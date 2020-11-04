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Вопрос дня



"Надо привыкнуть". Можно ли оформить ДТП онлайн и будут ли вообще этим пользоваться?

, ИА "Амител"
Эксперты считают, что водителям пока не хватит самостоятельности
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С 1 ноября по всей России должно было заработать приложение "Помощник ОСАГО", в котором можно оформить европротокол онлайн. Планировалось, что с этого момента водители смогут составлять извещение о ДТП легко, быстро и удобно. Но, кажется, что-то пошло не так. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) предупредили, что решили продлить тестовый период и на ноябрь. А потому у пользователей могут возникать проблемы с оформлением. Когда оформить ДТП онлайн смогут все без исключения, пока непонятно. Рассказываем, как это будет работать, что понадобится для оформления и будут ли этим вообще пользоваться.

1
Какой вообще в этом смысл?

А смысл в том, чтобы самому не ездить ни в ГИБДД, ни в страховую компанию. Хотя без полицейских можно обойтись уже сейчас: для этого в России можно оформить европротокол – бумажный бланк с информацией об участниках аварии. Сделать это можно только в том случае, если в ДТП участвовали два автомобиля, никто при этом не пострадал, а между водителями нет разногласий по поводу виновного.

Чтобы получить компенсацию за поврежденный автомобиль, бланк нужно отнести в страховую компанию в течение пяти дней. Уже сейчас есть приложение, которое позволяет упростить процесс. Через "ДТП. Европротокол" можно проверить полисы ОСАГО обоих водителей и загрузить фотографии ДТП в информационную систему. Но ехать в страховую все равно придется. "Помощник ОСАГО" же позволяет оформить онлайн еще и само извещение о ДТП. И все – ехать никуда не нужно. До 1 ноября приложение было доступно только в пилотных регионах: Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинграде и Татарстане.

2
Кто может оформить ДТП онлайн?

С 1 ноября теоретически это могут сделать все водители в России. Если, конечно, не возникнет технических проблем с приложением. Оформить ДТП без сотрудников ГИБДД и без бумажного бланка можно в том случае, если:

  • в ДТП участвует не больше двух автомобилей;
  • пострадали только машины (нет жертв и вреда здоровью, не повреждены бордюры, знаки и ограждения);
  • оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО и зарегистрированы на сайте "Госуслуги";
  • у участников ДТП нет разногласий по обстоятельствам.

Ну и, конечно же, хотя бы у одного водителя должен быть установлен на смартфоне "Помощник ОСАГО". Второму приложение не нужно – ДТП оформляется с одного устройства.

3
И как оформить ДТП за 15 минут?
Если оба водителя зарегистрированы на портале "Госуслуги" и внесли туда свои данные ОСАГО, проблем возникнуть не должно. Нажав кнопку "Оформить ДТП", вы окажетесь в главном меню. Приложение работает с "Госуслугами", поэтому данные о правах, полисах и водителях самому вводить не придется. Нужно лишь заполнить графы об обстоятельствах ДТП: они практически такие же, как и в бумажном европротоколе. Еще один момент: нужно зарисовать схему ДТП, сделать несколько фотографий и загрузить их в приложение. И все – электронное извещение о ДТП оформлено. Если все правильно, можно ждать компенсации от страховой.

 

4

Какую сумму можно получить от страховщика, если оформлять ДТП онлайн?

Максимальный лимит выплаты для электронного извещения такой же, как и по европротоколу, – 400 тысяч рублей. Но если вы решили не делать фотофиксацию и оформили ДТП без иллюстраций, рассчитывать вы сможете только на 100 тысяч рублей от страховой компании.
5

Как "Помощник" показал себя в пилотных регионах?

В РСА работу приложения в пяти регионах оценили высоко. Приложение за год скачали более 260 тысяч пользователей. Но нередко поступают жалобы на периодически возникающие технические трудности. В РСА уверяют, что их устранят с окончанием тестового периода. За это время некоторые страховщики уже успели встроить суперсервис в свои собственные приложения, чтобы клиентам было удобнее.

"Все работает, у сотрудников вопросов не вызывает, но как и у любого приложения всегда есть что улучшить: например, для удобства клиентов мы рекомендовали разработчикам визуализировать интерфейс "Извещения", – рассказали "Известиям" в компании "Зетта Страхование".

В компании подчеркнули, что пользователей "Помощника ОСАГО" могло быть и больше. Но пока водители больше доверяют контакт-центру и сами звонят в страховую, а не оформляют ДТП через приложение.

6

Этим вообще будет кто-то пользоваться?

Поначалу – очень мало людей, уверена эксперт по страховым ситуациям и глава "Юридического Бюро" Лия Бахтина. По ее словам, даже европротоколы сейчас большинство водителей заполняют не сами.

"Надо будет привыкнуть. У нас, как правило, сначала пишется теория, а потом уже это начинают применяться на практике. И проходит продолжительное время. В случае с ДТП речь идет о немалой сумме денег. Поэтому даже грамотные люди с высшим образованием боятся заполнять европротокол сами: опасаются из-за ошибки лишиться возмещения", – объяснила Бахтина.

А потому люди чаще вызывают Аварком, который берет оформление европротокола на себя. При этом нередко специалисты тоже допускают ошибки, подчеркивает Бахтина.

"Сотрудники часто заполняют только лицевую сторону, а про оборотную забывают. Люди потом приходят в страховую и начинаются проблемы. А очереди там большие, чтобы все это разрешить, нужно потратить кучу времени. Возможно, здесь у "Помощника ОСАГО" есть плюс: если интерфейс сделают удобным и понятным, то никто ни про что забывать не будет. Хотя сомневаюсь, что Аварком перейдет на онлайн – будут так же заполнять европротоколы", – рассказала эксперт.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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