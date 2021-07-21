Когда в душе ты Людовик XIV. Дом задержанного главы ГИБДД Ставрополья высмеяли в Сети

20 июля в Ставропольском крае были задержаны начальник управления ГИБДД Алексей Сафонов и более 35 его подчинённых. Полицейским вменяется организация банды, взяточничество, превышение полномочий. СК возбудил уголовное дело о получении взятки на сумму более 19 млн рублей, – пишет "Газета.ru". В домах задержанных проводятся обыски. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн опубликовал в своём телеграм-канале снимки скромного жилища Алексея Сафонова. На них можно увидеть богатый интерьер особняка, в духе королевских дворцов, покрытые позолотой мебель, сантехнику и предметы декора. В соцсетях убранство уже назвали "цыганщиной" и полной безвкусицей.
я клянусь, что НЕ БУДУ ставить дома золотые унитазы, если стану миллионером— чиги, счастливая жена и мать (@chigi_varo) July 20, 2021
Принц Чарльз отказался от Британской короны и заявил, что хочет стать главой ГИБДД на Ставрополье. pic.twitter.com/g2nEA6wvBU— Пассiонарий (@pass4twitt) July 20, 2021
Если у полковника ГИБДД на Ставрополье дома находят золотой унитаз, представьте, что обнаружится у московского генерала pic.twitter.com/H6cmW7eSbK— Илья Барабанов (@barabanch) July 20, 2021
На самом деле это большая личная трагедия, когда в глубине души ты – Людовик XIV, но судьба забросила тебя руководить ГАИ на Ставрополье.— Sk1nnydave (@Sk1nnydave) July 20, 2021
На Ставрополье задержали практически весь начальствующий состав УГИБДД по краю во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Всего задержали более 35 сотрудников.— Вестник Стабильности (@Vestnik_Stab) July 20, 2021
Вот ты какое, ставропольское барокко!https://t.co/9qmSgCZDfv pic.twitter.com/iHEa2bFElD
Ставрополье: Дворец в стиле барокко— Ник Ла-Ла-Ленд, одержимый Вирмом (@NickLaLaLand1) July 20, 2021
Санкт-Петербург: Частная подземная тюрьма с крематорием
⚡⚡⚡В связи с непредвиденными обстоятельствами,концерт Стаса Михайлова в доме начальника ГИБДД Ставрополье отменён.— George ES (@GeorgeE84451869) July 21, 2021
Это не дом цыганского барона. Это хоромы начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова pic.twitter.com/javD6PH9Ss— kolobok (@veselchak555) July 20, 2021
Ставропольская свадьба pic.twitter.com/oiL7A1WVd5— Маня (@Papyroskina) July 20, 2021
Кому теперь достанутся золотые унитазы начальника Ставропольского УГИБДД?— Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) July 20, 2021
Может, филиал Эрмитажа там открыть?
Администрация Ставрополя информирует, что с 1 августа в конфискованную резиденцию бывшего главы УГБДД Алексея Сафонова начнут водить экскурсии, так как других достопримечательностей подобного уровня в городе нет. pic.twitter.com/UKmorplPYe— Slava ★ ЗА! (@Slava_3A) July 20, 2021
А несчастный тигр то чем виноват? Он что, дорогу перебегал в неположенном месте или на Ставрополье кому-то дорогу перешёл? https://t.co/6fxjn0rTjo— Eleonora (@EleonoraPioch) July 20, 2021
Комментарии
Мне вот что интересно. Его, вместе со всеми 35 коллегами обвиняют в получении взяток на 19 млн рублей. Но эта "цыганщина" тянет на явно большую сумму.
21.07.2021 12:51
- гость -
Мне вот что интересно. Его, вместе со всеми 35 коллегами обвиняют в получении взяток на 19 млн рублей. Но эта "цыганщина" тянет на явно большую сумму.
Там комнату -сейф ещё не нашли.
На самом деле это всё дешёвка: не золото, а китайская позолота.
Вкуса тоже ноль. Стиль - дорохо/бохато.
Убого это всё. Шальные бабки сваливаются на колхозников, они и не знают как выпендриться.
Конфискация и распродажа вещей с молотка будет?
А где золотой ёршик?
21.07.2021 12:55
- гость -
Конфискация и распродажа вещей с молотка будет?
Кто же это купит, придётся офис ДПС делать
21.07.2021 12:55
- гость -
А где золотой ёршик?
Его вставили начальнику управления, в отставку с ним убежал
Нужно посмотреть унитаз в доме Олдака
Между прочим большая проблема куда и как деньги шальные потратить, и так что бы "не спалиться". Ведь он не бизнесмен яхты не купит. А вы умные куда бы потратили?
21.07.2021 13:06
Земляк
Нужно посмотреть унитаз в доме Олдака
А что смотреть, простой российский пенсионер, почётный юрист, куча наград за доблестный труд. Всё как положено, что ещё надо что бы встретить старость.
