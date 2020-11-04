"Надо привыкнуть". Можно ли оформить ДТП онлайн и будут ли вообще этим пользоваться?

Какой вообще в этом смысл?

А смысл в том, чтобы самому не ездить ни в ГИБДД, ни в страховую компанию. Хотя без полицейских можно обойтись уже сейчас: для этого в России можно оформить европротокол – бумажный бланк с информацией об участниках аварии. Сделать это можно только в том случае, если в ДТП участвовали два автомобиля, никто при этом не пострадал, а между водителями нет разногласий по поводу виновного.

Чтобы получить компенсацию за поврежденный автомобиль, бланк нужно отнести в страховую компанию в течение пяти дней. Уже сейчас есть приложение, которое позволяет упростить процесс. Через "ДТП. Европротокол" можно проверить полисы ОСАГО обоих водителей и загрузить фотографии ДТП в информационную систему. Но ехать в страховую все равно придется. "Помощник ОСАГО" же позволяет оформить онлайн еще и само извещение о ДТП. И все – ехать никуда не нужно. До 1 ноября приложение было доступно только в пилотных регионах: Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинграде и Татарстане.