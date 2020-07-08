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ЕГЭ-2020. Когда будут известны результаты и что делать, если их занизили

, ИА "Амител"
Рассказываем, куда жаловаться, если не согласен с результатами ЕГЭ
Фото: tweet-per-sec.com

Фото: tweet-per-sec.com

От результатов ЕГЭ напрямую зависит будущее выпускников, ведь поступить в желанный вуз можно только набрав определенное количество баллов. Но что делать, если вы уверены в своих знаниях, а количество баллов оказалось ниже, чем вы рассчитывали? Результаты Единого государственного экзамена можно оспорить. Как это сделать и куда подавать апелляцию читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Когда будут известны результаты ЕГЭ?

На подведение итогов экзамена обычно дают от 7 до 14 дней с момента сдачи ЕГЭ. Все зависит от числа сдающих экзамен.

Рособрнадзор уже сообщил, что те, кто сдал ЕГЭ по русскому языку 6 июля, узнают его результаты не позднее 20 июля. А те, кто сдавал экзамен 7 июля — не позднее 23 июля. Напомним, в 2020 году русский язык сдавали два дня, чтобы избежать скопления школьников и минимизировать риски заражения коронавирусом.

2
Где можно будет посмотреть результаты ЕГЭ?

Свои результаты можно посмотреть на официальном портале Единого государственного экзамена. Для этого необходимо ввести свои паспортные данные или код регистрации ЕГЭ. Итоги экзамена можно будет узнать и на портале Госуслуг.

А еще результаты экзаменов можно узнать и в своей школе. Только учтите, что там данные будут несколько позже, чем на официальных порталах. Кстати, в некоторых территориях результаты экзаменов дублируют еще и на сайте регионального министерства образования.

3
Я не согласен с результатами ЕГЭ. Что мне делать?

Если вы не согласны с присвоенными вам баллами и уверены в своих знаниях, вы можете подать апелляцию,

Только поторопитесь: заявление принимают в течение 2 рабочих дней после того, как были опубликованы результаты.

4

А если я не доволен вопросами на ЕГЭ, я могу подать апелляцию?

Нет. Претензии вроде "что за глупый вопрос!" конфликтная комиссия не принимает (комиссия не изучает апелляции по вопросам содержания и структуры заданий). А еще бесполезно подавать апелляцию:

  • если вы хотите оспорить тестовую часть экзамена (если речь не об ошибке распознавания);
  • если вы сами нарушили порядок проведения экзамена. Пронесли в аудиторию телефон или шпаргалку? Сами виноваты;
  • если вы неправильно оформили экзаменационную работу.
5
Куда подавать апелляцию и как это сделать?

Если с результатами экзамена не согласен выпускник 2020 года, то подавать апелляцию он должен в свою школу. Выпускники прошлых лет подают апелляцию в ту школу, где они проходили регистрацию на участие в ЕГЭ.

Составляется апелляция в двух экземплярах: один нужно передать в конфликтную комиссию, второй остается у выпускника. Но на этом документе обязательно должна быть пометка ответственного лица о том, что апелляция принята на рассмотрение.

6
Как долго будут рассматривать мою жалобу?

Если вы не согласны с результатом экзамена, то вашу апелляцию рассмотрят в течение 4 рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию.

7
Увеличатся ли мои баллы за ЕГЭ после апелляции?

Не факт. После рассмотрения вашей жалобы количество баллов за ЕГЭ может как увеличиться, так и уменьшится. Ведь эксперты проверяют работу полностью и могут обнаружить новые ошибки, которые не заметили при первой проверке. Члены комиссии также могут отклонить вашу жалобу и тогда ваши баллы за ЕГЭ останутся прежними.

Если вас не устроила процедура проведения экзамена, то организаторы посмотрят камеры наблюдения, опросят ассистентов и общественных наблюдателей. Если нарушения и правда были, то выпускнику аннулируют его результат. Экзамен он будет пересдавать в резервный день сдачи.

8
А могу ли я присутствовать на апелляции и аргументировать свою точку зрения?

Да, конечно. На апелляции, которая пересматривает результат ЕГЭ, могут присутствовать выпускник или его родители (законные представители).

На заседании выпускнику дают 20 минут на то, чтобы объяснить суть претензий. Члены комиссии предложат рассказать, с какими пунктами при оценке работы выпускник не согласен, и выслушают его аргументы. Так что постарайтесь получше подготовиться к своему выступлению заранее, обсудите работу с учителем, почитайте учебник. Есть вероятность, что вы сумеете убедить апелляционную комиссию в своей правоте.

9
А если я не согласен с процедурой проведения экзамена, я могу подать апелляцию?

Да, можете. Если во время проведения экзамена вам не хватило бланков, вас отвлекал шум рабочих в коридоре, в аудитории плохо работал магнитофон и вы не услышали задания или были другие отвлекающие факторы, мешающие вам сосредоточиться на заданиях и повлиявшие на результат ЕГЭ, вы тоже можете подать апелляцию.

В этом случае заявление о пересмотре результатов нужно подавать в тот же день, не выходя из школы, где проходил экзамен. На рассмотрение вашей жалобы комиссии отводится два рабочих дня.

За это время члены комиссии изучат камеры наблюдения, опросят ассистентов и общественных наблюдателей. Если нарушения и правда были, то выпускнику аннулируют его результат. Экзамен он будет пересдавать в один из резервных день сдачи ЕГЭ.

10
Я передумал подавать апелляцию. Могу я забрать свою жалобу?
Да. Если вы передумали жаловаться на порядок проведения экзамена, вы можете забрать апелляцию в день ее подачи. Апелляцию по результатам ЕГЭ вы можете забрать в течение одного рабочего дня после ее подачи (но не позднее дня, на который назначено заседание комиссии).
11
А в 2020 году рассматривать апелляции будут?

Конечно. В условиях пандемии коронавируса Рособрнадзор рекомендовал проводить процедуру апелляции дистанционно, но, поскольку это рекомендация, окончательное решение остается за регионами. В Алтайском крае о проведении апелляций в дистанционном формате не сообщалось.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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