"
Советы на случай ЧП на дороге

Много лет назад в Алтайском крае произошла трагическая история. В автомобиле, застрявшем на трассе, насмерть задохнулась целая семья. Машина была исправна, в ней был бензин, но проехать они не смогли из-за перемета. А погибли от выхлопных газов, попавших в салон. Подобные истории – яркий пример того, как опасно оставаться на трассе в непогоду. Но что делать, чтобы этого не произошло? Портал amic.ru поговорил с руководителем барнаульской автошколы "Центр высшего водительского мастерства" Антоном Мищенковым и рядом других экспертов. Вот какие советы они дали.

1
Что нужно взять с собой в дальнюю дорогу?

Зимой в машине при дальней дороге должны быть:

  • лопата, тросы и лебедка, домкрат, запасные провода, портативное пусковое устройство, цепи на колеса, скребок для очистки стекол;
  • теплая куртка и обувь (лучше всего валенки или рыбацкую обувь) на смену;
  • термос с горячей водой или чаем, перекус (орехи, сало, батончики, бутерброды);
  • алюминиевый котелок (он отдает больше тепла, чем обычная кастрюля, но об этом ниже), газовую плиту с баллонами, сухой спирт, топливные брикеты, жидкость для розжига, охотничьи спички, свечи (что с ними сделать тоже расскажем ниже).
  • аптечка;
  • фонарь, нож;
  • одеяло и плед;
  • канистра с запасным топливом.

Уезжая в дальнюю дорогу, сообщите маршрут и предполагаемое место прибытия коллегам или родным. Пусть они будут готовы подать сигнал тревоги, если вы потеряетесь и не выйдете на связь.

2
Что делать, если сломалась машина или дорогу перемело?

Прежде всего постарайтесь безопасно поставить машину. Если есть возможность, то ближе к обочине, чтобы в вас случайно не въехал другой автомобиль.

Позвоните спасателям.

Оставайтесь в машине, если знаете, что помощь скоро будет. Если стоит две машины, то лучше всем сидеть в одной, чтобы не жечь топливо сразу везде. Мало ли сколько придется ждать.

В метель ставьте машину так, чтобы ветер не дул в выхлопную трубу. Если она забьется, что весь дым будет идти в салон. В некоторых ситуациях выхлопные газы можно не почувствовать и отравиться. Если машину никак не развернуть, то нужно постоянно откапывать выхлопную трубу, чтобы ее не заметало.

Если пришлось заночевать в машине, то хотя бы один должен бодрствовать (или по очереди). Всегда должен быть кто-то, кто контролирует ситуацию.

Если вы понимаете, что помощь придет не скоро или вы вообще не можете никому сообщить о ЧП (например, связи нет или разряжен телефон), то лучше не оставаться в авто, найти безопасное укрытие (об этом в следующей карточке).

3
Что это за безопасное место?

Если вы на трассе, где нет поблизости заправки, отеля, домов, какого-то другого помещения, то можно сделать себе пещеру в снегу. Звучит странно, но люди опытные говорят, что это очень выручает.

Как ее сделать, рассказал Антон Мищенков.

Пещеру нужно выкопать в сугробе, чуть поодаль от дороги. Дно и стены можно выстлать ковриками и обшивкой из машины.

Согреться можно свечами: зажигайте по одной и ставьте в алюминиевый котелок. Кстати, при этом стены пещеры подтают, а потом превратятся в лед, что сделает ее еще теплее.

Если нет воды, то поможет снег.

Советов по еде тут не дадим, если с собой ничего нет, то и взять будет негде. Но человек без еды может продержаться несколько дней. Если перекус есть, то тратьте его разумно, не съедайте все сразу.

4
Куда звонить, если на дороге попал в беду?

Запишите эти номера телефонов (и не забудьте хорошо зарядить свой сотовый перед поездкой):

  • единый номер спасения: 112;
  • горячая линия МЧС: 8 (3852) 202-621;
  • дежурный КГКУ "Алтайавтодор": 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
  • дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": 8 (3852) 63-14-59;
  • дежурный УГИБДД: 8 (3852) 39-35-86.
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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

24.01.2020 14:56
- гость -

Судя по количеству вещей надо ехать на грузовике чтоб все это вошло

24.01.2020 15:04
Гость

24.01.2020 14:56
- гость -
C будкой-кунгом,в которой есть печь,запас топлива и еды.

24.01.2020 15:21
гость

единый номер спасения: 112

Тут хоть дали 112, а то в предыдущих советах были только шестизначные номера, еще с кодом города

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