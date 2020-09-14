Понедельник, 14 Сентябрь, 18:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,71
€ 88,58
21°

1068320 +5509
Обь
221см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



Барнаульцы будут оплачивать коммунальные услуги по-новому. Что изменилось?

, ИА "Амител"
Теперь при оплате за ЖКХ барнаульцы будут сами платить банковскую комиссию
Лампочка. Фото: pixabay.com

Лампочка. Фото: pixabay.com

С 13 сентября в России начал действовать новый порядок при оплате счетов за коммунальные услуги и электроэнергию. Теперь потребители будут сами оплачивать банковскую комиссию за прием платежей. Раньше комиссионные расходы закладывались в тарифы ресурсоснабжающих компаний. Кому придется платить банковскую комиссию и почему ввели новые правила, в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" объяснила директор по сбыту электроэнергии Барнаульской горэлектросети Марина Сорокина.

1
Почему теперь придется платить банковскую комиссию?
Потому что правительство РФ своим постановлением № 1164 (вступило в силу 13 сентября 2020 года) запретило включать оплату комиссии за коммунальные платежи в состав тарифа. Теперь потребители при оплате квитанций за коммунальные услуги, в том числе по электроснабжению, будут самостоятельно оплачивать вознаграждение банкам и платежным агентам.
2
Кто будет платить по новым правилам?
Новые правила касаются физических лиц, а также всех потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия поставляется на коммунально-бытовые нужды по регулируемым ценам согласно постановлению правительства № 1178 (ред. от 17.08.2020). В их числе:

– товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации;

– наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования;

– садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества;

– физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по общему прибору учета электрической энергии;

– гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности;

– некоторые другие категории населения, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды.

3
Как будут платить юридические лица?
Для юридических лиц ничего не изменится. Те, у кого открыт расчетный счет в банках, оплачивают его обслуживание в рамках заключенных договоров, а те, у кого специального счета нет, производят расчет услуг за электроснабжение в банках и других учреждениях по тарифам, установленным этими организациями.
4
Сколько будем платить?
Каждый банк устанавливает свой тариф. Например, в Сбербанке, через который проходит основной объем платежей за электроэнергию в БГЭС, размер комиссии составит от 1 до 3%, в зависимости от способа оплаты и от суммы платежа. Так, если абонент оплачивает квитанцию за электроэнергию через онлайн-приложение Сбербанка или с помощью услуги "Автоплатеж", комиссия составит 1 %, через банкомат по карте – 1,2%, наличными через банкомат – 2%. В этом случае банковское вознаграждение при онлайн-оплате электроэнергии за средний чек барнаульцев в размере 700 рублей составит от 7 до 14 рублей.
5
Какими еще дистанционными способами можно оплатить электроэнергию?
Платеж за электроэнергию можно отправить через личные кабинеты БГЭС, системы "Город" и ГИС ЖКХ.
Материалы по теме

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

14.09.2020 15:30
- гость -

вознаграждение банкам и платежным агентам.

да когда же вас разорвет, когда же вы нажретесь то

14.09.2020 15:31
- гость -

вот так между делом повысили плату на 2%...

так победимЪ

14.09.2020 15:31
- гость -

и еще вопрос.. если сейчас комиссия банка в тарифе 3,50 за кВт, будет ли он вычленен из тарифа и кВТ будет стоить меньше?

14.09.2020 15:34
- гость -

если сейчас комиссия банка в тарифе 3,50 за кВт, будет ли он вычленен из тарифа

ага, будет тебе дырка от бублика)))
капитализмЪ

14.09.2020 15:35
- гость -


14.09.2020 15:31
- гость -
Естественно - НЕТ! Как бы еще не "накрутили"!

14.09.2020 15:35
prosto

14.09.2020 15:31
- гость -
и еще вопрос.. если сейчас комиссия банка в тарифе 3,50 за кВт, будет ли он вычленен из тарифа и кВТ будет стоить меньше?
Правильный вопрос, а то комиссию назначить они не забудут, а убрать из тарифа замнут как обычно? и получится дважды оплачиваете граждане дорогие.

