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Новости

Когда в душе ты Людовик XIV. Дом задержанного главы ГИБДД Ставрополья высмеяли в Сети

, ИА "Амител"
Убранство "скромного" жилища вкупе с золотым унитазом не оставило равнодушными соцсети
Фото: Александр Хинштейн

Фото: Александр Хинштейн

20 июля в Ставропольском крае были задержаны начальник управления ГИБДД Алексей Сафонов и более 35 его подчинённых. Полицейским вменяется организация банды, взяточничество, превышение полномочий. СК возбудил уголовное дело о получении взятки на сумму более 19 млн рублей, – пишет "Газета.ru". В домах задержанных проводятся обыски. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн опубликовал в своём телеграм-канале снимки скромного жилища Алексея Сафонова. На них можно увидеть богатый интерьер особняка, в духе королевских дворцов, покрытые позолотой мебель, сантехнику и предметы декора. В соцсетях убранство уже назвали "цыганщиной" и полной безвкусицей. 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

21.07.2021 12:51
- гость -

Мне вот что интересно. Его, вместе со всеми 35 коллегами обвиняют в получении взяток на 19 млн рублей. Но эта "цыганщина" тянет на явно большую сумму.

21.07.2021 12:52
- гость -

21.07.2021 12:51
- гость -
Мне вот что интересно. Его, вместе со всеми 35 коллегами обвиняют в получении взяток на 19 млн рублей. Но эта "цыганщина" тянет на явно большую сумму.

Там комнату -сейф ещё не нашли.

21.07.2021 12:53
- гость -

На самом деле это всё дешёвка: не золото, а китайская позолота.
Вкуса тоже ноль. Стиль - дорохо/бохато.
Убого это всё. Шальные бабки сваливаются на колхозников, они и не знают как выпендриться.

21.07.2021 12:55
- гость -

Конфискация и распродажа вещей с молотка будет?

21.07.2021 12:55
- гость -

А где золотой ёршик?

21.07.2021 12:59
- гость -

21.07.2021 12:55
- гость -
Конфискация и распродажа вещей с молотка будет?

Кто же это купит, придётся офис ДПС делать

21.07.2021 13:02
- гость -

21.07.2021 12:55
- гость -
А где золотой ёршик?

Его вставили начальнику управления, в отставку с ним убежал

21.07.2021 13:06
Земляк

Нужно посмотреть унитаз в доме Олдака

21.07.2021 13:10
- гость -

Между прочим большая проблема куда и как деньги шальные потратить, и так что бы "не спалиться". Ведь он не бизнесмен яхты не купит. А вы умные куда бы потратили?

21.07.2021 13:11
- гость -

21.07.2021 13:06
Земляк
Нужно посмотреть унитаз в доме Олдака

А что смотреть, простой российский пенсионер, почётный юрист, куча наград за доблестный труд. Всё как положено, что ещё надо что бы встретить старость.

21.07.2021 13:11
АБОРИГЕН

Это не Людовик, это пустота в голове

21.07.2021 13:16
- гость -

21.07.2021 13:11
АБОРИГЕН
Это не Людовик, это пустота в голове

Какой злой, дизайнеры работали, старались, сколько денег подняли)))

21.07.2021 13:31
АБОРИГЕН

21.07.2021 13:16
- гость -
Я тебе так скажу, ни дизайнер, ни архитектор, к этому "благолепию" никакого отношения не имеет.
Человек не смог организовать в доме нормальную вентиляцию и влепил в золотые гобелены белый пластиковый кондей. Как говорится, занавес.

21.07.2021 13:46
гость

Либерасты лучше едросов жилища оформляют, у них есть эстетический европейский вкус

21.07.2021 13:48
- гость -

21.07.2021 13:31
АБОРИГЕН
Я тебе так скажу, ни дизайнер, ни архитектор, к этому "благолепию" никакого отношения не имеет.
Человек не смог организовать в доме нормальную вентиляцию и влепил в золотые гобелены белый пластиковый кондей. Как говорится, занавес.

Не соглашусь, не простой бригадир строителями руководил, в любом случае всё это "благолепие" надо нарисовать и утвердить у заказчика.)

21.07.2021 13:49
- гость -

Вот такие и сидят на госслужбе, твари.

