Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 21 июля

Конфликты в общественном транспорте

Кондуктор в барнаульском автобусе в ответ на просьбу пассажира надеть маску отреагировала фразой: "Не нравится – выходите". Видео инцидента прислал в редакцию amic.ru читатель. В ролике видно, как кондуктор, у которой маска сползла ниже подбородка, в ответ на просьбу мужчины поправить её, возмутилась: "То вас самих не допросишься их носить, а тут надо же!"

По словам мужчины, видео он снял в автобусе 55-го маршрута. Читатель утверждает, что это далеко не первый случай. На протяжении нескольких дней подряд он напоминает кондукторам этого маршрута о пандемии коронавируса и просит их надевать маски, но в ответ получает возмущения.