14.09.2020 15:36
Гость

14.09.2020 15:31
- гость -
Не будет он стоить меньше,не мечтайте.

14.09.2020 15:40
- гость -

социалистический способ устройства народного хозяйства и потребления, частично реализованный во времена существования Советского Союза. В условиях тотального и безнадёжного разрушения капиталистической модели мира, именно Россия, как правопреемник СССР, может предъявить миру альтернативу по выходу из тупика, в который сейчас попало человечество, считает Хазин.

14.09.2020 15:41
- гость -

будет тебе дырка от бублика

поняла..(((

а убрать из тарифа замнут как обычно?

замнут... замнут..

14.09.2020 15:44
- гость -

Оплачивали и ранее эту комиссию (платежи через систему Город).

14.09.2020 15:46
- гость -

Это нам ответка на голосование за жуликов и воров - так держать дарагие россияне!!!

14.09.2020 15:47
- гость -

Оплачивали и ранее эту комиссию (платежи через систему Город).

раньше комиссия была спрятана в тарифе бгэс, тепереча будет в явном виде как у водоканала и генерации....

14.09.2020 15:52
- гость -

платежи через систему Город).

ничего подобного сегодня платила, никакой комиссии и вознограждений
в чеке- комиссия 0.00RUB

14.09.2020 15:52
- гость -

что сказать, птенцы чубайса молодцы
с 1.07 повысили тариф на 5,1%, ну и тепереча ещё на 2%...

14.09.2020 16:00
- гость -

Теперь потребители при оплате квитанций за коммунальные услуги, в том числе по электроснабжению, будут самостоятельно оплачивать вознаграждение банкам и платежным агентам.

я так понимаю плата за текущее содержане жилья тоже повысится на размер пресловутой комиссии....

для полного счастья осталость еще ввести комиссию по налоговым платежам - чего мелочиться-то )))

14.09.2020 16:31
- гость -

Так это же хорошо, как бы не было плохо! Теперь каждый гражданин будет знать сколько стоит тариф и сколько комиссия.
Еще бы они сделали уплату налогов и сборов, которые платит работодатель - вот бы было круто! Так каждый работник будет видеть сколько налогов платит и сколько полезного сделало государство на них.

14.09.2020 16:42
- гость -

платежи через систему Город).

> ничего подобного сегодня платила, никакой комиссии и вознограждений в чеке- комиссия 0.00RUB

Речь идёт о платеже через личный кабинет системы Город с помощью пластика (не через сбер)

14.09.2020 16:51
- гость -

Речь идёт о платеже через личный кабинет системы Город с помощью пластика (не через сбер)

