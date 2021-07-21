Когда в душе ты Людовик XIV. Дом задержанного главы ГИБДД Ставрополья высмеяли в Сети

20 июля в Ставропольском крае были задержаны начальник управления ГИБДД Алексей Сафонов и более 35 его подчинённых. Полицейским вменяется организация банды, взяточничество, превышение полномочий. СК возбудил уголовное дело о получении взятки на сумму более 19 млн рублей, – пишет "Газета.ru". В домах задержанных проводятся обыски. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн опубликовал в своём телеграм-канале снимки скромного жилища Алексея Сафонова. На них можно увидеть богатый интерьер особняка, в духе королевских дворцов, покрытые позолотой мебель, сантехнику и предметы декора. В соцсетях убранство уже назвали "цыганщиной" и полной безвкусицей.

я клянусь, что НЕ БУДУ ставить дома золотые унитазы, если стану миллионером — чиги, счастливая жена и мать (@chigi_varo) July 20, 2021

Принц Чарльз отказался от Британской короны и заявил, что хочет стать главой ГИБДД на Ставрополье. pic.twitter.com/g2nEA6wvBU — Пассiонарий (@pass4twitt) July 20, 2021

Если у полковника ГИБДД на Ставрополье дома находят золотой унитаз, представьте, что обнаружится у московского генерала pic.twitter.com/H6cmW7eSbK — Илья Барабанов (@barabanch) July 20, 2021

На самом деле это большая личная трагедия, когда в глубине души ты – Людовик XIV, но судьба забросила тебя руководить ГАИ на Ставрополье. — Sk1nnydave (@Sk1nnydave) July 20, 2021

На Ставрополье задержали практически весь начальствующий состав УГИБДД по краю во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Всего задержали более 35 сотрудников.



Вот ты какое, ставропольское барокко!https://t.co/9qmSgCZDfv pic.twitter.com/iHEa2bFElD — Вестник Стабильности (@Vestnik_Stab) July 20, 2021

Ставрополье: Дворец в стиле барокко

Санкт-Петербург: Частная подземная тюрьма с крематорием — Ник Ла-Ла-Ленд, одержимый Вирмом (@NickLaLaLand1) July 20, 2021

⚡⚡⚡В связи с непредвиденными обстоятельствами,концерт Стаса Михайлова в доме начальника ГИБДД Ставрополье отменён. — George ES (@GeorgeE84451869) July 21, 2021

Это не дом цыганского барона. Это хоромы начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова pic.twitter.com/javD6PH9Ss — kolobok (@veselchak555) July 20, 2021

Кому теперь достанутся золотые унитазы начальника Ставропольского УГИБДД?

Может, филиал Эрмитажа там открыть? — Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) July 20, 2021

Администрация Ставрополя информирует, что с 1 августа в конфискованную резиденцию бывшего главы УГБДД Алексея Сафонова начнут водить экскурсии, так как других достопримечательностей подобного уровня в городе нет. pic.twitter.com/UKmorplPYe — Slava ★ ЗА! (@Slava_3A) July 20, 2021