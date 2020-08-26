Вузы Алтайского края приступают к занятиях с 1 сентября. В отличие от школьников, у студентов все же будет дистанционное обучение и маски им носить придется. Как будут работать алтайские вузы с сентября, кто начнет учиться позже и какие требования должны соблюдать учащиеся — читайте в материале amic.ru.
Как будут учиться студенты?
Учебный год в алтайском политехе начнется в обычном формате, но некоторые занятия будут проводиться дистанционно, с использованием электронного обучения. Но если лекции пройдут в онлайне, то лабораторные и практические занятия все же будут организованы в стенах университета (безусловно, в малых группах и с соблюдением санитарных мер).
На дистанте останутся студенты-заочники, а также иностранцы, которые не смогли вернуться в Барнаул, или те, кто вернулся из-за границы, но сидит на 14-дневном карантине.
Какие требования и ограничения?
Всем студентам в университете придется носить медицинские маски, пользоваться дезинфицирующими средствами для рук, сохранять социальную дистанцию и по возможности избегать места массового скопления людей.
На входе в корпус у всех будут бесконтактно измерять температуру. В случае плохого самочувствия, нужно будет обратиться за медицинской помощью.
Также до конца 2020 года массовые мероприятия в политехе отменены — учащиеся будут приходить в вуз только на занятия.
Как будут учиться студенты?
Новый учебный год в университете начнется 1 сентября. Но с этого дня за парты сядут только первокурсники, а вот студенты-очники 2-5 курсов первую неделю (до 7 сентября) будут учиться из дома. Это сделали для того, чтобы избежать большого скопления людей при организации учебного процесса. А вот заочники и аспиранты приступят к занятиям с 1 октября.
По словам ректора вуза Ирина Лазаренко, в этом году расписание составили таким образом, чтобы развести потоки обучающихся. Поэтому учеба будет в две смены: первая начинается с 8:00, а вторая — с 14:00.
Некоторые занятия у студентов-очников будут преподавать дистанционно. Также на удаленном обучении пока остаются иностранцы, находящиеся за пределами страны. Приступить к занятиям они смогут только после получения приглашения от вуза. А если иностранный студент уже находится в России, то он начнет учиться очно со всеми уже с сентября.
Как требования и ограничения?
На входе в вуз нужно будет обязательно обработать руки антисептиком и получить одноразовые маски. Санитайзеры также установят во всех местах общего пользования.
Температуру преподавателям и студентам будут измерять утром и в течение дня. Если она поднимется выше 37,2, то заболевшего отправят к врачу. Тем, кто плохо себя чувствуют, рекомендуют на занятия не приходить, чтобы не рисковать своим здоровьем и здоровьем окружающих.
В общежитиях температуру на входе будут проверять всем проживающим. Им кстати, в этом году из-за коронавируса нельзя будет приглашать к себе гостей. Даже родители не смогут пройти к ним в комнату.
Занятия по физкультуре пока будут на улице. Если погода не позволит, то они пройдут в помещениях – учебные группы планируют разобщить по времени.
Как будут учиться студенты?
На занятия студенты выходят с 1 сентября. Но учиться будут в комбинированном режиме: очно и в дистанционном формате, рассказали amic.ru в пресс-службе вуза. Удаленные занятия будут проходить преимущественно в том случае, если их проводят преподаватели старше 65 лет или те, кто находится в группе риска из-за хронических заболеваний (согласно указу губернатора, они все же должны находиться на самоизоляции).
Тут же основная проблема — ввести в этот режим первокурсников. То есть у них с 1 сентября будут производиться производственные собрания. Там все четко по графику — разводят потоки так, чтобы студенты не встречались Иностранные студенты, которые не приедут, будут учиться дистанционно. Для этого все программы подготовлены и преподаватели в курсе. Это вопрос решаемых.
То есть все делается для того, чтобы максимально людей обезопасить, чтобы не было по возможности близких контактов,
Как требования и ограничения?
Ношение масок обязательно по требованию Роспотребнадзора. Студенты будут в масках, а преподаватель, который ведет лекцию, без. Жестко будут отслеживать наличие масок.
Также студентам придется соблюдать социальную дистанцию. Поэтому сейчас смотрятся аудитории, работают на расписанием, чтобы все требования были соблюдены. Делается это для того, чтобы потоки студентов не пересекались, что они могли сидеть за партами, соблюдая необходимую дистанцию. Там, где это будет невозможно, будет применяться дистанционный формат.
Санитайзеры, термометрия в каждом корпусе обязательно Обработка лаборатории — в общем, все, что требует Роспоспотребнадзор.