21.07.2021 13:50
- гость -

Такое чувство, что рос в бедности, и вот дорвался до денег. А, кстати, у нас в крае у одной из арестованных чиновниц тоже вроде золотой унитаз. Что у них в головах, зачем им золотые унитазы? Прочувствовать свою значимость?

21.07.2021 13:52
АБОРИГЕН

21.07.2021 13:48
- гость -
Так я и не говорю что простой, но и архитектор с дизайнером тут не пахнет. Вот в городе у нас же кто-то проектирует общественные пространства или занимается безопасностью организации дорожного движения. Ну вот так и проектируют и так вот занимаются.

21.07.2021 13:53
АБОРИГЕН

21.07.2021 13:46
гость
А ты за кого испереживался то? Из коммунячьего стада что ли?

21.07.2021 13:57
гость

21.07.2021 13:53
АБОРИГЕН

А ты разве не согласен, что у твоего либерастного стада эстетический европейский вкус, который лучше, чем у любого едроса?

21.07.2021 14:03
- гость -

21.07.2021 13:52
АБОРИГЕН
Так я и не говорю что простой, но и архитектор с дизайнером тут не пахнет. Вот в городе у нас же кто-то проектирует общественные пространства или занимается безопасностью организации дорожного движения. Ну вот так и проектируют и так вот занимаются.

А что хотите, капитализм. За денежку чиновник бизнес-интересам часто "чего изволите", редко кто устоять может. Да таких сама система и выбросит. А по интерьеру, таких много кругом, показуха превосходства. Самолёты, яхты, дома, любовницы и т д. За ваши деньги любые прихоти.

21.07.2021 14:14
АБОРИГЕН

21.07.2021 13:57
гость
Нет, не согласен. Я вообще не люблю обобщать в неоднозначных вопросах.

21.07.2021 14:03
- гость -
Это не капитализм. В Финляндии, Швеции, Германии или Франции да, а в РФ это неофеодальный клептократический совок

21.07.2021 14:25
- гость -

У них в головах нет мозга,

21.07.2021 14:26
гость

Вот так выглядит плевок на закон, на конституцию, и вообще воровская вертикаль власти! И не боятся главного , ну он не страшный, мы его не боимся. Народа должны боятся все - и на самом верху и пониже!

21.07.2021 14:27
- гость -

Срочно увеличить жалование силовиков.

21.07.2021 14:33
- гость -

21.07.2021 14:27
- гость -

Особенно тем, кто у руля. У них и так морды и пятые точки в экран самого большого по диагонали телевизора не входят.

21.07.2021 15:22
- гость -

Если высмеяли, значит победили зло. .
В таких случаях всегда надо смеяться над причудами буржуев. Теперь они так делать не будут. Можно ещё пальчиком погрозить.

21.07.2021 15:27
- гость -

Это не капитализм. В Финляндии, Швеции...

Когда-то нам говорили, что там социализм и надо перестройку сделать ради такого социализма.

21.07.2021 15:28
- гость -

Да какой он Людовиг? А мог бы заказать картину на всю стену у Никоса Сафронова в рыцарских латах на коняжке...Нету чувства к прекрасному, у других глянешь супруг вылитый рыцарь а супруга дева непорочная

21.07.2021 15:29
- гость -

Хинштейн уже предложил флэш-моб для руководителей полиции - покажи свой дом

21.07.2021 15:42
АБОРИГЕН

21.07.2021 15:27
- гость -
Говорили...чтобы не говорить открытым текстом что 70 лет шли не туда. Вот и называли кап. страны с социальной политикой социалистическими. Китайцы тоже ведь пытаются сохранить лицо, называя свою капиталистическую экономику социализмом с китайской спецификой.

21.07.2021 17:32
- гость -

Кубаноид же... Какой-то вкус и мера....

21.07.2021 17:36
Fkt

А жителя геленджиксого дворца когда повяжут?

21.07.2021 17:49
- гость -


А мне другое интересно. Данный товарищ гос. чиновник. Они каждый год должны подавать декларацию, отчитываться о доходах. Этот дворец, он невидимый был? Или за ночь вырос? В любой нормальной стране, где работают законы, если ты живешь не по средствам, к тебе быстро придут из налоговой, и спросят, где ты денег взял? А у нас чиновники с зарплатами 80 тыс руб живут во дворцах за млн. долларов, и это никого не волнует.

21.07.2021 17:57
- гость -

Всю эту братом в погонах направить в Якутии пожары тушить. Только хапать и все что могут

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