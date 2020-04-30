Пива много не бывает. Как в Алтайском крае предлагают ограничить работу "пивнушек"

Чего тут обсуждать? Закрывать да и все.

Не все так просто. Да, часто "пивнушки" находятся на первых этажах жилых домов. И нередко местным жителям приходится терпеть "бесплатные концерты" пьяной публики, мусор и неприятный запах.

По словам зампреда комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Игоря Панарина, депутаты получают от жителей множество жалоб.

"Действительно, есть не очень ответственные собственники, допускающие нарушения общественного порядка. Если посетители выходят на улицу, шумят, недостойно себя ведут, то нужно регулировать правила их работы", – сказал он.

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин тоже получает массу обращений. Омбудсмен неоднократно заявлял, что безопасность и спокойствие жителей важнее бизнес-интересов. И особенно сейчас, когда вся страна борется с более серьезной проблемой.

"Если раньше соседство с "наливайкой", работающей на первом этаже, для жильцов многоквартирного дома ассоциировалось в основном с шумом и мусором, то в условиях реальной угрозы распространения коронавирусной инфекции пивные и скопления их клиентов превратились в потенциальные источники распространения заболевания", – написал он в Instagram.

И все-таки продажа алкоголя – это тоже бизнес. Судя по огромному количеству "пивнушек", очень прибыльный. Два больших пивзавода региона – Барнаульский и Бочкаревский – из года в год входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Алтайского края. Например, Барнаульский пивзавод заплатил за 2018 год более 2,56 млрд рублей налогов. В том числе и на эти деньги строят школы и сады, ремонтируют дороги.

Но эксперты все же сходятся во мнении: ограничения нужны. Тем более что регионы получили на это "зеленый свет" от Госдумы. Вопрос в том, когда именно.