все зависит от вашего банка, у них и % у всех разный

14.09.2020 17:33
АЛЕКС

ПОЧЕМУ ТАРИФЫ В новосибирской обл.2.80 , в Крыму3.30 а в Алтайском крае 4.29 ?Мы самые состоятельные?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
18:10
Больше 230 домов остались без водоснабжения из-за аварии на сетях 0
17:54
Житель Алтайского края похитил кошелек у приютившего его водителя автобуса 1
17:41
Суд отклонил жалобу барнаульского чиновника Новикова на арест за вождение без прав 3
17:28
Барнаульский таксист шокировал пассажиров своей гостеприимностью 0
17:15
Результаты повторного анализа проб Навального обнародовали в Германии 4
17:03
Эсеры стали первыми среди оппозиции на муниципальных выборах в Алтайском крае 1
16:50
В Камне-на-Оби насмерть сбили велосипедиста 0
16:37
Житель Барнаула нашел тайник с золотом на 23 тысячи рублей 2
16:25
В России зафиксировали свыше 5,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки 0
16:13
"Народ продолжает спать зомбированным сном". Алтайский депутат ушел в отставку 3
16:01
Шиномонтаж и мойка в подарок. Где выгодно купить зимнюю резину 0
15:52
Пашаев: Ефремов взял на себя вину одного из троих близких друзей 2
15:40
167 человек пострадали от присасывания клещей в Алтайском крае за прошедшую неделю 0
15:27
Барнаульцы будут оплачивать коммунальные услуги по-новому. Что изменилось? 19
15:15
ВТБ в Сибири выдал кредитов по "Ипотеке с господдержкой" на сумму свыше 8 млрд рублей 0
15:05
Грузовой поезд сбил подростка в Алтайском крае 0
14:56
ВОЗ прогнозирует рост смертности из-за COVID-19 0
14:43
Главного единоросса Славгорода поддержали 67 избирателей 5
14:32
КамАЗы спасения. Алтайские медучреждения пополнились новой современной техникой 3
14:20
Барнаульца осудят за убийство на острове 0
14:07
В России предложили разрешить вождение автомобиля с 16 лет 25
13:55
35-летний футбольный тренер скончался в Барнауле 3
13:41
Главный алтайский Дед Мороз переезжает в "Сказочный край" 1
13:28
Меню в школьных столовых Барнаула скорректируют 15 сентября 25
13:15
В России планируют изменить ПДД 0
13:03
Главу Первомайского района госпитализировали в тяжелом состоянии 8
12:52
Единственный претендент на место в алтайском сельсовете не смог одержать победу 4
12:39
Жители Бийска жалуются на пробку на понтонном мосту 0
12:27
Три года для изменений. "Газпром" повышает эффективность через национальный проект 5
12:11
Еще 60 человек в Алтайском крае заразились коронавирусом 6
12:07
Ограничение движения на Чуйском тракте перенесли на 15 сентября 0
11:58
Эксперт рассказала, какие SMS-сообщения никогда нельзя открывать 0
11:44
В Барнауле восстановили разбитые тротуары на улице Водопроводной 1
11:32
Более миллиона доз вакцины против гриппа поступит в Алтайский край 1
11:19
В Алтайском крае возбудили дело из-за ДТП, в котором погибли три человека 12
11:05
Бийчанин нашел метеорит вместо грибов 4
10:54
Житель Рубцовска захотел легких денег и потерял 700 тысяч рублей 2
10:40
ВОЗ зафиксировала рекордный прирост случаев COVID-19 за сутки 17
10:29
64 семьи остались без крыши над головой из-за пожара в Краснодаре. Видео 2
10:15
Алтайский край вошел в топ-25 по доступности коммунальных услуг 9
10:04
Звезду сериала "Воронины" раскритиковали за "непристойное" фото 3
09:52
Из-за изоляции воров в законе российские тюрьмы может захлестнуть волна насилия 11
09:41
Мурашко объяснил рост заболеваемости коронавирусом в регионах 4
09:30
Последний набор. Заочная форма обучения останется в прошлом 0
09:16
СМИ: Путин не верит, что оппозиция отстранит Лукашенко от власти 15
09:07
"Очереди по 70 человек". Барнаульцы не могут поставить на учет свои новые автомобили 14
08:52
Девушка отрубила себе руку ради страховки в миллион, но что-то пошло не так 1
08:39
Ученые назвали неожиданную пользу фисташек 1
08:26
В Горном Алтае выявили 21 новый случай коронавируса 0
08:14
Рублю предрекли рекордное падение по отношению к евро 9
08:01
Главный синоптик России прогнозирует заморозки в Алтайском крае 1
07:41
Наташа Королева обвинила в воровстве любовницу Тарзана 6
07:22
(Не)настоящий подполковник. Кандидата в главы села подозревают в подделке документов 8
07:07
Турчак заявил о полной победе "Единой России" на выборах 17