Это не Людовик, это пустота в голове
21.07.2021 13:11
АБОРИГЕН
Это не Людовик, это пустота в голове
Какой злой, дизайнеры работали, старались, сколько денег подняли)))
21.07.2021 13:16
- гость -
Я тебе так скажу, ни дизайнер, ни архитектор, к этому "благолепию" никакого отношения не имеет.
Человек не смог организовать в доме нормальную вентиляцию и влепил в золотые гобелены белый пластиковый кондей. Как говорится, занавес.
Либерасты лучше едросов жилища оформляют, у них есть эстетический европейский вкус
21.07.2021 13:31
АБОРИГЕН
Я тебе так скажу, ни дизайнер, ни архитектор, к этому "благолепию" никакого отношения не имеет.
Человек не смог организовать в доме нормальную вентиляцию и влепил в золотые гобелены белый пластиковый кондей. Как говорится, занавес.
Не соглашусь, не простой бригадир строителями руководил, в любом случае всё это "благолепие" надо нарисовать и утвердить у заказчика.)
Вот такие и сидят на госслужбе, твари.
Такое чувство, что рос в бедности, и вот дорвался до денег. А, кстати, у нас в крае у одной из арестованных чиновниц тоже вроде золотой унитаз. Что у них в головах, зачем им золотые унитазы? Прочувствовать свою значимость?
21.07.2021 13:48
- гость -
Так я и не говорю что простой, но и архитектор с дизайнером тут не пахнет. Вот в городе у нас же кто-то проектирует общественные пространства или занимается безопасностью организации дорожного движения. Ну вот так и проектируют и так вот занимаются.
21.07.2021 13:46
гость
А ты за кого испереживался то? Из коммунячьего стада что ли?
21.07.2021 13:53
АБОРИГЕН
А ты разве не согласен, что у твоего либерастного стада эстетический европейский вкус, который лучше, чем у любого едроса?
21.07.2021 13:52
АБОРИГЕН
Так я и не говорю что простой, но и архитектор с дизайнером тут не пахнет. Вот в городе у нас же кто-то проектирует общественные пространства или занимается безопасностью организации дорожного движения. Ну вот так и проектируют и так вот занимаются.
А что хотите, капитализм. За денежку чиновник бизнес-интересам часто "чего изволите", редко кто устоять может. Да таких сама система и выбросит. А по интерьеру, таких много кругом, показуха превосходства. Самолёты, яхты, дома, любовницы и т д. За ваши деньги любые прихоти.
21.07.2021 13:57
гость
Нет, не согласен. Я вообще не люблю обобщать в неоднозначных вопросах.
21.07.2021 14:03
- гость -
Это не капитализм. В Финляндии, Швеции, Германии или Франции да, а в РФ это неофеодальный клептократический совок
У них в головах нет мозга,
Вот так выглядит плевок на закон, на конституцию, и вообще воровская вертикаль власти! И не боятся главного , ну он не страшный, мы его не боимся. Народа должны боятся все - и на самом верху и пониже!
Срочно увеличить жалование силовиков.
21.07.2021 14:27
- гость -
Особенно тем, кто у руля. У них и так морды и пятые точки в экран самого большого по диагонали телевизора не входят.
Если высмеяли, значит победили зло. .
В таких случаях всегда надо смеяться над причудами буржуев. Теперь они так делать не будут. Можно ещё пальчиком погрозить.
Это не капитализм. В Финляндии, Швеции...
Когда-то нам говорили, что там социализм и надо перестройку сделать ради такого социализма.
Да какой он Людовиг? А мог бы заказать картину на всю стену у Никоса Сафронова в рыцарских латах на коняжке...Нету чувства к прекрасному, у других глянешь супруг вылитый рыцарь а супруга дева непорочная
Хинштейн уже предложил флэш-моб для руководителей полиции - покажи свой дом
21.07.2021 15:27
- гость -
Говорили...чтобы не говорить открытым текстом что 70 лет шли не туда. Вот и называли кап. страны с социальной политикой социалистическими. Китайцы тоже ведь пытаются сохранить лицо, называя свою капиталистическую экономику социализмом с китайской спецификой.
Кубаноид же... Какой-то вкус и мера....
А жителя геленджиксого дворца когда повяжут?
А мне другое интересно. Данный товарищ гос. чиновник. Они каждый год должны подавать декларацию, отчитываться о доходах. Этот дворец, он невидимый был? Или за ночь вырос? В любой нормальной стране, где работают законы, если ты живешь не по средствам, к тебе быстро придут из налоговой, и спросят, где ты денег взял? А у нас чиновники с зарплатами 80 тыс руб живут во дворцах за млн. долларов, и это никого не волнует.
Всю эту братом в погонах направить в Якутии пожары тушить. Только хапать и все что могут