В общежитиях не должно быть большое скопление людей. Физкультура в сентября будет проходить на свежем воздухе, а уже дальше — по решению руководства. Мероприятий не будет.
Как будут учиться студенты?
Вуз начнет учебный год в обычном режиме с соблюдением всех мер по профилактике COVID-19. Но учиться в этом году будут в три смены, чтобы минимизировать контакты обучающихся из разных групп. Первая смена начинается с 8 утра, вторая – с 13 часов и третья – с 17 часов. Также изменится расписание звонков.
Студенты заочной формы обучения, иностранные граждане, студенты, первокурсники, проходящие процедуру заселения, и студенты с хроническими заболеваниями начнут обучение в дистанционном формате. Но при этом они будут приходить на семинарские занятия и экзамены в корпус.
В дистанционном формате будут идти занятия, которые ведут преподаватели старше 65 лет.
Как требования и ограничения?
Для учащихся и сотрудников нахождение без масок в учебных корпусах, учебном театре, общежитиях строго запрещено. Также им необходимо соблюдать режим смены маски (в зависимости от ее типа) и выбрасывать одноразовые средства защиты в специально установленные урны.
Лектору и преподавателю на занятиях творческой направленности (вероятно речь идет о театральном и хореографическом направлении) разрешено снимать на занятиях при условии соблюдения социальной дистанции.
При входе в учебные корпуса, учебный театр, общежития обязательно ежедневно будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептиком. Люди с насморком, кашлем и повышенной температурой тела в указанные здания не пустят. Также руководство вуза рекомендует приходить в институт заблаговременно, чтобы избежать затора на входе и опозданий.
В коридорах, столовых и туалетах не допускается массовое скопление людей. Обязательна дистанция от 1,5 метров. Чтобы избежать скопления в столовой и буфете, ввели две большие перемены, чтобы студенты успели поесть. А вот во время третьей смены обучающиеся смогут купить себе еду в автомате. На переменах сотрудником института посещать столовые и буфеты запрещено.
Как будут учиться студенты?
Студенты заочной и очно-заочной (вечерней) форм обучения начинают учебный год (до особого распоряжения) исключительно в дистанционном формате.
Для иностранных граждан, не имеющих возможности выезда к месту обучения, а также прибывших и находящихся на 14-дневном карантине – организуется обучение (до особого распоряжения) исключительно в дистанционном формате.
Какие требования и ограничения вводятся?
В университете действует обязательный температурный режим. При входе в учебные корпуса у студентов и сотрудников будут измерять температуру. Также будет действовать масочный режим: учащихся без маски не будут допускаться на учебу.
Как будут учиться студенты?
С 1 сентября 2020 года начинается очный формат обучения. Студенты 1 курса приступают к занятиям семинарского типа в очном аудиторном формате согласно расписанию, занятия лекционного типа будут проводиться дистанционно.
Обучающиеся из ближнего и дальнего зарубежья смогут приступить к учебе в аудитории после обязательной двухнедельной (со дня въезда на территорию страны) самоизоляции. А те, кто не смогут приехать в Барнаул, должны уведомить деканат по электронной почте. Они будут учиться в дистанционном формате.
Студенты 2-6 курсов с 1 сентября 2020 года приступят к занятиям в дистанционном режиме. Возобновление обучения в очном аудиторном формате будет проходить по графику, который будет опубликован на сайте вуза .
С 1 сентября 2020 года занятия лекционного типа для ординаторов первого года обучения будут проходить дистанционно согласно расписанию. Вся необходимая информация будет предварительно доведена обучающими кафедрами.
Для ординаторов второго года обучения продолжится производственная практика на клинических базах согласно расписанию. Дополнительную информацию можно также получить на кафедрах у кураторов практики.
Ординаторы первого года обучения — граждане ближнего и дальнего зарубежья приступят к учебному процессу в дистанционном формате. Для этого необходимо направить письмо по электронной почте в институт ординатуры и уведомить о возможном сроке приезда в Барнаул для обучения.
Ординаторы первого и второго годов обучения из ближнего и дальнего зарубежья будут допускаться к учебному процессу в аудиторном формате после двухнедельной (со дня въезда на территорию Российской Федерации) самоизоляции: в обсерваторе – для лиц, распределенных для проживания в общежитии, с проведением на 10-12-й день наблюдения лабораторного обследования на COVID-19; по месту пребывания – для лиц, не проживающих в общежитиях.
График заезда в общежития, порядок заселения и списки ординаторов первого года обучения, распределенных в общежития, будут размещены на официальном сайте АГМУ после 26 августа 2020 года.
Организация образовательного процесса для аспирантов
С 1 сентября 2020 года для обучающихся по образовательным программам аспирантуры учебный год начнется дистанционно.
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