06:46
Онколог назвал ранние признаки рака крови 0
06:22
Дюны, Альпы и исландский закат. Лучшие тревел-фотографии года 0
06:01
Жарко и ни капли дождя. Прогноз погоды в Алтайском крае на 14 сентября 0
23:59
Стали известны предварительные результаты довыборов в АКЗС 8
23:46
Такой день. Выборы в Алтайском крае и предупреждение о заморозках 2
23:20
Канцлер Австрии заявил о начале второй волны коронавируса 0
22:51
"Бесконечная пробка" возникла на трассе Барнаул – Новосибирск 4
22:23
Владимир Путин наградил семерых жителей Алтайского края 0
21:53
"Труп нужно вынести". Макаревич поддержал идею захоронения Ленина 20
21:24
Появились данные экзитполов по довыборам в АКЗС 0
20:54
Жителей Алтайского края предупреждают о заморозках 0
20:27
Голосование завершилось в Алтайском крае 3
19:59
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 168 0
19:24
Барнаульцы пожаловались на ямы, которые портят жизнь годами 2
18:55
Виктор Томенко приедет в Рубцовск на открытие ледовой арены 0
18:27
Магнитная буря в сентябре будет мощнее, чем ожидали 0
17:50
В Алтайском крае хотят построить трассу в обход Чуйского тракта 8
17:29
48-летний мужчина без вести пропал в Алтайском крае 0
16:56
Анастасия Заворотнюк впервые за год поделилась новыми фотографиями 2
16:25
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 5449 2
15:55
Рассерженные барнаульцы закидали мусором автомобиль 10
15:23
Юрия Бездудного выбрали главой Ненецкого автономного округа 0
14:53
В Алтайском крае 119 тысяч учеников получают бесплатное горячее питание 15
14:21
Соловьев резко раскритиковал Ефремова и назвал его ничтожеством 23
13:50
Почти 42 тысячи избирателей проголосовали на 12:00 в Алтайском крае 5
13:20
В Алтайском крае нашли тело рыбака в реке 0
12:49
Мобильная связь может снова подорожать в России 6
12:31
Нужно ходить всегда. Депутат АКЗС принял участие в довыборах в региональный парламент 5
12:15
Явка на выборах в Алтайском крае к 10 часам составила 11,05% 0
11:50
62 новых случая коронавируса подтвердили в Алтайском крае 7
11:15
В РПЦ призвали прививаться от коронавируса 19
10:44
Три человека погибли в ДТП с пьяным водителем в Алтайском крае 12
10:10
В Алтайском крае начался единый день голосования 1
09:44
Конора Макгрегора арестовали за попытку сексуального насилия 3
09:05
В Горном Алтае зафиксировали 49 новых случаев COVID-19 3
08:38
"Ходим с ветками и камнями". Жителей Барнаула терроризирует стая бродячих собак 61
08:07
Выходные в ноябре-2020. Сколько дней россияне будут отдыхать на 4 ноября 0
07:35
Названы продукты, провоцирующие развитие онкологических заболеваний 0
07:13
Без вмятин не проедешь. Барнаульцы жалуются на огромную яму в одном из дворов 22
06:32
Пожалуйста, испугайтесь. Котята, которые вот-вот совершат свое первое нападение 4
06:01
Тепло и без осадков. О погоде в Алтайском крае 13 сентября 0
23:54
Такой день. Уголовное дело по избиению детей и 2,5 млрд рублей на поддержку семей 0
23:27
Испытания британской вакцины от коронавируса возобновили 0
22:51
Настольный теннис и телевизор. Ефремова перевели в постоянную камеру 8
22:18
В Сибири сторонники кандидатов-самовыдвиженцев устроили массовую драку возле участка 3
21:54
В РПЦ призвали не медлить с прививкой от коронавируса 5
21:18
В Барнауле произошло жесткое ДТП с несколькими автомобилями 1
20:51
Прощание с профессором Тамарой Степанской состоится 15 сентября в Барнауле 6
20:25
Сибирячку с полуторагодовалым сыном полгода держали в плену 3
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 167 0
19:22
Это святилище. Зюганов раскритиковал идею "ре-использования" Мавзолея 9
18:51
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества со счетами банковских карт 0
18:21
СК возбудил дело по избиению детей 14-летним подростком в Барнауле 0
17:48
ФСБ проверяет высказывание Лебедева о памятнике "Родина-мать зовет" на экстремизм 9
17:18
В Змеиногорске закончили строительство набережной с мраморной розой ветров 4
16:52
В Китае сочли новое российское оружие более устрашающим, чем ядерная бомба 11
16:20
Более 10 тысяч жителей Алтайского края проголосовали досрочно 1
15:48
За сутки в России выявили менее 5,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.