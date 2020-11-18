Как будут чистить улицы Барнаула от снега и что делать, если сугробы никто не убирает

С улицами понятно. А как же сугробы у меня во дворе?

Дворами дорожники не занимаются. По закону, территория вокруг многоквартирного дома – общее имущество тех, кто в нем живет. Уборка, озеленение, благоустройство, сбор и вывоз мусора там должны производить управляющие компании. И убирать снег во дворах – тоже их обязанность. Правда, делают это коммунальщики не бесплатно: уборку снега закладывают в квитанцию на оплату ЖКУ в графе "текущее содержание жилья".

Кстати, расчистить дворы от сугробов управляющие компании и товарищества собственников жилья (ТСЖ) должны не позже восьми часов утра следующего дня после снегопада. Таковы правила благоустройства Барнаула.

По нормативам, двор нужно очищать до самого асфальта. Дворнику такая работа не по силам, поэтому на уборку привлекают технику. Управляющие компании, у которых нет трактора, нанимают машины у специализированных организаций.