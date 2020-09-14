Барнаульцы будут оплачивать коммунальные услуги по-новому. Что изменилось?

Кто будет платить по новым правилам?

Новые правила касаются физических лиц, а также всех потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия поставляется на коммунально-бытовые нужды по регулируемым ценам согласно постановлению правительства № 1178 (ред. от 17.08.2020) . В их числе:

– товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации;

– наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования;

– садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества;

– физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по общему прибору учета электрической энергии;

– гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности;

– некоторые другие категории населения, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды.