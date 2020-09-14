Барнаульцы будут оплачивать коммунальные услуги по-новому. Что изменилось?

С 13 сентября в России начал действовать новый порядок при оплате счетов за коммунальные услуги и электроэнергию. Теперь потребители будут сами оплачивать банковскую комиссию за прием платежей. Раньше комиссионные расходы закладывались в тарифы ресурсоснабжающих компаний. Кому придется платить банковскую комиссию и почему ввели новые правила, в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Барнауле" объяснила директор по сбыту электроэнергии Барнаульской горэлектросети Марина Сорокина.
– товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации;
– наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования;
– садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества;
– физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по общему прибору учета электрической энергии;
– гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности;
– некоторые другие категории населения, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды.
Комментарии
вознаграждение банкам и платежным агентам.
да когда же вас разорвет, когда же вы нажретесь то
вот так между делом повысили плату на 2%...
так победимЪ
и еще вопрос.. если сейчас комиссия банка в тарифе 3,50 за кВт, будет ли он вычленен из тарифа и кВТ будет стоить меньше?
если сейчас комиссия банка в тарифе 3,50 за кВт, будет ли он вычленен из тарифа
ага, будет тебе дырка от бублика)))
капитализмЪ
14.09.2020 15:31
- гость -
Естественно - НЕТ! Как бы еще не "накрутили"!
14.09.2020 15:31
- гость -
и еще вопрос.. если сейчас комиссия банка в тарифе 3,50 за кВт, будет ли он вычленен из тарифа и кВТ будет стоить меньше?
Правильный вопрос, а то комиссию назначить они не забудут, а убрать из тарифа замнут как обычно? и получится дважды оплачиваете граждане дорогие.
14.09.2020 15:31
- гость -
Не будет он стоить меньше,не мечтайте.
социалистический способ устройства народного хозяйства и потребления, частично реализованный во времена существования Советского Союза. В условиях тотального и безнадёжного разрушения капиталистической модели мира, именно Россия, как правопреемник СССР, может предъявить миру альтернативу по выходу из тупика, в который сейчас попало человечество, считает Хазин.
будет тебе дырка от бублика
поняла..(((
а убрать из тарифа замнут как обычно?
замнут... замнут..
Оплачивали и ранее эту комиссию (платежи через систему Город).
Это нам ответка на голосование за жуликов и воров - так держать дарагие россияне!!!
Оплачивали и ранее эту комиссию (платежи через систему Город).
раньше комиссия была спрятана в тарифе бгэс, тепереча будет в явном виде как у водоканала и генерации....
платежи через систему Город).
ничего подобного сегодня платила, никакой комиссии и вознограждений
в чеке- комиссия 0.00RUB
что сказать, птенцы чубайса молодцы
с 1.07 повысили тариф на 5,1%, ну и тепереча ещё на 2%...
Теперь потребители при оплате квитанций за коммунальные услуги, в том числе по электроснабжению, будут самостоятельно оплачивать вознаграждение банкам и платежным агентам.
я так понимаю плата за текущее содержане жилья тоже повысится на размер пресловутой комиссии....
для полного счастья осталость еще ввести комиссию по налоговым платежам - чего мелочиться-то )))
Так это же хорошо, как бы не было плохо! Теперь каждый гражданин будет знать сколько стоит тариф и сколько комиссия.
Еще бы они сделали уплату налогов и сборов, которые платит работодатель - вот бы было круто! Так каждый работник будет видеть сколько налогов платит и сколько полезного сделало государство на них.
платежи через систему Город).
> ничего подобного сегодня платила, никакой комиссии и вознограждений в чеке- комиссия 0.00RUB
Речь идёт о платеже через личный кабинет системы Город с помощью пластика (не через сбер)
Речь идёт о платеже через личный кабинет системы Город с помощью пластика (не через сбер)
все зависит от вашего банка, у них и % у всех разный
ПОЧЕМУ ТАРИФЫ В новосибирской обл.2.80 , в Крыму3.30 а в Алтайском крае 4.29 ?Мы самые состоятельные?