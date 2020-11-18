Как будут чистить улицы Барнаула от снега и что делать, если сугробы никто не убирает

Как к зиме ни готовься, приходит она всегда внезапно. Но в 2020 году зима вступает в свои права осторожно: снег выпал, но занесенных улиц и десятибалльных пробок пока нет. Правда, спокойствия горожанам это не прибавляет: в памяти еще свежи почти ежедневные транспортные коллапсы прошлой зимы. Помнят об этом и городские власти: дорожники теперь будут работать по новой схеме, а совсем скоро получат еще и новую технику от города и края. Рассказываем, что изменится в уборке дорог и тротуаров, как следить за техникой онлайн и куда звонить, если вашу улицу почему-то забыли почистить.
Дворами дорожники не занимаются. По закону, территория вокруг многоквартирного дома – общее имущество тех, кто в нем живет. Уборка, озеленение, благоустройство, сбор и вывоз мусора там должны производить управляющие компании. И убирать снег во дворах – тоже их обязанность. Правда, делают это коммунальщики не бесплатно: уборку снега закладывают в квитанцию на оплату ЖКУ в графе "текущее содержание жилья".
Кстати, расчистить дворы от сугробов управляющие компании и товарищества собственников жилья (ТСЖ) должны не позже восьми часов утра следующего дня после снегопада. Таковы правила благоустройства Барнаула.
По нормативам, двор нужно очищать до самого асфальта. Дворнику такая работа не по силам, поэтому на уборку привлекают технику. Управляющие компании, у которых нет трактора, нанимают машины у специализированных организаций.
Чистили, но снега было слишком много. Количество осадков прошлой зимой било все рекорды. В январе их выпало на 30% больше месячной нормы, а в феврале – на 80%. Техники и дворников просто не хватает, для того чтобы устранять последствия снегопада вовремя, объяснял прошлой зимой глава Барнаула Вячеслав Франк.
По его словам, на балансе "Автодорстроя" на тот момент была 241 единица снегоуборочной техники. В мэрии при этом подсчитали, что для эффективной уборки необходимо в два раза больше – 482 единицы. Чтобы бороться со стихией, дорожники продлевали рабочие смены, привлекали на работу волонтеров и нанимали технику в сторонних организациях. А по итогам зимнего периода в мэрии решили создать новую схему очистки города. Так, чтобы всем было понятно, какие улицы чистить в первую очередь, а какие – оставлять на более позднее время.
Многое зависит от того, какой будет зима. Техники в "Автодорстрое" осталось столько же, сколько и прошлой зимой. В мэрии пояснили, что собственного бюджета администрации не хватает, чтобы закупать машины. Но в 2020 году городские власти нашли возможность расширить технопарк "Автодостроя" – учреждению выделили целевую субсидию на 22 млн рублей. Дорожники получат пять мини-погрузчиков ANT-1000 и четыре трактора МТЗ-82.
Поможет и правительство края: до конца года парк муниципального предприятия пополнят еще 13 единиц техники: четыре КДМ (комбинированная дорожная машина), пять тракторов МТЗ, два фронтальных погрузчика и два автогрейдера. Машины приобрели на средства правительства Алтайского края. Если будут сильные снегопады, дополнительную технику, как и прошлой зимой, будут нанимать в других организациях, отметили в администрации.
Сейчас в МБУ "Автодорстрой" работает 138 рабочих и 47 грузчиков. В мэрии подчеркнули, что этого количества тоже может не хватить, если снега будет много. Дворник же – работа сезонная, а потому пока нельзя точно сказать, сколько их будет трудиться предстоящей зимой. Чтобы кадровая ситуация не была критичной, Вячеслав Франк на заседании 30 октября поручил профильным комитетам рассмотреть возможность увеличить зарплаты работникам "Автодорстроя". Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
Ее разработали по поручению губернатора Виктора Томенко с участием проектных институтов. Идея заключается в том, чтобы очищать улицы от снега не стихийно, а в четком порядке приоритетности. Так, в первую очередь дорожники будут работать на магистральных улицах, где проходят маршруты общественного транспорта. Затем техника отправляется на второстепенные дороги. Наконец, последними от снега будут очищать межквартальные проезды.
Задумка не новая, но теперь схемы подготовили отдельно для каждого района. Там же обозначены и места, куда следует вывозить снег. Предполагается, что новая схема поможет дорожникам работать оперативнее и приблизить качество уборки снега в Барнауле к нормам ГОСТ.
Но прежде чем звонить и жаловаться, почему техника не торопится к вам приезжать, сверьтесь с графиком "Автодорстроя". Работу дорожников организовали в две смены. Дневная с понедельника по четверг длится с 8 до 17 часов, а в пятницу – до 16 часов. На обед рабочие отправляются с 12:00 до 12:48. В ночную смену дорожники работают с 23 до 8 часов. На перерыв уходят с 3:00 до 3:48.
Если вас не устраивает, как дорожники содержат вашу улицу зимой (да и летом), вы можете позвонить в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула по телефонам: 371-610, 371-611, 371-612.
Если же в снежном плену оказался ваш двор, а управляющая компания расчищать не торопится, обращаться следует в комитет жилищно-коммунального хозяйства города по телефону 37-05-01.
Комментарии
сегодня утром наблюдал на Комсомольском, как два мтз в шахматном порядке и с поднятыми метёлками иммитировали "уборку" - убирать нечего, но главное с глонасс следилкой откатать где надо
Ничего не надо делать
На выезде на Змеиногорский два трактора убирали. Ещё снега мало. При большом снеге только ротор там справится . И ленточный бор без ротора в хороший снегопад встанет.