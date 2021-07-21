Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 21 июля

Число заражённых в Алтайском крае продолжает расти, в общественном транспорте не прекращаются споры из-за масок, а в Белокурихе прошли слухи о ковидном обсерваторе в квартире. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 21 июля – в подборке amic.ru.
Наибольший прирост инфицированных наблюдается в Барнауле (+105 человек за сутки), Бийске (+28), Рубцовске (+21), Новоалтайске и Славгороде (по +13), а также в Заринске и Камне-на-Оби (по +10).
Выздоровели за весь период 48 134 человека, в том числе 88 – за последние сутки.
Кондуктор в барнаульском автобусе в ответ на просьбу пассажира надеть маску отреагировала фразой: "Не нравится – выходите". Видео инцидента прислал в редакцию amic.ru читатель. В ролике видно, как кондуктор, у которой маска сползла ниже подбородка, в ответ на просьбу мужчины поправить её, возмутилась: "То вас самих не допросишься их носить, а тут надо же!"
По словам мужчины, видео он снял в автобусе 55-го маршрута. Читатель утверждает, что это далеко не первый случай. На протяжении нескольких дней подряд он напоминает кондукторам этого маршрута о пандемии коронавируса и просит их надевать маски, но в ответ получает возмущения.
По мнению градоначальника, шум подняли из-за инфицированного ковидом приезжего, который как раз и не сидел на самоизоляции. Отдыхающий снял квартиру, а позже выяснилось, что он заражён.
Только 0,23% привитых от коронавируса жителей Алтайского края заболели COVID-19 после вакцинации.
Выяснилось, что в других регионах Сибири число инфицированных после вакцинации выше. В Минздраве Красноярского края сообщили о 1,2% заразившихся после вакцинации. При этом тяжёлое течение болезни отмечено у 0,1% привитых. Всего на 16 июля там прошли вакцинацию свыше 526 тысяч жителей, из которых около 371 тысяча – двумя компонентами.
В Кемеровской области процент заболевших после иммунизации составляет 0,5%. На 20 июля там вакцинировано более 611,7 тысячи человек.
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О работе
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- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения.
О вакцинации
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- как болеют коронавирусом после вакцинации;
- что нельзя делать после прививки от COVID-19.
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