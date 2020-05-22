Путин вновь перенес ЕГЭ-2020. На какие даты назначены экзамены и как будут проходить?

Из-за пандемии коронавируса сдачу ЕГЭ в 2020 году перенесли на более поздний срок. Экзаменационная кампания стартует с 29 июня. Об этом объявил президент Владимир Путин. И наконец-то Рособрнадзор назвал дни, когда школьники пойдут сдавать необходимые для поступления предметы. Когда будет ЕГЭ в 2020 году, как поступить в вуз, что будет со вступительными экзаменами и какие изменения ждут выпускников – читайте в материале amic.ru.
Школьники начнут сдавать экзамены 29 июня 2020. А закончится экзаменационная кампания 20 июля 2020. После этого предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам. Однако в каких числах они пройдут, пока не сообщается.
- 29 июня – география, литература и информатика;
- 2 и 3 июля – русский язык;
- 6 июля – профильная математика;
- 9 июля – история и физика;
- 13 июля – обществознание и химия;
- 16 июля – биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;
- 18 и 20 июля – устная часть по иностранным языкам.
Да, ЕГЭ будет проходить очно. Однако в этом году из-за ситуации с коронавирусом усилят санитарный контроль.
- В помещениях проведут дезинфекцию.
- На входе в пункты проведения экзаменов всем организаторам и участникам будут измерять температуру тела.
- В помещении будет дозатор с антисептиком.
- Рассадку выпускников в аудиториях организуют с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра и в шахматном порядке.
Чтобы соблюсти эти меры, возможно, увеличат число пунктов сдачи экзаменов – в аудитории будет меньше сдающих. Именно поэтому проведение самого массового ЕГЭ – по русскому языку – планируют разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.
Как только станут известны результаты экзаменов.
В этом году зачисление в вузы пройдет в августе и в более сжатые сроки. В июне начнут принимать документы в магистратуру, а в июле – на бакалавриат. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Подавать документы абитуриенты смогут в электронной форме через ресурсы вуза либо с помощью сервиса "Поступление в вузы онлайн".
Они состоятся. Однако Министерство образования рекомендовало вузам использовать онлайн-формат. "У ряда вузов есть собственные наработки, многие используют имеющиеся на рынке сервисы. Конечно, есть специфика, например, у творческих вузов, и она нами учтена", – отметил Валерий Фальков во время совещания с президентом 21 мая.
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